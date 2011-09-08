Рейд, 2011

В Джакарте лейтенант полиции Вахью организовывает вторжение в многоквартирный дом, который является убежищем могущественного и жестокого наркобарона Тамы и его банды. Команда спецназа врывается в здание, но один из наблюдателей видит это и предупреждает гангстеров, и полиция оказывается в ловушке на седьмом этаже. Они узнают, что лейтенант Вахью не сообщил своему начальству об операции. Теперь полицейским предстоит сражаться с ограниченными боеприпасами против хорошо вооруженных и опасных бандитов. Смогут ли герои добраться до последнего этажа?
Отряд спецназовцев получает задание проникнуть в многоэтажный дом, расположенный в самом сердце трущоб Джакарты, и арестовать обосновавшегося там наркобарона, которого охраняет целая армия вооруженных до зубов головорезов. Операцию нужно провести без лишнего шума, но нелепая случайность нарушает планы служителей закона. Теперь бойцам негде спрятаться и некуда бежать. Перед ними 30 этажей ада, где смертью грозит каждый неверный шаг. Война по правилам кончилась. Выживает сильнейший!
Всего-то имеется одно старое здание и десятка четыре… Читать дальше…