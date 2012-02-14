Значит, война, 2011

Секретные агенты ЦРУ Франклин Фостер и Так Хенсон – надежные партнеры в работе и закадычные друзья в жизни. После провальной миссии по поимке международного террориста Генриха в Гонконге обоих мужчин отстраняют от службы.
Однако скучать на гражданке героям не приходится. Так находит привлекательную девушку на сайте знакомств, а Франклин встречает красотку в салоне видеопроката. Воодушевление Фостера и Хенсона быстро сходит на нет, когда они выясняют, что влюбились в одну и ту же девушку – обаятельного специалиста по оценке продуктов Лорен Скотт, которой в любви везет гораздо меньше, чем в делах карьерных.
Бывалые шпионы очень быстро устанавливают правила ухаживаний за Лорен и так же быстро начинают их нарушать, саботируя свидания друг друга с помощью самого разнообразного оружия ЦРУ. Тем временем, пока соперничество между героями накаляется, Генрих, потерявший брата по вине Фостера и Хенсона, готовит план жестокой мести.
Комедийный шпионский боевик снял режиссер МакДжи (“Ангелы Чарли”, “Терминатор: Да придёт спаситель”), а главные роли исполнили Риз Уизерспун (Лорен Скотт), Крис Пайн (Франклин Фостер), Том Харди (Так Хенсон), Челси Хэндлер (Триш) и Тиль Швайгер (Генрих).
Большинство реплик Челси Хэндлер (Триш), включая упоминание “Читос”, Майка и Айка, были импровизациями актрисы.
Холостяцкая квартира Фостера должна была отражать его дорогой и экзотический вкус, поэтому продюсеры нашли переоборудованный пентхаус в районе Чайнатаун в Ванкувере. В квартире был оборудован бассейн со стеклянным дном, которое можно было увидеть из столовой на первом этаже.
В первой сцене показан вид на Шанхай, а не на Гонконг.
The Blarney Stone, где впервые встречаются Лорен Скотт и Так Хенсон, – реально существующее заведение в центре Ванкувера в Британской Колумбии и один из самых оживленных гастропабов города.
Изначально Американская киноассоциация присвоила фильму рейтинг R из-за пикантных реплик персонажа Челси Хэндлер. Позже картину отредактировали, и она получила таки рейтинг PG-13.
Мировая премьера состоялась в День всех влюбленных, 14 февраля 2012 года.
Режиссер МакДжи начинал как клипмейкер. Его дебютом в полнометражном кино стал приключенческий боевик “Ангелы Чарли” (2020) с Кэмерон Диаз, Дрю Бэрримор и Люси Лью в главных ролях. Позже опыт съемок шпионских фильмов для МакДжи дополнили “Ангелы Чарли: Только вперед” (2003)
Военный советник Пол Морис участвовал в съемках фильма в качестве технического консультанта со стороны ЦРУ.
На роли Фостера и Хенсона авторы рассматривали Сэма Уортингтона, Колина Фаррелла, Джастина Тимберлейка и Сета Рогена. Брэдли Купера утвердили на одну из ролей, но актеру пришлось покинуть проект из-за конфликта в съемочном графике, а Джеймс Франко и вовсе отказался участия в фильме, даже не читав сценарий.
И Крис Пайн, и Том Харди снимались в фильмах саги “Звездный путь”. Харди сыграл Ремана Претора Шинзона в картине “Звездный путь: Возмездие” (2002), а Пайн известен своей ролью капитана Кирка в фильмах “Звездный путь” (2009), “Стартрек: Возмездие” (2013) и “Стартрек: Бесконечность” (2016).
На протяжении фильма в те моменты, когда два главных героя саботируют свидания друг друга, звучит композиция “Sabotage” группы Beastie Boys.
“Значит, война” – это своеобразный перевертыш сюжетов франшизы о Джеймсе Бонде. Зачастую герой Бондианы закручивает минимум два романа за один фильм. В фильме МакДжи героиня Риз Уизерспун Лорен не является шпионом, но при этом встречается с двумя секретными агентами.
При подготовке к съемках художник-постановщик Мартин Лэйн и его команда специально исследовали оружие и методы наблюдения ЦРУ, разработав для фильма еще более высокотехнологичные и фантастические экземпляры.
В издании фильма на Blu-Ray присутствуют две альтернативных концовки фильма.
Если ты секретный агент, море тебе, как правило, по колено. А если ты влюбленный секретный агент? Хуже, но жить можно. А если в предмет твоей страсти влюблен другой секретный агент? Проблема, хоть и с трудом, но решаема. Но что делать, если этот соперник еще и твой закадычный друг?
Фильм в поряде. есть и юмор и экшен( не как крепкий… Читать дальше…