Главные герои фильма - супружеская пара, находящаяся в браке более 30 лет и пытающаяся при помощи доктора Фелда, занимающегося проблемами семейных союзов, разжечь угасшие отношения.
|20 декабря 2012
|Россия
|Вест
|12+
|23 августа 2012
|Австралия
|4 октября 2012
|Аргентина
|13 декабря 2012
|Беларусь
|10 октября 2012
|Бельгия
|28 сентября 2012
|Бразилия
|12 сентября 2012
|Великобритания
|9 августа 2012
|Венгрия
|26 сентября 2012
|Германия
|22 ноября 2012
|Греция
|15 ноября 2012
|Дания
|14 сентября 2012
|Ирландия
|28 сентября 2012
|Испания
|18 октября 2012
|Италия
|13 декабря 2012
|Казахстан
|27 сентября 2012
|Нидерланды
|23 августа 2012
|Новая Зеландия
|21 сентября 2012
|Норвегия
|24 августа 2012
|Польша
|6 сентября 2012
|Португалия
|7 августа 2012
|США
|30 августа 2012
|Сингапур
|13 сентября 2012
|Словакия
|12
|6 сентября 2012
|Словения
|13 декабря 2012
|Украина
|28 сентября 2012
|Финляндия
|10 октября 2012
|Франция
|27 сентября 2012
|Чехия
|7 сентября 2012
|Швеция
|19 октября 2012
|Эстония
|4 апреля 2013
|Южная Корея
|18