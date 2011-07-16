Со склонов Кокурико, 2011

Уми Мацудзаки – ученица старшей школы, живущая в поместье Кокеликот, пансионе с видом на порт Иокогамы. Ее мать Риоко, профессор медицины, учится в США. В ее отсутствие Уми управляет домом и присматривает за своими младшими братьями, сестрами и бабушкой. Каждое утро Уми поднимает сигнальные флаги с посланием «Я молюсь о безопасном путешествии». Однажды в школьной газете публикуют стихи о поднимаемых ей флагах. Сюн Казама, автор стихотворения, наблюдает за флагами с моря, когда едет в школу. Вскоре ребята встречаются, и между ними зарождаются чувства. Но фотография погибшего отца Уми подрубает эти чувства на корню...