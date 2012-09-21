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Дом в конце улицы Дом в конце улицы
Киноафиша Фильмы Дом в конце улицы
House at the End of the Street

Дом в конце улицы, 2012

2012 / США
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Девушка по имени Кэрри Энн жестоко убивает своих родителей. Никто не знает, что толкнуло ее на это зверство – помешательство, алкоголь, наркотики или потусторонние силы. Спустя четыре года рядом с домом, где произошло ужасное событие, поселяется семнадцатилетняя Элиза и ее мать. Главная героиня знакомится с братом Кэрри, который не может оправиться от трагедии. Вскоре до новых жительниц доносится слух о том, что призрак убийцы до сих пор бродит в лесных чащах окрестностей…

  • В эпизоде, когда Тайлер разбивает автомобиль Райана, видно, что повреждено водительское окно и правая фара. Но позже, когда Элиза на этой машине подъезжает к дому, никаких повреждений нет.
  • Когда мать Элизы звонит на домашний и срабатывает переадресация на мобильный, на дисплее отображается «Мама». Когда на него звонит полицейский, при переадресации написано «Дом», хотя должен отображаться просто мобильный номер.
  • В сцене воспоминаний, где Кэрри Энн падает с качели, по движениям актрисы видно, что на ней надеты специальные ремни для выполнения трюка.
  • Для Евы Линк это была дебютная работа в кинематографе.
  • Дженнифер Лоуренс уже работала с Ноланом Джерардом Функом в фильмах о Людях Икс.

Мать и дочь переехали в новый город и поселились по соседству с домом, где маленькая девочка убила своих родителей. Дочь подружилась с выжившим сыном, и узнала, что история еще не окончена.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2012
Премьера в России 11 октября 2012
Премьера в мире 21 сентября 2012
Возраст 16+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Марк Тондерай
В ролях
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс
Элизабет Шу
Элизабет Шу
Макс Тириот
Макс Тириот
Гил Беллоуз
Гил Беллоуз
Нолан Джерард Фанк
Нолан Джерард Фанк
Все актеры и съемочная группа
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Дом в конце улицы
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
А мне не нравится, когда названия почти одинаковые. Типа The Last House on the Left и House at the End of the Street. Кажется, что фильмы про одно и то же.
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Смущает, что на IMDB.COM очень низкий рейтинг... 5.9 из 10.
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