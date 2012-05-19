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Antiviral

Антивирус, 2012

2012 / США / Канада
5.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сид Марч — сотрудник клиники, продающей одержимым фэнам инъекции живых вирусов, полученных от больных знаменитостей. Платное биологическое интимное общение с кумиром! Но, перевозя «пиратскую» партию в собственном теле, мужчина заражается хворью одной из селебрити — Ханны Гейст. И ее полоумные фанаты теперь преследуют его!

  • Это полнометражный дебют режиссера Брэндона Кроненберга.
  • Все кадры крупным планом, когда иглы проникают в кожу, настоящие. И многие «кровавые» тоже.
  • В процессе съемок исполнители главных ролей Сара Гадон и Калеб Лэндри Джонс решили не встречаться и не репетировать эпизод в гостиничном номере, где Сид берет образец крови Ханны Гейст. Они оба чувствовали, что это поможет более непосредственно реагировать на камеру.
  • Почти половина действия была отснята во время подготовки к съемкам. Это включает в себя огромное количество видеозаписей и множество кадров, необходимых для украшения декораций и работы с реквизитом.
  • Когда Сид делает себе инъекцию, он хлопает себя по руке, будто пытаясь «выдавить» вену. Но укол не внутривенный, это постукивание бессмысленно!
  • При введении вируса в губу Эдварда Порриса зритель видит, что поршень шприца чуть отведен назад, словно емкость наполнена. Но крупный план входящей в кожу иглы — и заметно, что поршенек опущен (шприц пуст).

Хочешь ощутить связь со своим кумиром? Достичь всего, чего только желаешь?  Одна инъекция и его жизнь – уже твоя. Но у всего есть последствия.

5.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 19 мая 2012
Премьера в мире 19 мая 2012
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Брэндон Кроненберг
Брэндон Кроненберг
В ролях
Малкольм МакДауэлл
Малкольм МакДауэлл
Сара Гадон
Сара Гадон
Калеб Лэндри Джонс
Калеб Лэндри Джонс
Дуглас Смит
Дуглас Смит
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Антивирус 5 постеров
Кинофестиваль в Торонто Лучший канадский фильм режиссера-дебютанта
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Антивирус смотреть онлайн

Антивирус
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
А ведь хорошо. Прелестный такой декаданс, по-моему. Было даже жутковато от стерильности, холодной белизны стен и мебели, яркого белого света, как в… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 02/04/2013 - 01:50:07):Антивирал намного круче

Я не про то, кто круче. Не сравнимые фильмы, и Джонни не в тему помянут, пусть… Читать дальше…
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саундтрек фильма Антивирус
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