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The Apparition

Явление, 2012

2012 / США
6.5 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Трое студентов колледжа решают провести мистический эксперимент. Молодые люди считают, что духи и в самом деле могут существовать, но лишь в том случае, если в них верят. Их опыт заканчивается удачно – призраки появляются на самом деле и забирают с собой Лидию – девушку Бена. Спустя несколько лет двое друзей почти забыли о том, что произошло. Бен строит новые отношения. Вместе с Келли он переезжает в дом, оставленный ее родителями. Но в нем им не найти покоя, ведь души умерших жаждут мести.

  • Выход картины в прокат задержался на 2 года. Это было связано с разрывом отношений между дистрибьютором и студией, выпускающей ленту. Из-за этого Warner Bros. сделала так, чтобы у фильма было минимальное число копий в прокате, если сравнивать с остальными лентами, которыми занималась компания.
  • После разрыва с Warner Bros. студия Dark Castle Entertainment прекратила свою деятельность. «Явление» и «Бегство» – последние картины, выпущенные компанией.
  • Ужастик является режиссерским и сценарным дебютом для постановщика Тодда Линкольна.
  • Существует значительное сюжетное сходство между этим фильмом и «Пульсом», который сняли в Японии. Однако официально они не связаны друг с другом.

Когда в их доме начинают происходить странные пугающие события, молодые люди Келли и Бен выясняют, что их преследует потусторонняя сущность, случайно вызванная во время парапсихологического эксперимента в университете. Страшное нечто питается их страхами и истязает их, куда бы они ни бежали. Последняя надежда молодых людей – на эксперта по паранормальным явлениям, но может статься, что спасать их жизни от пугающей потусторонней силы уже слишком поздно – даже с его помощью…

6.5 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 30 августа 2012
Премьера в мире 23 августа 2012
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Тодд Линкольн
В ролях
Эшли Грин
Эшли Грин
Себастиан Стэн
Себастиан Стэн
Том Фелтон
Том Фелтон
Сюзанн Форд
Джулианна Гилл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Явление 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
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