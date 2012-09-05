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Постер фильма Цунами 3D
5.2
Цунами 3D - Трейлер
Киноафиша Фильмы Цунами 3D
5.2

Цунами 3D

, 2012
Bait
Сингапур, Австралия / боевик, фэнтези, ужасы / 18+
Трейлеры
Постер фильма Цунами 3D
5.2
Цунами 3D - Трейлер
Цунами 3D  Трейлер

О фильме

Чудовищное цунами обрушивается на курортный город. Из морских глубин на затопленные улицы вырываются голодные и жаждущие крови акулы. Начинается охота. Оказавшись в ловушке стихии, чудом уцелевшие люди пытаются выжить. Сможет ли Джош спасти жизнь девушки, которую он всегда любил, но однажды уже потерял?

В ролях

Завьер Сэмюэл
Завьер Сэмюэл
Josh
Richard Brancatisano
Шарни Винсон
Шарни Винсон
Tina
Фиби Тонкин
Фиби Тонкин
Jaime
Джулиан МакМэхон
Джулиан МакМэхон
Алекс Расселл
Алекс Расселл
Ryan
Кариба Хейн
Кариба Хейн
Линкольн Льюис
Линкольн Льюис
Kyle
Элис Паркинсон
Naomi
Дэниэл Уилли
Ци Юу
Steven
Chris Betts
Режиссер Кимбл Рендалл
Сценарист Рассел Малкэй, S.P. Krause, Данкэн Кеннеди, Джастин Монжо, John Kim
Композитор Джо Нг, Alex Oh
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Сингапур / Австралия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 19 апреля 2013
Премьера в мире 5 сентября 2012
Дата выхода
27 сентября 2012 Россия
20 сентября 2012 Австралия
18 октября 2012 Аргентина
19 сентября 2012 Бельгия 16
7 сентября 2012 Бразилия
19 апреля 2013 Великобритания 15
11 января 2013 Вьетнам
11 апреля 2013 Германия 16
5 сентября 2012 Италия
20 сентября 2012 Нидерланды 16
1 ноября 2012 Новая Зеландия
14 сентября 2012 США R
27 сентября 2012 Украина
14 ноября 2012 Швеция 15
8 августа 2018 Южная Корея

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет 30 000 000 AUD
Сборы в мире $33 492 566
Производство Bait Productions, Media Development Authority (MDA), Pictures in Paradise
Другие названия
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Рейтинг фильма

5.2
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Цунами 3D - Трейлер
Цунами 3D Трейлер
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