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Постер мультфильма Вот так тигр!
Постер мультфильма Вот так тигр!
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 7.1
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2 постера
Киноафиша Фильмы Вот так тигр!

Вот так тигр!

Vot tak tigr! 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

О том, как котенок вообразил себя тигром, но никого не смог напугать, кроме мышонка.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1963
Премьера в мире 1 октября 1963
Дата выхода
1 октября 1963 Россия 0+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Vot tak tigr!, What a Tiger, Вот так тигр!
Режиссер
Александр Трусов
В ролях
Клара Румянова
Рина Зеленая
Рина Зеленая
Юрий Хржановский
Тамара Дмитриева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
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Вот так тигр!

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