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Три толстяка Три толстяка
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Три толстяка, 1963

1963 / СССР
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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В Стране Трех толстяков, много лет страдающей от тирании трех жадных и злобных монархов, наконец вспыхивает огонь революции. Лидерами восставших становятся оружейник Просперо и гимнаст Тибул. Когда герои попадаются правительственным солдатам, Просперо пленяют, а Тибул находит спасение в доме доктора Гаспара, обеспеченного, но сочувствующего революции человека. Тем временем у наследника престола Тутти ломается кукла, и Гаспару приказывают починить ее всего за один день. В отчаянии доктор начинает бродить по городу, где встречает юную циркачку Суок, как две капли воды похожую на куклу. Тогда Гаспар решает использовать ее в восстании…

  • Мультфильм создан по одноименной сказочной повести Юрия Олеши. Сценарий начинал писать сам автор, но в 1960 году он скончался. Закончить работу помог Виктор Шкловский, близкий друг писателя и последний муж знаменитой Серафимы Суок, той самой, которая подарила свое имя главной героине повести. 
  • Режиссеры и художники-мультипликаторы фильма, Валентина и Зинаида Брумберг, – родные сестры. Сестры вместе окончили экспериментальную мультипликационную мастерскую ВХУТЕМАС, работали на сцене, а позже дебютировали с мультфильмом «Самоедский мальчик», который тут же стал очень популярен у первых зрителей. 
  • Хотя эта «экранизация» считается самой близко следующей оригинальному тексту Олеши, в ней все же есть несколько значительных отличий от повести. Например, здесь не упоминается родство Суок и Тутти, а силач Лапитуп и ученый Туб отсутствуют.

Мультфильм создан по знаменитой сказке Юрия Карловича Олеши.
История о ловком канатоходце Тибуле, о смелой и дерзкой девочке-кукле Суок, о добром докторе Гаспаре и о тиранах-правителях Трех Толстяках. И, главное, о том, как искренность и любовь побеждают в маленьком человеке — наследнике тиранов Тутти — всё ненастоящее и наносное, пробуждая в нем самого обычного мальчишку.

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 35 минут
Год выпуска 1963
Премьера в России 3 июня 1963
Премьера в мире 3 июня 1963
Возраст 12+
Режиссер
Валентина Брумберг
В ролях
Олег Ефремов
Олег Ефремов
Алексей Консовский
Алексей Консовский
Татьяна Пельтцер
Татьяна Пельтцер
Надежда Румянцева
Надежда Румянцева
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Три толстяка
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