Три толстяка, 1963

В Стране Трех толстяков, много лет страдающей от тирании трех жадных и злобных монархов, наконец вспыхивает огонь революции. Лидерами восставших становятся оружейник Просперо и гимнаст Тибул. Когда герои попадаются правительственным солдатам, Просперо пленяют, а Тибул находит спасение в доме доктора Гаспара, обеспеченного, но сочувствующего революции человека. Тем временем у наследника престола Тутти ломается кукла, и Гаспару приказывают починить ее всего за один день. В отчаянии доктор начинает бродить по городу, где встречает юную циркачку Суок, как две капли воды похожую на куклу. Тогда Гаспар решает использовать ее в восстании…