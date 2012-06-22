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Ищу друга на конец света Ищу друга на конец света
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Seeking a Friend for the End of the World

Ищу друга на конец света, 2012

2012 / США
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фантастическая мелодрама сценариста и кинорежиссера Лорен Скафарии повествует о неизбежном конце света, о котором только и твердят всевозможные СМИ. Главный герой хочет провести последние минуты жизни с той, которую полюбил еще в средней школе. Но сначала ее нужно найти, только вот времени осталось совсем немного.

  • «Ищу друга на конец света» – дебютная режиссерская работа Лорен Скафарии.
  • Съемочный процесс стартовал в Лос-Анджелесе в середине мая 2011-го. Интересен тот факт, что двадцать первого числа, согласно сектантскому пророчеству Гарольда Кэмпинга, должен был произойти настоящий апокалипсис.
  • Съемки велись не только в Лос-Анджелесе, но также в пригороде Малибу и городе Санта-Кларита, штат Калифорния. Некоторые эпизоды снимались в самом центре Лос-Анджелеса.
  • Нэнси Карелл и Стив Каррел сыграли в киноленте семейную чету. В реальной жизни они тоже приходятся друг другу женой и мужем.
  • Если обратить внимание на эпизод с газетным киоском в самом начале фильма, можно сделать вывод о том, что события разворачиваются где-то 24 марта 2021 года.
  • Название ленты было скопировано из музыкальной композиции американского певца и музыканта Криса Корнелла «Проповедь конца света» (Preaching the End of the World), которая вошла в альбом 1999 года «Euphoria Mourning».
  • Лорен Скафария тоже появляется в собственной кинокартине. Правда, лишь на фотоснимках в качестве давнишней школьной любви Доджа Петерсена – Оливии.

Действие фильма будет развиваться в момент, когда человечество осознает факт, что всему живому скоро придет конец: к Земле летит гигантский астероид, и скоро все будет кончено.

Главный герой внезапно остается один, поскольку его жена в панике сбегает. Он получает письмо от женщины, в которую был влюблен еще в школе — она хочет быть с ним, когда миру придет конец. Герой отправляется в путь вместе со своей соседкой, и по дороге между ними совершенно не вовремя завязываются отношения.

7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2012
Премьера в России 19 июля 2012
Премьера онлайн 12 декабря 2012
Премьера в мире 22 июня 2012
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Лорин Скафария
Лорин Скафария
В ролях
Стив Карелл
Стив Карелл
Кира Найтли
Кира Найтли
Мелани Лински
Мелани Лински
Пэттон Освальт
Пэттон Освальт
ТиДжей Миллер
ТиДжей Миллер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ищу друга на конец света 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто ЖЕСТЬ !! Бредятина полнейшая. Сколько интересно денег заплатили Стив Кареллу , что он снялся в такой ОХИНЕЕ. Где там комедия ,… Читать дальше…
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