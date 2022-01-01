Мюриэль, или Время возвращения, 1963

Элен — вдова, которая продает антиквариат из своей квартиры в Булонь-сюр-Мер. Она живет вместе со своим пасынком, эксцентричным кинематографистом. Бернар — ветеран Алжирской войны, провоевавший там 22 месяца и принимавший участие в пытках и убийстве молодой женщины по имени Мюриэль. Его преследуют воспоминания о ней. Иногда он снимает свой район. Говорит о Мюриэль с Элен, которая считает, что эта женщина — девочка, с которой ей еще предстоит познакомиться. Сама она тем временем воссоединяется со своим бывшим любовником Альфонсом, тоже ветераном Алжира, но прежние отношения не складываются. Альфонс приезжает к Элен со своей любовницей Франсуаз, которую он представляет как свою племянницу. Пока Элен, ее любовник де Смоке и Альфонс пытаются разобраться в своих чувствах, Франсуаз проявляет интерес к Бернару, у которого связь с Мари-Доминик…