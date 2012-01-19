Путешествие 2: Таинственный остров, 2011

С момента своего прошлого приключения в центре Земли Шон Андерсон ищет другие места, упомянутые Жюлем Верном и другими вернианцами. Его уведомляют о закодированном сообщении, и он врывается в спутниковый объект, чтобы полностью его принять. С помощью своего отчима Хэнка он расшифровывает сообщение, в котором указано местонахождению карты, которая ведет его на таинственный остров Верна. Вместе с Габато и Кайлани Шон отправляется на поиски своего деда, легендарного Вернианца Александра. Там они узнают о страшной ошибке Александра, которая может стоить жизни всех людей на Земле…
На этот раз Шон Андерсон получает закодированный сигнал с просьбой о помощи, причем с загадочного острова, из места, где никакого острова и быть не может. Там обитают странные формы жизни, скрываются горы золота, смертоносные вулканы и не одна ошеломляющая тайна. Отчиму Шона, не сумевшему остановить его, ничего не остается, как тоже присоединиться к поискам. Вместе с пилотом вертолета и его прекрасной и решительной дочерью им предстоит найти остров, спасти его одинокого обитателя и немедленно покинуть это место, прежде чем землетрясение скроет остров под водой и похоронит навеки его сокровища.