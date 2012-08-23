Явление, 2012

Трое студентов колледжа решают провести мистический эксперимент. Молодые люди считают, что духи и в самом деле могут существовать, но лишь в том случае, если в них верят. Их опыт заканчивается удачно – призраки появляются на самом деле и забирают с собой Лидию – девушку Бена. Спустя несколько лет двое друзей почти забыли о том, что произошло. Бен строит новые отношения. Вместе с Келли он переезжает в дом, оставленный ее родителями. Но в нем им не найти покоя, ведь души умерших жаждут мести.