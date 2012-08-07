Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Весенние надежды
Рейтинг IMDb: 6.3
Весенние надежды

Весенние надежды

Great Hope Springs 18+
О фильме

Главные герои фильма - супружеская пара, находящаяся в браке более 30 лет и пытающаяся при помощи доктора Фелда, занимающегося проблемами семейных союзов, разжечь угасшие отношения.

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 27 сентября 2012
Премьера в мире 7 августа 2012
Дата выхода
20 декабря 2012 Россия Вест 12+
23 августа 2012 Австралия
4 октября 2012 Аргентина
13 декабря 2012 Беларусь
10 октября 2012 Бельгия
28 сентября 2012 Бразилия
12 сентября 2012 Великобритания
9 августа 2012 Венгрия
26 сентября 2012 Германия
22 ноября 2012 Греция
15 ноября 2012 Дания
14 сентября 2012 Ирландия
28 сентября 2012 Испания
18 октября 2012 Италия
13 декабря 2012 Казахстан
27 сентября 2012 Нидерланды
23 августа 2012 Новая Зеландия
21 сентября 2012 Норвегия
24 августа 2012 Польша
6 сентября 2012 Португалия
7 августа 2012 США
30 августа 2012 Сингапур
13 сентября 2012 Словакия 12
6 сентября 2012 Словения
13 декабря 2012 Украина
28 сентября 2012 Финляндия
10 октября 2012 Франция
27 сентября 2012 Чехия
7 сентября 2012 Швеция
19 октября 2012 Эстония
4 апреля 2013 Южная Корея 18
MPAA PG-13
Бюджет $30 000 000
Сборы в мире $114 281 051
Производство Columbia Pictures, Mandate Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
Hope Springs, ¿Qué voy a hacer con mi marido?, ¿Qué hago con mi marido?, ¿Qué voy hacer con mi marido?, 31年目の夫婦げんか, Amit még mindig tudni akarsz a szexről, Aşk Yeniden, Druhá šanca, Druhá šance, Dwoje do poprawki, Great Hope Springs, Hy Vọng Tuổi Xuân, Il matrimonio che vorrei, Kā izglābt laulību, Kako začiniti zakon, L'espoir est à Hope Springs, Lemmenlomalla, Lootus tärkab, Manželská terapia, Pabandom iš naujo, Pote den einai arga, Si de verdad quieres..., Si vols de debò..., Terapia a Dois, Terapie de cuplu, Tikva be'Hope Springs, Tous les espoirs sont permis, Um Divã para Dois, Wie beim ersten Mal, Začin za brak, Ποτέ δεν είναι αργά, Весенние надежды, Весняні надії, Зачин за брак, Любовна терапия, 性福特訓班
Режиссер
Дэвид Фрэнкел
Дэвид Фрэнкел
В ролях
Стив Карелл
Стив Карелл
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Томми Ли Джонс
Томми Ли Джонс
Элизабет Шу
Элизабет Шу
Джин Смарт
Джин Смарт
Все актеры и съемочная группа
6.6
Kay Он — всё для меня. Но я... мне очень одиноко. И быть с кем-то, когда ты на самом деле с ним не рядом, может... это... я думаю, что так мне будет не так одиноко... в одиночестве.
Новости о фильме
Свести разведенные мосты: 7 увлекательных фильмов и сериалов о спасении брака
Свести разведенные мосты: 7 увлекательных фильмов и сериалов о спасении брака Комедия с Александром Петровым о необычном психологическом эксперименте, альманах Дарьи Мороз о трудностях семейных отношений и камерный ремейк Бергмана.
