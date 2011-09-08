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Рейд Рейд
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Serbuan maut

Рейд, 2011

2011 / Индонезия / США / Франция
7.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

В Джакарте лейтенант полиции Вахью организовывает вторжение в многоквартирный дом, который является убежищем могущественного и жестокого наркобарона Тамы и его банды. Команда спецназа врывается в здание, но один из наблюдателей видит это и предупреждает гангстеров, и полиция оказывается в ловушке на седьмом этаже. Они узнают, что лейтенант Вахью не сообщил своему начальству об операции. Теперь полицейским предстоит сражаться с ограниченными боеприпасами против хорошо вооруженных и опасных бандитов. Смогут ли герои добраться до последнего этажа? 

  • Восточное боевое искусство, используемое почти всеми героями в этом фильме, – это Пенчак Силат, народный боевой стиль, очень популярный в Индонезии и окрестностях. 
  • Каждый актер, сыгравший члена команды SWAT, прошел программу обучения с членами войск KOPASKA (спецназ ВМС Индонезии), чтобы изучить методы, используемые в отряде, включая использование оружия и специальный язык жестов. 
  • Все оружие, использованное в фильме, на самом деле является страйкбольными копиями, а не настоящим огнестрелом. Все кадры цикличности действий орудия, вспышек выстрела и выброса гильз добавлены в цифровом виде на постпродакшене. 

Отряд спецназовцев получает задание проникнуть в многоэтажный дом, расположенный в самом сердце трущоб Джакарты, и арестовать обосновавшегося там наркобарона, которого охраняет целая армия вооруженных до зубов головорезов. Операцию нужно провести без лишнего шума, но нелепая случайность нарушает планы служителей закона. Теперь бойцам негде спрятаться и некуда бежать. Перед ними 30 этажей ада, где смертью грозит каждый неверный шаг. Война по правилам кончилась. Выживает сильнейший!

7.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2011
Премьера в России 5 апреля 2012
Премьера в мире 8 сентября 2011
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Гарет Эванс
В ролях
Ико Уайс
Ико Уайс
Джо Таслим
Джо Таслим
Аманда Джордж
Пьер Грюно
Верди Солайман
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Рейд 12 постеров
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Рейд
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Не знаю, новое это слово в жанре или не новое... По мне, так из ничего конфетку сделали.

Всего-то имеется одно старое здание и десятка четыре… Читать дальше…
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
падение без видимых последствий через два (навскидку, специально не считал ) этажных пролета с припечатыванием об бетон, махач с осколками ламповой… Читать дальше…
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