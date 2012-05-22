- экранизация романа Джека Керуака "В дороге"
- 2012 Каннский кинофестиваль Номинация Золотая пальмовая ветвь
|4 октября 2012
|Россия
|Другое кино
|16+
|27 сентября 2012
|Австралия
|5 октября 2012
|Австрия
|7 марта 2013
|Аргентина
|4 октября 2012
|Беларусь
|6 июня 2012
|Бельгия
|13 июля 2012
|Бразилия
|12 октября 2012
|Великобритания
|21 марта 2013
|Венгрия
|3 октября 2012
|Германия
|10 января 2013
|Гонконг
|25 июля 2013
|Греция
|4 октября 2012
|Дания
|12 октября 2012
|Ирландия
|19 апреля 2013
|Испания
|11 октября 2012
|Италия
|4 октября 2012
|Казахстан
|26 ноября 2012
|Канада
|5 октября 2012
|Литва
|6 июня 2012
|Люксембург
|18 ноября 2012
|Македония
|24 мая 2012
|Нидерланды
|13 сентября 2012
|Новая Зеландия
|14 сентября 2012
|Норвегия
|14 сентября 2012
|Польша
|20 декабря 2012
|Португалия
|21 декабря 2012
|США
|11 ноября 2012
|Словения
|21 декабря 2012
|Тайвань
|4 октября 2012
|Украина
|27 июля 2012
|Финляндия
|22 мая 2012
|Франция
|4 октября 2012
|Швейцария
|20 июля 2012
|Швеция
|19 октября 2012
|Эстония
|27 марта 2014
|Южная Корея
В фильме нет динамики, нет завязки кульминации развязки. Просто некое повествование.
