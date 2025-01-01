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Рейтинги
7.1
Рейтинг IMDb: 7.1
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2 постера
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Вот так тигр!
Вот так тигр!
Vot tak tigr!
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О фильме
О том, как котенок вообразил себя тигром, но никого не смог напугать, кроме мышонка.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1963
Премьера в мире
1 октября 1963
Дата выхода
1 октября 1963
Россия
0+
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Vot tak tigr!, What a Tiger, Вот так тигр!
Режиссер
Александр Трусов
В ролях
Клара Румянова
Рина Зеленая
Юрий Хржановский
Тамара Дмитриева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
7.1
Оцените
10
голосов
7.1
IMDb
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