Корпорация "Святые моторы", 2012

Главный герой фильма, парижанин по имени Оскар, имеет необычную профессию: с помощью макияжа, костюмов и реквизита он проводит ряд необычных актерских «встреч», иногда для обслуживания других, а иногда – без всякой причины. Сегодня Оскару предстоит изобразить нищую старуху на мосту Александра III, симулировать сексуальную сцену в костюме захвата движения, похитить топ-модель в образе жестокого рыжеволосого человека, забрать чужую дочь с вечеринки в образе ее отца и так далее. Но какой цели служат эти встречи, и чего добиваются его наниматели?