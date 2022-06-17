Три плюс два, 1963

Трое друзей из Москвы живут «дикарями» в замечательном месте с песчаным пляжем, пресной водой, тенью и дровами у самого моря. Отдыхают.



Внезапно приезжают две незнакомки и заявляют, что это их старое место. Более того, они доказывают свое первенство, выкопав бутылку с письмом. Но уезжать ребята отказываются. Дамы же от своего места отказываться тоже не собираются и ставят палатку.



Начинается тихая война, перерастающая со временем в любовь. Один из тех фильмов, которые можно пересматривать не один раз.