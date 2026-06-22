Супергерл: Женщина будущего,

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Постер фильма Супергёрл
6.4
Супергёрл - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Супергёрл
6.4

Супергёрл

, 2026
Supergirl
США / приключения, фэнтези, боевик / 16+
Фильм о приключениях кузины Супермена, которая стремится найти обидчика своего пса и помогает маленькой сиротке отомстить за родителей
Трейлеры
Пойду 87
Не пойду 10
Постер фильма Супергёрл
6.4
Пойду 87
Не пойду 10
Супергёрл - Дублированный трейлер
Супергёрл  Дублированный трейлер

О фильме

Во время празднования своего 21-го дня рождения Кара Зор-Эл отправляется в путешествие по галактике вместе со своим псом Крипто. В ходе этого путешествия она знакомится с юной Рути Мэри Нолл и пускается в «кровавый путь мести».

В ролях

Милли Олкок
Милли Олкок
Supergirl
Джейсон Момоа
Джейсон Момоа
Lobo
Маттиас Шонартс
Маттиас Шонартс
Krem of the Yellow Hills
Ив Ридли
Ruthye Marye Knoll
Алиса Хокин
Sklarian Raider
Дэвид Крамхолц
Дэвид Крамхолц
Zor-El
Эмили Бичем
Эмили Бичем
Alura In-Ze
Фердинанд Кингсли
Elias Knoll
Дэвид Коренсвет
Дэвид Коренсвет
Superman
Эмили Пиггфорд
Delilah Knoll
Bruce Lennox
Emond Knoll
Дайармейд Мерта
Дайармейд Мерта
Drom Baxton
Режиссер Крэйг Гиллеспи
Сценарист Ана Ногейра, Отто Биндер, Джерри Сигел, Bilquis Evely, Bilquis Evely, Jeremy Slater, Том Кинг, Joe Shuster
Композитор Клаудия Сарн, Junkie XL
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 28 июля 2026
Премьера в мире 22 июня 2026
Дата выхода
4 июля 2026 Россия 16+
25 июня 2026 Австралия
25 июня 2026 Австрия
25 июня 2026 Азербайджан
25 июня 2026 Аргентина
25 июня 2026 Бахрейн
24 июня 2026 Бельгия
26 июня 2026 Болгария
26 июня 2026 Бразилия
26 июня 2026 Великобритания
25 июня 2026 Венгрия 12
25 июня 2026 Вьетнам
25 июня 2026 Гватемала
25 июня 2026 Германия
25 июня 2026 Гонконг
25 июня 2026 Греция
25 июня 2026 Израиль
26 июня 2026 Индия U/A 16+
24 июня 2026 Индонезия 13+
25 июня 2026 Ирландия 12A
25 июня 2026 Исландия Unrated
26 июня 2026 Испания
25 июня 2026 Италия T
25 июня 2026 Казахстан
26 июня 2026 Канада
25 июня 2026 Катар
26 июня 2026 Китай
25 июня 2026 Колумбия
25 июня 2026 Кувейт
25 июня 2026 Кыргызстан 12+
26 июня 2026 Латвия
26 июня 2026 Литва
24 июня 2026 Макао B
24 июня 2026 Малайзия P13
25 июня 2026 Мексика
25 июня 2026 Молдавия AP 12
25 июня 2026 Мьянма
26 июня 2026 Непал
25 июня 2026 Нидерланды 12
25 июня 2026 Новая Зеландия M
26 июня 2026 Норвегия 12
25 июня 2026 ОАЭ 18TC
25 июня 2026 Оман
26 июня 2026 Пакистан
25 июня 2026 Панама
25 июня 2026 Перу
26 июня 2026 Польша
25 июня 2026 Португалия M/12
25 июня 2026 Пуэрто-Рико PG-13
26 июня 2026 Румыния
26 июня 2026 США
25 июня 2026 Саудовская Аравия
25 июня 2026 Сербия o.A.
26 июня 2026 Сингапур
25 июня 2026 Словакия 12
25 июня 2026 Таиланд
24 июня 2026 Тайвань
26 июня 2026 Турция
25 июня 2026 Узбекистан
25 июня 2026 Украина
24 июня 2026 Филиппины PG
26 июня 2026 Финляндия
24 июня 2026 Франция
25 июня 2026 Хорватия o.A.
25 июня 2026 Черногория o.A.
25 июня 2026 Чехия
25 июня 2026 Чили
25 июня 2026 Швейцария 12
26 июня 2026 Швеция 11
26 июня 2026 Эстония
26 июня 2026 ЮАР 13
24 июня 2026 Южная Корея 12
26 июня 2026 Япония
Бюджет $170 000 000
Сборы в мире $126 275 637
Производство DC Studios, British Film Commission, Film in Iceland
Другие названия
Supergirl, Supergirl: Woman of Tomorrow, Супергёрл, Süper Kız, Supermeitene, Supermergina, Суперґьорл, Супердевојка, सुपरगर्ल, スーパーガール, 超女, 超少女, 超级少女, စူပါဂဲလ်, Nữ Siêu Nhân

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 28 голосов
5.9 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2874 В жанре «приключения»  546 В жанре «фэнтези»  204 В жанре «боевик»  653 В фильмах США  1741 В фильмах 2026 года  69
Обновлено 26 августа 2026

Трейлеры фильма

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Супергёрл - Дублированный трейлер
Супергёрл Дублированный трейлер
Супергёрл - Отрывок
Супергёрл Отрывок
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Отзывы зрителей о фильме Супергёрл

Киноафиша ИИ 20 июля 2026, 03:29
Отзывы зрителей в целом положительные. Сильные стороны: качественные визуальные эффекты и продуманный сюжет. Хороший баланс драматических и лёгких моментов. Слабые стороны: местами пафос и эмоциональная перегруженность. Общая оценка — положительная. Фильм подойдёт поклонникам DC, ценителям зрелищ и динамичных историй с выразительными спецэффектами.
Саммари составлено ИИ на основе 10 отзывов.

Отзывы о фильме

Леха 13 июля 2026, 20:06
Кхе, Чудо Женщина 1984, Лига Справедливости, Флэш, Отряд Самоубийц, Шазам 2 это не приличные фильмы. Так что есть обоснованные опасения насчёт качества данного кинопродукта.
Андрей Воронин 24 июня 2026, 17:48
Фильм хороший классный классный всем рекомендую с ходить в кино не пожалейте
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

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