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Со склонов Кокурико Со склонов Кокурико
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Kokuriko zaka kara / From up on poppy hill

Со склонов Кокурико, 2011

2011 / Япония
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Уми Мацудзаки – ученица старшей школы, живущая в поместье Кокеликот, пансионе с видом на порт Иокогамы. Ее мать Риоко, профессор медицины, учится в США. В ее отсутствие Уми управляет домом и присматривает за своими младшими братьями, сестрами и бабушкой. Каждое утро Уми поднимает сигнальные флаги с посланием «Я молюсь о безопасном путешествии». Однажды в школьной газете публикуют стихи о поднимаемых ей флагах. Сюн Казама, автор стихотворения, наблюдает за флагами с моря, когда едет в школу. Вскоре ребята встречаются, и между ними зарождаются чувства. Но фотография погибшего отца Уми подрубает эти чувства на корню...

  • Имена трех братьев и сестер, Рику, Уми и Сора, в переводе с японского языка означают «земля, море и небо», три основные стихии в японской мифологии.
  • Предыстория фильма такова: во время корейской войны японские торговцы и экипажи торговых кораблей играли важную логистическую роль, переправляя людей и припасы, и, как таковые, постоянно несли потери в людях и материалах.
  • Когда Уми Мацудзаки и Сюн Казама садятся на корабль, в нижней части рулевой рубки есть табличка с надписью «Гибли», указывающая на студию, снявшую фильм.
  • В сцене путешествия вдалеке можно увидеть красно-белую Токийскую башню.

Действие сюжета разворачивается в 1963 году, когда у главной героини, школьницы Уми Комацудзаки, погибает отец. История повествует о буднях Коматсудзаки после этого печального события, ее отношениях с членом школьной газеты, президентом студенческого совета и другими одноклассниками.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2011
Премьера в России 18 октября 2012
Премьера в мире 16 июля 2011
Возраст 18+
MPAA PG
Прокатчик RUSCICO
Бюджет $22 000 000
Режиссер
Горо Миядзаки
Горо Миядзаки
В ролях
Масами Нагасава
Масами Нагасава
Джуничи Окада
Кейко Такешита
Руми Хираги
Джан Фубуки
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Со склонов Кокурико 4 постера
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Со склонов Кокурико
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Милая история, светлая и трогательная. Японцы вообще-то могут и за меньшее время поднапустить гораздо больше нюансов, от которых щекочет в носу, а… Читать дальше…
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9 ноября 2016 14:11
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