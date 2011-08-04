Охотники за головами, 2011

Из-за финансовых проблем Роджер Браун вынужден вести двойную жизнь. С одной стороны, он – блестящий “охотник за головами”, то есть специалист по поиску кандидатов на должности топ-менеджеров, с другой – вор, специализирующийся на краже картин у своих же клиентов. Однажды он находит идеального кандидата для одной из фирм, а по совместительству – счастливого обладателя шедевра Рубенса. Похищение этой картины может раз и навсегда решить все проблемы Брауна.
Роджер Браун — блестящий «охотник за головами», незаменимый специалист по подбору топ-менеджеров для крупнейших фирм. Он может найти нужного человека на любую должность и его рекомендация — залог получения работы. Чтобы удержать красавицу жену, открывшей на деньги мужа картинную галерею в модном районе, Роджер давно уже живет не по средствам, и, пользуясь своим служебным положением, крадет дорогие картины у претендентов на руководящие должности.
Однажды Роджер встречает голландца Класа Граафа: идеального кандидата для фирмы специализирующейся на навигационном оборудовании и — вот удача! — владельца картины Рубенса, считавшейся утерянной во время Второй Мировой войны. Кража и последующая продажа шедевра может помочь Роджеру навсегда решить все финансовые проблемы.
Но, внезапно, «охотник за головами» сам превращается в добычу.
Поклонникам голливудских блокбастеров… Читать дальше…