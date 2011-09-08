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Киллер Джо Киллер Джо
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Killer Joe

Киллер Джо, 2011

2011 / США
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Оказавшись в значительных долгах, Крис, техасский наркоторговец, решает, что единственный способ выйти из кризиса – это убить свою собственную мать, чтобы получить за нее деньги по страховке. Сговорившись с Энселом, отцом Криса и бывшим мужем его матери, они решают нанять Джо Купера, убийцу по контракту, который также является детективом полиции. Планируется, что деньги достанутся сестре Криса, Дотти. Однако из-за размера платы за контракт Крис соглашается, что Джо может взять Дотти в качестве залога до тех пор, пока не будет выплачена страховка. Между ними начинаются странные отношения, которые рушат планы героев…

  • Сценарий фильма, написанный Трейси Леттсом, основан на его собственной одноименной пьесе 1993 года. Джине Гершон, сыгравшей мать Криса, уже предлагали эту же роль в спектакле, но актриса сразу отказалась, потому что не смогла бы исполнять на сцене печально известную сцену с куриной ножкой «семь раз в неделю».
  • Режиссер Уильям Фридкин был шокирован, когда узнал, что фильму присвоен рейтинг NC-17, и отказался вносить в него какие-либо изменения, опасаясь, что любой монтаж или монтаж уберут из фильма затхлую атмосферу и ощущение грязи происходящего.

Фильм рассказывает о брате и сестре, которые замышляют убийство матери, чтобы получить деньги по страховке и по этому случаю они нанимают «Киллера Джо» Купера — копа и наемного убийцу.

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в России 23 августа 2012
Премьера в мире 8 сентября 2011
Возраст 16+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Уильям Фридкин
Уильям Фридкин
В ролях
Мэттью МакКонахи
Мэттью МакКонахи
Эмиль Хирш
Эмиль Хирш
Томас Хейден Черч
Томас Хейден Черч
Джина Гершон
Джина Гершон
Джуно Темпл
Джуно Темпл
Все актеры и съемочная группа
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Киллер Джо
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Serene, 17/10/2012 - 10:52:55):циничное, аморальное, беспринципное, отмороженное, безумное, мрачное, странное, шокирующее, гипержестокое,… Читать дальше…
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Вобщем круто, без лишних разговоров. Но я бы не дал более 8\10. Во первых, я бы отнес это фильм, к классификации Нелепо-Бытовой Триллер, можно… Читать дальше…
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