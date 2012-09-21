Дом в конце улицы, 2012

Девушка по имени Кэрри Энн жестоко убивает своих родителей. Никто не знает, что толкнуло ее на это зверство – помешательство, алкоголь, наркотики или потусторонние силы. Спустя четыре года рядом с домом, где произошло ужасное событие, поселяется семнадцатилетняя Элиза и ее мать. Главная героиня знакомится с братом Кэрри, который не может оправиться от трагедии. Вскоре до новых жительниц доносится слух о том, что призрак убийцы до сих пор бродит в лесных чащах окрестностей…