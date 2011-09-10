Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Господин Лазар

Господин Лазар

Monsieur Lazhar 18+
О фильме

Бахир Лазар, иммигрант из Алжира, получает работу учителя младших классов — ему приходится заменить недавно трагически погибшую учительницу. Бахиру приходится не только преподавать, но и стараться излечить души детей после трагедии. В самой же школе никто ничего не знает о прежней жизни Бахира: ни то, насколько трагична судьба его самого, ни то, что он может быть депортирован из страны в любую минуту.

Страна Канада
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2011
Премьера онлайн 4 мая 2012
Премьера в мире 10 сентября 2011
Дата выхода
21 августа 2012 Австралия
13 апреля 2012 Австрия
11 апреля 2012 Германия
18 октября 2012 Греция
10 сентября 2011 Канада
18 апреля 2013 Португалия
5 сентября 2012 Франция
MPAA PG-13
Сборы в мире $9 074 711
Производство Canadian Broadcasting Corporation (CBC), Téléfilm Canada, micro_scope
Другие названия
Monsieur Lazhar, Profesor Lazhar, Professor Lazhar, Господин Лазар, Canım Öğretmenim, Den gode læreren, Domnul Lazhar, Gospodin Lazhar, Lazhar tanár úr, O Que Traz Boas Novas, Pan Lazhar, Quý Ông Lazhar, Ucitelj, Učitelj Lazar, Ο εξαιρετικός κύριος Lazhar, Ο εξαιρετικός κύριος Λαζάρ, ぼくたちのムッシュ・ラザール, 再見了，拉札老師, 拉扎老师
Режиссер
Филипп Фалардо
Филипп Фалардо
В ролях
Мохамед Феллаг
Софи Нелисс
Софи Нелисс
Бриджитт Пупар
Бриджитт Пупар
Жюль Филип
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.5
Оцените 11 голосов
7.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

