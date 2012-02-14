Значит, война, 2011

Большинство реплик Челси Хэндлер (Триш), включая упоминание “Читос”, Майка и Айка, были импровизациями актрисы.

Холостяцкая квартира Фостера должна была отражать его дорогой и экзотический вкус, поэтому продюсеры нашли переоборудованный пентхаус в районе Чайнатаун в Ванкувере. В квартире был оборудован бассейн со стеклянным дном, которое можно было увидеть из столовой на первом этаже.

В первой сцене показан вид на Шанхай, а не на Гонконг.

The Blarney Stone, где впервые встречаются Лорен Скотт и Так Хенсон, – реально существующее заведение в центре Ванкувера в Британской Колумбии и один из самых оживленных гастропабов города.

Изначально Американская киноассоциация присвоила фильму рейтинг R из-за пикантных реплик персонажа Челси Хэндлер. Позже картину отредактировали, и она получила таки рейтинг PG-13.

Мировая премьера состоялась в День всех влюбленных, 14 февраля 2012 года.

Режиссер МакДжи начинал как клипмейкер. Его дебютом в полнометражном кино стал приключенческий боевик “Ангелы Чарли” (2020) с Кэмерон Диаз, Дрю Бэрримор и Люси Лью в главных ролях. Позже опыт съемок шпионских фильмов для МакДжи дополнили “Ангелы Чарли: Только вперед” (2003)

Военный советник Пол Морис участвовал в съемках фильма в качестве технического консультанта со стороны ЦРУ.

На роли Фостера и Хенсона авторы рассматривали Сэма Уортингтона, Колина Фаррелла, Джастина Тимберлейка и Сета Рогена. Брэдли Купера утвердили на одну из ролей, но актеру пришлось покинуть проект из-за конфликта в съемочном графике, а Джеймс Франко и вовсе отказался участия в фильме, даже не читав сценарий.

И Крис Пайн, и Том Харди снимались в фильмах саги “Звездный путь”. Харди сыграл Ремана Претора Шинзона в картине “Звездный путь: Возмездие” (2002), а Пайн известен своей ролью капитана Кирка в фильмах “Звездный путь” (2009), “Стартрек: Возмездие” (2013) и “Стартрек: Бесконечность” (2016).

На протяжении фильма в те моменты, когда два главных героя саботируют свидания друг друга, звучит композиция “Sabotage” группы Beastie Boys.

“Значит, война” – это своеобразный перевертыш сюжетов франшизы о Джеймсе Бонде. Зачастую герой Бондианы закручивает минимум два романа за один фильм. В фильме МакДжи героиня Риз Уизерспун Лорен не является шпионом, но при этом встречается с двумя секретными агентами.

При подготовке к съемках художник-постановщик Мартин Лэйн и его команда специально исследовали оружие и методы наблюдения ЦРУ, разработав для фильма еще более высокотехнологичные и фантастические экземпляры.

В издании фильма на Blu-Ray присутствуют две альтернативных концовки фильма.