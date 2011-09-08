Киллер Джо, 2011

Оказавшись в значительных долгах, Крис, техасский наркоторговец, решает, что единственный способ выйти из кризиса – это убить свою собственную мать, чтобы получить за нее деньги по страховке. Сговорившись с Энселом, отцом Криса и бывшим мужем его матери, они решают нанять Джо Купера, убийцу по контракту, который также является детективом полиции. Планируется, что деньги достанутся сестре Криса, Дотти. Однако из-за размера платы за контракт Крис соглашается, что Джо может взять Дотти в качестве залога до тех пор, пока не будет выплачена страховка. Между ними начинаются странные отношения, которые рушат планы героев…