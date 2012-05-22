Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
6.8 Рейтинг IMDb: 6
На дороге

На дороге

On the road 18+
- экранизация романа Джека Керуака "В дороге"

- 2012 Каннский кинофестиваль Номинация Золотая пальмовая ветвь

После смерти отца начинающий нью-йоркский писатель Сэл Парадайз знакомится с молодым и очаровательным Дином Мориарти, только что вышедшим из тюрьмы и женатым на соблазнительной красотке Марилу. Они мгновенно становятся неразлучными друзьями. Стремясь к свободе, Сэл, Дин и Марилу порывают с условностями жизни и отправляются в путешествие навстречу миру, людям и самим себе.
На дороге - международный трейлер
На дороге  международный трейлер
Страна США
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 22 мая 2012
Дата выхода
4 октября 2012 Россия Другое кино 16+
27 сентября 2012 Австралия
5 октября 2012 Австрия
7 марта 2013 Аргентина
4 октября 2012 Беларусь
6 июня 2012 Бельгия
13 июля 2012 Бразилия
12 октября 2012 Великобритания
21 марта 2013 Венгрия
3 октября 2012 Германия
10 января 2013 Гонконг
25 июля 2013 Греция
4 октября 2012 Дания
12 октября 2012 Ирландия
19 апреля 2013 Испания
11 октября 2012 Италия
4 октября 2012 Казахстан
26 ноября 2012 Канада
5 октября 2012 Литва
6 июня 2012 Люксембург
18 ноября 2012 Македония
24 мая 2012 Нидерланды
13 сентября 2012 Новая Зеландия
14 сентября 2012 Норвегия
14 сентября 2012 Польша
20 декабря 2012 Португалия
21 декабря 2012 США
11 ноября 2012 Словения
21 декабря 2012 Тайвань
4 октября 2012 Украина
27 июля 2012 Финляндия
22 мая 2012 Франция
4 октября 2012 Швейцария
20 июля 2012 Швеция
19 октября 2012 Эстония
27 марта 2014 Южная Корея
MPAA R
Бюджет $25 000 000
Сборы в мире $9 617 377
Производство MK2 Productions, American Zoetrope, Jerry Leider Company
Другие названия
On the Road, En el camino, Na ceste, Na putu, Sur la route, Ba'drahim, Ceļā, Đường Đời Sa Ngã, En la carretera, Kelyje, Matkalla, Matkalla - On the Road, Na cesti, Na Estrada, On the Road - Unterwegs, Onderweg, Pe drum, Pela Estrada Fora, Sto dromo, Teel, Úton, W drodze, Yolda, Στο δρόμο, На дороге, На дорозі, По пътя, オン・ザ・ロード, 浪蕩世代
Режиссер
Уолтер Саллес
Уолтер Саллес
В ролях
Гаррет Хедлунд
Гаррет Хедлунд
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт
Сэм Райли
Сэм Райли
Кирстен Данст
Кирстен Данст
Том Стёрридж
Том Стёрридж
Рейтинг фильма

6.8
Оцените 20 голосов
6 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  2296
Отзывы о фильме

Viking_M 2 апреля 2015, 12:51
Ничего кромсе скучной тягомотины не увидел.
В фильме нет динамики, нет завязки кульминации развязки. Просто некое повествование.
Viking_M 2 апреля 2015, 12:51
Цитаты
Sal Paradise Для меня существуют только безумцы — те, кто безумно живёт, безумно говорит, безумно хочет спастись, жаждущие всего сразу, те, кто никогда не зевают и не говорят банальностей, а горят, горят, горят, словно фантастические жёлтые римские свечи, взрывающиеся пауками среди звёзд.
Трейлеры фильма
