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Три плюс два Три плюс два
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Три плюс два, 1963

1963 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Трое друзей из Москвы живут «дикарями» в замечательном месте с песчаным пляжем, пресной водой, тенью и дровами у самого моря. Отдыхают.

Внезапно приезжают две незнакомки и заявляют, что это их старое место. Более того, они доказывают свое первенство, выкопав бутылку с письмом. Но уезжать ребята отказываются. Дамы же от своего места отказываться тоже не собираются и ставят палатку.

Начинается тихая война, перерастающая со временем в любовь. Один из тех фильмов, которые можно пересматривать не один раз.

7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1963
Премьера в России 3 июля 1963
Премьера в мире 3 июля 1963
Возраст 0+
Режиссер
Генрих Оганисян
В ролях
Наталья Кустинская
Наталья Кустинская
Наталья Фатеева
Наталья Фатеева
Андрей Миронов
Андрей Миронов
Евгений Жариков
Евгений Жариков
Геннадий Нилов
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Постер фильма Три плюс два 1 постер
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