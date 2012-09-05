Чудовищное цунами обрушивается на курортный город. Из морских глубин на затопленные улицы вырываются голодные и жаждущие крови акулы. Начинается охота. Оказавшись в ловушке стихии, чудом уцелевшие люди пытаются выжить. Сможет ли Джош спасти жизнь девушки, которую он всегда любил, но однажды уже потерял?
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