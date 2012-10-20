Школа под прицелом, 2012

Фантастическое аниме о любви, дружбе и паранормальных явлениях создано по мотивам романа, написанного в далеком 1973-м японским писателем-фантастом и поэтом Таку Маюмура. В центре мультфильма оказывается новичок-восьмиклассник по имени Реити Кегоку, который переведен в восьмой класс старшей школы Камакура. Кстати, с нового учебного года руководство образовательного учреждения намеревается запретить использование мобильных телефонов. Естественно, ученики взбудоражены неприятными новостями. Но внимание учащихся очень быстро переключается на загадочного Реити Кегоку. Чего скрывать, девчонки не могут устоять перед магическим обаянием главного героя. Лишь один из одноклассников догадывается о чем-то сверхъестественном…