Путешествие 2: Таинственный остров, 2011

На этот раз Шон Андерсон получает закодированный сигнал с просьбой о помощи, причем с загадочного острова, из места, где никакого острова и быть не может. Там обитают странные формы жизни, скрываются горы золота, смертоносные вулканы и не одна ошеломляющая тайна. Отчиму Шона, не сумевшему остановить его, ничего не остается, как тоже присоединиться к поискам. Вместе с пилотом вертолета и его прекрасной и решительной дочерью им предстоит найти остров, спасти его одинокого обитателя и немедленно покинуть это место, прежде чем землетрясение скроет остров под водой и похоронит навеки его сокровища.