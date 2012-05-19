Антивирус, 2012

Сид Марч — сотрудник клиники, продающей одержимым фэнам инъекции живых вирусов, полученных от больных знаменитостей. Платное биологическое интимное общение с кумиром! Но, перевозя «пиратскую» партию в собственном теле, мужчина заражается хворью одной из селебрити — Ханны Гейст. И ее полоумные фанаты теперь преследуют его!
Хочешь ощутить связь со своим кумиром? Достичь всего, чего только желаешь? Одна инъекция и его жизнь – уже твоя. Но у всего есть последствия.
Я не про то, кто круче. Не сравнимые фильмы, и Джонни не в тему помянут, пусть… Читать дальше…