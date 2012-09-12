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Обитель зла: Возмездие Обитель зла: Возмездие
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Обитель зла: Возмездие, 2012

2012 / США
7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Смертельно опасный вирус уничтожает население всего мира, превращая миллионы людей в кровожадных монстров, жаждущих плоти. Элис – последняя надежда человечества. Она внедряется в исследовательскую базу, чтобы найти виновников катастрофы и придумать путь к спасению. Там она узнает новые факты о своем загадочном прошлом. Дороги назад у героини нет, и теперь ей предстоит обрести новых союзников, объединиться со старыми друзьями и отчаянно сражаться за право на жизнь.

  • Во время съемок драки произошел несчастный случай: шестнадцать актеров упали со строительных лесов и были госпитализированы. Работа над фильмом была на несколько дней остановлена.
  • Эпизод, в котором Элис освобождает Бекки – отсылка к знаменитому фильму «Чужие».
  • В кабинете президента можно заметить, что герб США видоизменен. В действительности голова орла обращена к правой ноге, в которой зажата символизирующая мир оливковая ветка. В киноленте он развернут к тринадцати стрелам в левой, символизирующим войну.
  • Это единственный фильм из серии, не содержащий сцен воспоминаний.
  • Рассыпающиеся кости крупным планом в финальной битве – отсылка к Mortal Kombat, первую часть которого снял тот же режиссер.

Смертельный T-вирус, созданный в лабораториях корпорации «Амбрелла», продолжает захватывать Землю, превращая мировое население в легионы пожирающих плоть зомби. Последняя надежда человечества Элис внедряется в самое сердце самой тайной исследовательской базы корпорации и узнает еще больше о собственном таинственном прошлом. Не имея путей к отступлению, Элис продолжает искать виновных в глобальной катастрофе. Вызов, который она принимала в Токио, Нью-Йорке, Вашингтоне и даже в Москве, приводит ее в итоге к взрывающему сознание откровению, которое заставит ее переосмыслить все, что она полагала правдой. С помощью новых союзников и старых друзей, Элис будет сражаться за выживание и убегать из враждебного мира. Отсчет времени начат…

7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 13 сентября 2012
Премьера в мире 12 сентября 2012
Возраст 18+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Пол У. С. Андерсон
Пол У. С. Андерсон
В ролях
Милла Йовович
Милла Йовович
Сиенна Гиллори
Сиенна Гиллори
Мишель Родригес
Мишель Родригес
Кевин Дюран
Кевин Дюран
Ариана Энджинир
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Обитель зла: Возмездие 9 постеров
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Обитель зла: Возмездие

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Leshiy133 2 апреля 2015, 12:51
Продолжение киношной вселенной «Обители зла» своей пятой частью, под режиссёрским руководством основателя – Пола В.С. Андерсона, наконец-таки… Читать дальше…
Trapper 2 апреля 2015, 12:51
оо, Родригес засветилась...наверно сказку придумают, типа, клон и все такое...
а начиналось то как все - подземная лаборатория Амбрелла, 2-3… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Стали известны вероятные детали перезагрузки «Обители зла» Зомби наводнят Раккун-сити.
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3 апреля 2020 11:08
Топ 10 самых кассовых экранизаций видео игр в истории Голливуда Видео игры в Голливуде достаточно регулярно становятся источником вдохновения для съемки экранизаций, а после успешно прокатившегося «Варкрафта» экранизировать, кажется, начали вообще все
Написать
29 октября 2016 15:45
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