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Супер Майк Супер Майк
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Magic Mike

Супер Майк, 2012

2012 / США
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17 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме
Опытный танцор обучает своего ученика азам профессии и вдохновляет на путь к славе. Сценарий фильма основан на реальной жизни актера Ченнинга Татума, начинавшего свою карьеру с танцев, которые его и привели в Голливуд.
6.3 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 28 июня 2012
Премьера в мире 24 июня 2012
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Стивен Содерберг
Стивен Содерберг
В ролях
Алекс Петтифер
Алекс Петтифер
Мэттью МакКонахи
Мэттью МакКонахи
Ченнинг Татум
Ченнинг Татум
Оливия Манн
Оливия Манн
Мэтт Бомер
Мэтт Бомер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Супер Майк 9 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Стивен Содерберг продолжает осваивать в жанре производственного реализма всё новые и новые сюжеты. На сей раз жертвой режиссерского внимания пал мужской стриптиз: несмотря на благодатный материал, театр «крутояйцых королей», гарцующих по подиуму в стрингах и прочих аксессуарах, оказался довольно-таки занудным. Естественно, острая, изрядно наперченная тематика диктует некоторое количество веселых, хотя и вполне банальных, ходов (сцена с использованием сестриного станка для бритья…
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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Фильм зацепил. Может, потому что была в похожей ситуации, что с Майком приключилась.
Но в целом без откровений кино и без большого удовольствия. Шоу… Читать дальше…
Л1е9х9а8 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Strelka U, 30/06/2012 - 16:05:26)[Можно один раз посмотреть дома, но не тратить деньги на кинотеатр.]

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«Позвони мне, бро»: Мэттью МакКонахи хочет сняться с Ченнингом Татумом в «Супер Майке 3» Актер не против вернуться к образу стриптизера Далласа при наличии хорошего сценария.
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18 февраля 2022 16:53
Ченнинг Татум и Стивен Содерберг готовят третью часть «Супер Майка» Фильм минует кинотеатральный прокат и будет показан на сервисе HBO Max.
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30 ноября 2021 10:08
Ченнинг Татум получил роль в фильме о монстрах от студии Universal Продюсируют проект создатели дилогии «Мачо и ботан».
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23 ноября 2020 12:14
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