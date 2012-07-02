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Holy Motors

Корпорация "Святые моторы", 2012

2012 / Франция
8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Главный герой фильма, парижанин по имени Оскар, имеет необычную профессию:  с помощью макияжа, костюмов и реквизита он проводит ряд необычных актерских «встреч», иногда для обслуживания других, а иногда – без всякой причины. Сегодня Оскару предстоит изобразить нищую старуху на мосту Александра III, симулировать сексуальную сцену в костюме захвата движения, похитить топ-модель в образе жестокого рыжеволосого человека, забрать чужую дочь с вечеринки в образе ее отца и так далее. Но какой цели служат эти встречи, и чего добиваются его наниматели? 

  • Первоначальная концепция фильма началась с тенденции, которую заметил Леос Каракс, когда длинные лимузины все чаще использовались для свадеб. Режиссера заинтересовала громоздкость этих машин. Из этого выросла идея фильма о возрастающей цифровизации общества, в котором машины обладают разумом. 
  • Каракс писал персонажа-супермодель со своей подруги Кейт Мосс, когда они работали над другим проектом, который в итоге не был реализован. Однако к моменту съемок Мосс собиралась замуж и отказалась от роли, которая досталась Еве Мендес.
  • Основные съемки находились в Париже. Съемки начались в сентябре и закончились в ноябре 2011 года. В саундтрек входит песня в исполнении Кайли Миноуг «Who Were We?» написанная Караксом и Хэнноном, и струнный квартет Дмитрия Шостаковича. 
     

Это 24 часа из жизни человека, который путешествует по жизням других людей, среди которых убийца, голодранец, главный администратор, чудовищное существо и отец семьи.

8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 18 октября 2012
Премьера в мире 2 июля 2012
Возраст 18+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Леос Каракс
Леос Каракс
В ролях
Ева Мендес
Ева Мендес
Мишель Пикколи
Мишель Пикколи
Кайли Миноуг
Кайли Миноуг
Дени Лаван
Дени Лаван
Эдит Скоб
Эдит Скоб
Все актеры и съемочная группа
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Корпорация "Святые моторы" смотреть онлайн

Корпорация
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Shuar 2 апреля 2015, 12:51
давайте не будем обманывать ни себя, ни тех, кто еще не посмотрел этот говно-фильм...
бред сивой кобылы в новогоднюю ночь.. только так я могу… Читать дальше…
Тома 2 апреля 2015, 12:51
Удивительный стиль у этого фильма, поток ассоциаций, впечатлений, то, что в нем есть объяснить невозможно... Я смотрела и думала, не является ли… Читать дальше…
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