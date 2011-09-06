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Постер фильма Грозовой перевал
6.7
Грозовой перевал - Трейлер
Киноафиша Фильмы Грозовой перевал
6.7

Грозовой перевал

, 2011
Wuthering Heights
Великобритания / драма, мелодрама / 18+
Трейлеры
Постер фильма Грозовой перевал
6.7
Грозовой перевал - Трейлер
Грозовой перевал  Трейлер

Причины посмотреть

О фильме

- экранизация романа Эмили Бронте.
В этом фильме рассказывается история двух поколений семейных кланов Эрншо и Линтон, — история о сложном переплетении их жизней и судеб и о роковом проклятии двух возлюбленных — Хитклиффа и Кэти…

В ролях

Том Пэйн
Том Пэйн
Кая Скоделарио
Кая Скоделарио
Older Cathy
Никола Берли
Джеймс Хаусон
Older Heathcliff
Оливер Милберн
Эми Рен
Frances
Solomon Glave
Young Heathcliff
Shannon Beer
Молодая Кэти
Пол Хилтон
Пол Хилтон
Mr. Earnshaw
Simone Jackson
Nelly
Стив Эветс
Стив Эветс
Joseph
Lee Shaw
Hindley
Режиссер Андреа Арнольд
Сценарист Андреа Арнольд, Оливия Хетрид, Эмили Бронте
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 6 сентября 2011
Дата выхода
8 марта 2012 Россия Кино без границ
11 октября 2012 Австралия
8 марта 2012 Беларусь
2 мая 2012 Бельгия
14 марта 2012 Болгария
6 октября 2011 Бразилия
8 апреля 2012 Великобритания
16 февраля 2012 Венгрия
19 июля 2012 Германия
17 мая 2012 Гонконг
29 декабря 2011 Греция
24 мая 2012 Дания
26 апреля 2012 Израиль
11 ноября 2011 Ирландия
23 сентября 2011 Исландия
30 марта 2012 Испания
8 марта 2012 Казахстан
9 сентября 2011 Канада
7 марта 2012 Мальта
12 апреля 2012 Нидерланды
25 июля 2012 Польша
10 мая 2012 Португалия
9 апреля 2012 США
19 сентября 2019 Словакия
16 ноября 2011 Словения
30 декабря 2011 Тайвань
6 декабря 2012 Украина
6 апреля 2012 Финляндия
5 декабря 2012 Франция
25 июля 2019 Чехия
23 сентября 2011 Швейцария
2 марта 2012 Швеция
18 мая 2012 ЮАР
28 июня 2012 Южная Корея
Бюджет 5 000 000 GBP
Сборы в мире $1 742 215
Производство Film4, UK Film Council, Goldcrest Films International
Другие названия
Wuthering Heights, Svindlande höjder, Anemodarmena ypsi, Bouřlivé výšiny, Búrlivé výšiny, Cime tempestose, Cumbres borrascosas, Đồi Gió Hú, Enkat gvahim, Humiseva harju, La răscruce de vânturi, Les hauts de Hurlevent, O Monte dos Vendavais, O Morro dos Ventos Uivantes, Orkanski visovi, Pokpungui Eondeok, Stormfulde højder, Üvöltő szelek, Vėtrų kalnas, Viharni vrh, Vihurimäe, Wichrowe Wzgórza, Wuthering Heights - Emily Brontës Sturmhöhe, Ανεμοδαρμένα ύψη, Брулени хълмове, Буремний Перевал, Грозовой перевал, Оркански висови, ワザリング・ハイツ ～嵐が丘～, 呼啸山庄, 咆哮山莊, Anemodarmέna Ύpsh

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 19 голосов
6 IMDb

Трейлеры фильма

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Грозовой перевал - Трейлер
Грозовой перевал Трейлер
Грозовой перевал - Отрывок 1
Грозовой перевал Отрывок 1
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Цитаты

Older Cathy Ты и Эдгар разбили мне сердце. Вы убили меня... Будете ли вы счастливы, когда я лягу в землю? Забыть меня вы сможете?
Older Heathcliff Не мучь меня! Я тебя не убивал. Забвения тебя я желать не могу сильнее, чем забвения себя. Когда ты успокоишься, я буду в аду.
Older Cathy Я никогда не успокоюсь.

Наша рецензия

«Началось это необычно. Ты знаешь, что я был не в себе, когда она умерла: непрестанно, с рассвета до рассвета, я молил ее выслать ко мне свой призрак. Я крепко верю в духов; верю, что они могут бродить среди нас – и действительно бродят, существуют бок о бок с нами. В день, когда ее похоронили, выпал снег. Вечером я пошел на кладбище. Вьюга мела, как зимой… А кругом пустынно. Я не боялся, что ее глупый муж станет шататься у ее приюта в тот поздний час, а больше никого не могло туда принести.…

Отзывы о фильме

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