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Путешествие 2: Таинственный остров Путешествие 2: Таинственный остров
Киноафиша Фильмы Путешествие 2: Таинственный остров
Journey 2: The Mysterious Island

Путешествие 2: Таинственный остров, 2011

2011 / США
7.8 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

С момента своего прошлого приключения в центре Земли Шон Андерсон ищет другие места, упомянутые Жюлем Верном и другими вернианцами. Его уведомляют о закодированном сообщении, и он врывается в спутниковый объект, чтобы полностью его принять. С помощью своего отчима Хэнка он расшифровывает сообщение, в котором указано местонахождению карты, которая ведет его на таинственный остров Верна. Вместе с Габато и Кайлани Шон отправляется на поиски своего деда, легендарного Вернианца Александра. Там они узнают о страшной ошибке Александра, которая может стоить жизни всех людей на Земле…

  • Несмотря на то, что этот фильм является полноценным продолжением «Путешествие к центру Земли», Джош Хатчерсон – единственный актер, вернувшийся к работе.
  • Действие одного из романов Жюля Верна под названием «Золотой вулкан» происходит в канадской Арктике во время золотой лихорадки, где вулкан извергает золотые самородки при извержении. Оттуда и появились золотые горы для этого фильма.
  • Идея петь и играть на укулеле принадлежала Дуэйну Джонсону, так как он вырос в музыкальной семье, где это было частью их полинезийской культуры. Он представил инструмент режиссеру фильма Брэду Пейтону, которому он очень понравился. 

На этот раз Шон Андерсон получает закодированный сигнал с просьбой о помощи, причем с загадочного острова, из места, где никакого острова и быть не может. Там обитают странные формы жизни, скрываются горы золота, смертоносные вулканы и не одна ошеломляющая тайна. Отчиму Шона, не сумевшему остановить его, ничего не остается, как тоже присоединиться к поискам. Вместе с пилотом вертолета и его прекрасной и решительной дочерью им предстоит найти остров, спасти его одинокого обитателя и немедленно покинуть это место, прежде чем землетрясение скроет остров под водой и похоронит навеки его сокровища.

7.8 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в России 9 февраля 2012
Премьера в мире 19 января 2012
Возраст 0+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Брэд Пейтон
Брэд Пейтон
В ролях
Джош Хатчерсон
Джош Хатчерсон
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Ванесса Хадженс
Ванесса Хадженс
Кристин Дэвис
Кристин Дэвис
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Путешествие 2: Таинственный остров 13 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
salem 2 апреля 2015, 12:51
Фильм для детей супер. Взрослые отметят не вполне совершенные спец.эффекты , 3D'шность тоже так себе. Полеты на пчелах и кувыркания в… Читать дальше…
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Фильм детский и многого требовать от него не стоит по определению.А если смотреть без предрассудков,то фильм получился красочный,динамичный и… Читать дальше…
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