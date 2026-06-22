Супергерл: Женщина будущего,

Во время празднования своего 21-го дня рождения Кара Зор-Эл отправляется в путешествие по галактике вместе со своим псом Крипто. В ходе этого путешествия она знакомится с юной Рути Мэри Нолл и пускается в «кровавый путь мести».
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