Бахир Лазар, иммигрант из Алжира, получает работу учителя младших классов — ему приходится заменить недавно трагически погибшую учительницу. Бахиру приходится не только преподавать, но и стараться излечить души детей после трагедии. В самой же школе никто ничего не знает о прежней жизни Бахира: ни то, насколько трагична судьба его самого, ни то, что он может быть депортирован из страны в любую минуту.
|21 августа 2012
|Австралия
|13 апреля 2012
|Австрия
|11 апреля 2012
|Германия
|18 октября 2012
|Греция
|10 сентября 2011
|Канада
|18 апреля 2013
|Португалия
|5 сентября 2012
|Франция