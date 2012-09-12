Обитель зла: Возмездие, 2012

Смертельно опасный вирус уничтожает население всего мира, превращая миллионы людей в кровожадных монстров, жаждущих плоти. Элис – последняя надежда человечества. Она внедряется в исследовательскую базу, чтобы найти виновников катастрофы и придумать путь к спасению. Там она узнает новые факты о своем загадочном прошлом. Дороги назад у героини нет, и теперь ей предстоит обрести новых союзников, объединиться со старыми друзьями и отчаянно сражаться за право на жизнь.
Смертельный T-вирус, созданный в лабораториях корпорации «Амбрелла», продолжает захватывать Землю, превращая мировое население в легионы пожирающих плоть зомби. Последняя надежда человечества Элис внедряется в самое сердце самой тайной исследовательской базы корпорации и узнает еще больше о собственном таинственном прошлом. Не имея путей к отступлению, Элис продолжает искать виновных в глобальной катастрофе. Вызов, который она принимала в Токио, Нью-Йорке, Вашингтоне и даже в Москве, приводит ее в итоге к взрывающему сознание откровению, которое заставит ее переосмыслить все, что она полагала правдой. С помощью новых союзников и старых друзей, Элис будет сражаться за выживание и убегать из враждебного мира. Отсчет времени начат…
а начиналось то как все - подземная лаборатория Амбрелла, 2-3… Читать дальше…