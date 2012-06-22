Ищу друга на конец света, 2012

Фантастическая мелодрама сценариста и кинорежиссера Лорен Скафарии повествует о неизбежном конце света, о котором только и твердят всевозможные СМИ. Главный герой хочет провести последние минуты жизни с той, которую полюбил еще в средней школе. Но сначала ее нужно найти, только вот времени осталось совсем немного.
Действие фильма будет развиваться в момент, когда человечество осознает факт, что всему живому скоро придет конец: к Земле летит гигантский астероид, и скоро все будет кончено.
Главный герой внезапно остается один, поскольку его жена в панике сбегает. Он получает письмо от женщины, в которую был влюблен еще в школе — она хочет быть с ним, когда миру придет конец. Герой отправляется в путь вместе со своей соседкой, и по дороге между ними совершенно не вовремя завязываются отношения.