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Мюриэль, или Время возвращения
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Muriel ou Le temps d'un retour

Мюриэль, или Время возвращения, 1963

1963 / Италия / Франция
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Элен — вдова, которая продает антиквариат из своей квартиры в Булонь-сюр-Мер. Она живет вместе со своим пасынком, эксцентричным кинематографистом. Бернар — ветеран Алжирской войны, провоевавший там 22 месяца и принимавший участие в пытках и убийстве молодой женщины по имени Мюриэль. Его преследуют воспоминания о ней. Иногда он снимает свой район. Говорит о Мюриэль с Элен, которая считает, что эта женщина — девочка, с которой ей еще предстоит познакомиться. Сама она тем временем воссоединяется со своим бывшим любовником Альфонсом, тоже ветераном Алжира, но прежние отношения не складываются. Альфонс приезжает к Элен со своей любовницей Франсуаз, которую он представляет как свою племянницу. Пока Элен, ее любовник де Смоке и Альфонс пытаются разобраться в своих чувствах, Франсуаз проявляет интерес к Бернару, у которого связь с Мари-Доминик…

7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1963
Премьера в России 9 октября 1963
Премьера в мире 1 октября 1963
Возраст 16+
Режиссер
Ален Рене
Ален Рене
В ролях
Дельфин Сейриг
Жан-Пьер Керьен
Лоранс Бади
Жан-Баптист Тьерри
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мюриэль, или Время возвращения 2 постера
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