Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Значит, война Значит, война
Киноафиша Фильмы Значит, война
This Means War

Значит, война, 2011

2011 / США
8.2 Оцените
115 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Секретные агенты ЦРУ Франклин Фостер и Так Хенсон – надежные партнеры в работе и закадычные друзья в жизни. После провальной миссии по поимке международного террориста Генриха в Гонконге обоих мужчин отстраняют от службы.

Однако скучать на гражданке героям не приходится. Так находит привлекательную девушку на сайте знакомств, а Франклин встречает красотку в салоне видеопроката. Воодушевление Фостера и Хенсона быстро сходит на нет, когда они выясняют, что влюбились в одну и ту же девушку – обаятельного специалиста по оценке продуктов Лорен Скотт, которой в любви везет гораздо меньше, чем в делах карьерных.

Бывалые шпионы очень быстро устанавливают правила ухаживаний за Лорен и так же быстро начинают их нарушать, саботируя свидания друг друга с помощью самого разнообразного оружия ЦРУ. Тем временем, пока соперничество между героями накаляется, Генрих, потерявший брата по вине Фостера и Хенсона, готовит план жестокой мести.

Комедийный шпионский боевик снял режиссер МакДжи (“Ангелы Чарли”, “Терминатор: Да придёт спаситель”), а главные роли исполнили Риз Уизерспун (Лорен Скотт), Крис Пайн (Франклин Фостер), Том Харди (Так Хенсон), Челси Хэндлер (Триш) и Тиль Швайгер (Генрих).

Большинство реплик Челси Хэндлер (Триш), включая упоминание “Читос”, Майка и Айка, были импровизациями актрисы.

Холостяцкая квартира Фостера должна была отражать его дорогой и экзотический вкус, поэтому продюсеры нашли переоборудованный пентхаус в районе Чайнатаун в Ванкувере. В квартире был оборудован бассейн со стеклянным дном, которое можно было увидеть из столовой на первом этаже.

В первой сцене показан вид на Шанхай, а не на Гонконг.

The Blarney Stone, где впервые встречаются Лорен Скотт и Так Хенсон, – реально существующее заведение в центре Ванкувера в Британской Колумбии и один из самых оживленных гастропабов города.

Изначально Американская киноассоциация присвоила фильму рейтинг R из-за пикантных реплик персонажа Челси Хэндлер. Позже картину отредактировали, и она получила таки рейтинг PG-13.

Мировая премьера состоялась в День всех влюбленных, 14 февраля 2012 года.

Режиссер МакДжи начинал как клипмейкер. Его дебютом в полнометражном кино стал приключенческий боевик “Ангелы Чарли” (2020) с Кэмерон Диаз, Дрю Бэрримор и Люси Лью в главных ролях. Позже опыт съемок шпионских фильмов для МакДжи дополнили “Ангелы Чарли: Только вперед” (2003)

Военный советник Пол Морис участвовал в съемках фильма в качестве технического консультанта со стороны ЦРУ.

На роли Фостера и Хенсона авторы рассматривали Сэма Уортингтона, Колина Фаррелла, Джастина Тимберлейка и Сета Рогена. Брэдли Купера утвердили на одну из ролей, но актеру пришлось покинуть проект из-за конфликта в съемочном графике, а Джеймс Франко и вовсе отказался участия в фильме, даже не читав сценарий.

И Крис Пайн, и Том Харди снимались в фильмах саги “Звездный путь”. Харди сыграл Ремана Претора Шинзона в картине “Звездный путь: Возмездие” (2002), а Пайн известен своей ролью капитана Кирка в фильмах “Звездный путь” (2009), “Стартрек: Возмездие” (2013) и “Стартрек: Бесконечность” (2016).

На протяжении фильма в те моменты, когда два главных героя саботируют свидания друг друга, звучит композиция “Sabotage” группы Beastie Boys.

“Значит, война” – это своеобразный перевертыш сюжетов франшизы о Джеймсе Бонде. Зачастую герой Бондианы закручивает минимум два романа за один фильм. В фильме МакДжи героиня Риз Уизерспун Лорен не является шпионом, но при этом встречается с двумя секретными агентами.

При подготовке к съемках художник-постановщик Мартин Лэйн и его команда специально исследовали оружие и методы наблюдения ЦРУ, разработав для фильма еще более высокотехнологичные и фантастические экземпляры.

В издании фильма на Blu-Ray присутствуют две альтернативных концовки фильма.

Если ты секретный агент, море тебе, как правило, по колено. А если ты влюбленный секретный агент? Хуже, но жить можно. А если в предмет твоей страсти влюблен другой секретный агент? Проблема, хоть и с трудом, но решаема. Но что делать, если этот соперник еще и твой закадычный друг?

8.2 Оцените
115 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в России 14 февраля 2012
Премьера в мире 14 февраля 2012
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
МакДжи
МакДжи
В ролях
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Крис Пайн
Крис Пайн
Том Харди
Том Харди
Тиль Швайгер
Тиль Швайгер
Челси Хэндлер
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Рыцарь дня
Рыцарь дня (2010)
8.069231
Возмужание (2015)
0
Блондинка в законе 3
Блондинка в законе 3 (2023)
0
Друзья: Воссоединение
Друзья: Воссоединение (2021)
9.071428
Ангелы Чарли: Только вперед
Ангелы Чарли: Только вперед (2003)
6.7058825
В гостях у Элис
В гостях у Элис (2017)
6.3846154
Красотки в бегах
Красотки в бегах (2015)
6.25
Встреча одноклассников
Встреча одноклассников (2018)
4.6153846
Няня. Королева проклятых
Няня. Королева проклятых (2020)
5.8
Ангелы Чарли
Ангелы Чарли (2000)
7.428571
Добро пожаловать в Гамбург
Добро пожаловать в Гамбург (2013)
5.9
Мужчины в большом городе 2
Мужчины в большом городе 2 (2011)
6.1666665
Фильм находится в подборках
Фильмы про шпионов Фильмы про шпионов
Фильмы про агентов Фильмы про агентов
Фильмы про блондинок Фильмы про блондинок
Фильмы про друзей Фильмы про друзей
Комедии про блондинок Комедии про блондинок
Фильмы с Томом Харди Фильмы с Томом Харди
Постер фильма Значит, война 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Значит, война смотреть онлайн

Значит, война
Смотрите за 1

Похожие фильмы онлайн

Рыцарь дня
 
Ангелы Чарли: Только вперед
 
В гостях у Элис
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
j_miata 2 апреля 2015, 12:51
ой как я кайфанула хорошо ))смеялась в голос всю дорогу ) про американские горки хорошо тут было сказано - первые десять минут и правда ждешь, когда… Читать дальше…
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
почему большинство пишет что фильм не очень?! Что для Вас нормальный фильм?! розовая пантера?!
Фильм в поряде. есть и юмор и экшен( не как крепкий… Читать дальше…
Отзывы Написать
115 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
отрывок 7
Отрывок 7
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши