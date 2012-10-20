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Школа под прицелом Школа под прицелом
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Nerawareta gakuen

Школа под прицелом, 2012

2012 / Япония
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Фантастическое аниме о любви, дружбе и паранормальных явлениях создано по мотивам романа, написанного в далеком 1973-м японским писателем-фантастом и поэтом Таку Маюмура. В центре мультфильма оказывается новичок-восьмиклассник по имени Реити Кегоку, который переведен в восьмой класс старшей школы Камакура. Кстати, с нового учебного года руководство образовательного учреждения намеревается запретить использование мобильных телефонов. Естественно, ученики взбудоражены неприятными новостями. Но внимание учащихся очень быстро переключается на загадочного Реити Кегоку. Чего скрывать, девчонки не могут устоять перед магическим обаянием главного героя. Лишь один из одноклассников догадывается о чем-то сверхъестественном…

  • Слоган к мультипликационной работе режиссера Ресукэ Накамура звучит многообещающе: «Он вернулся из будущего, чтобы возглавить школу...» (He came back from the future to take over the school...).
  • Премьера мульткартины состоялась 10 ноября 2012 года в Японии. Оригинальное название мультфильма – «Нераварета гакуен». Он также известен под названием «Войны экстрасенсорной школы».
  • Одной из лучших режиссерских работ Ресукэ Накамура считается телевизионный аниме-сериал «Тетрадь смерти», стартовавший в 2006-м.

Новый ученик Кёити Кёгоку зачислен в 8 класс. Кёгоку - телепат, и благодаря своей внешности и телепатии он быстро становится популярным в школе. Все склоняются перед очарованием Кёгоку, а он охотно управляет ими. Причем, к тем, кто не благоговеет перед ним, он относится без малейшей жалости. Уже все пали жертвами его чар, и лишь Сэки стойко противостоит Кёгоку.

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 20 октября 2012
Возраст 18+
Режиссер
Рёсукэ Накамура
В ролях
Кана Ханадзава
Кана Ханадзава
Дайсукэ Оно
Харука Томацу
Ютаро Хондзё
Hiroaki Hirata
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Школа под прицелом 2 постера
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Школа под прицелом

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