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Охотники за головами Охотники за головами
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Охотники за головами, 2011

2011 / Норвегия
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Из-за финансовых проблем Роджер Браун вынужден вести двойную жизнь. С одной стороны, он – блестящий “охотник за головами”, то есть специалист по поиску кандидатов на должности топ-менеджеров, с другой – вор, специализирующийся на краже картин у своих же клиентов. Однажды он находит идеального кандидата для одной из фирм, а по совместительству – счастливого обладателя шедевра Рубенса. Похищение этой картины может раз и навсегда решить все проблемы Брауна. 

  • Фильм снят по мотивам романа Ю Несбё “Охотники за головами”. 
  • После выхода фильм был продан более чем в 50 стран – рекорд норвежского кинематографа.
  • В фильме есть несколько отсылок к трилогии Стига Ларссона “Миллениум”. В одной из сцен Диана смотрит по телевизору “Девушка, которая играла с огнем”, второй фильм кинотрилогии. В другом эпизоде показан автомобиль, проезжающий по мосту. Это кадр из фильма “Девушка с татуировкой дракона”, в котором при помощи цифровых технологий заменили исходную машину на ту, которую водит Роджер Браун в этом фильме. 
  • Собака Граафа – это аргентинский дог. Эта порода считается опасной и запрещена в Норвегии. 
  • Поиски актеров на роль полицейских-близнецов Монсен оказалась особенно трудными, потому что оба близнеца должны были весить более 100 кг и быть максимально похожими. Братья Гуннар и Ларс Йонсен подошли идеально. 

Роджер Браун — блестящий «охотник за головами», незаменимый специалист по подбору топ-менеджеров для крупнейших фирм. Он может найти нужного человека на любую должность и его рекомендация — залог получения работы. Чтобы удержать красавицу жену, открывшей на деньги мужа картинную галерею в модном районе, Роджер давно уже живет не по средствам, и, пользуясь своим служебным положением, крадет дорогие картины у претендентов на руководящие должности.

Однажды Роджер встречает голландца Класа Граафа: идеального кандидата для фирмы специализирующейся на навигационном оборудовании и — вот удача! — владельца картины Рубенса, считавшейся утерянной во время Второй Мировой войны. Кража и последующая продажа шедевра может помочь Роджеру навсегда решить все финансовые проблемы.

Но, внезапно, «охотник за головами» сам превращается в добычу.

7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 12 января 2012
Премьера онлайн 17 мая 2016
Премьера в мире 4 августа 2011
Возраст 18+
Прокатчик Каравелла-DDC
Режиссер
Мортен Тильдум
Мортен Тильдум
В ролях
Николай Костер-Вальдау
Николай Костер-Вальдау
Аксель Хенни
Аксель Хенни
Юлье Ольгорд
Бор Ове
Йоахим Рафаелсен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Охотники за головами 5 постеров
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Охотники за головами

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Annad, 22/01/2012 - 00:47:30):Если даже в кино нечего будет смотреть, на этот фильм НЕ ХОДИТЕ!!!

Поклонникам голливудских блокбастеров… Читать дальше…
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