Рейд, 2011

В Джакарте лейтенант полиции Вахью организовывает вторжение в многоквартирный дом, который является убежищем могущественного и жестокого наркобарона Тамы и его банды. Команда спецназа врывается в здание, но один из наблюдателей видит это и предупреждает гангстеров, и полиция оказывается в ловушке на седьмом этаже. Они узнают, что лейтенант Вахью не сообщил своему начальству об операции. Теперь полицейским предстоит сражаться с ограниченными боеприпасами против хорошо вооруженных и опасных бандитов. Смогут ли герои добраться до последнего этажа?