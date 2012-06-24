Супер Майк, 2012

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Отзывы о фильме Обсудить в чате Наша рецензия Стивен Содерберг продолжает осваивать в жанре производственного реализма всё новые и новые сюжеты. На сей раз жертвой режиссерского внимания пал мужской стриптиз: несмотря на благодатный материал, театр «крутояйцых королей», гарцующих по подиуму в стрингах и прочих аксессуарах, оказался довольно-таки занудным. Естественно, острая, изрядно наперченная тематика диктует некоторое количество веселых, хотя и вполне банальных, ходов (сцена с использованием сестриного станка для бритья… Читать