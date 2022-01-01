Три толстяка, 1963

В Стране Трех толстяков, много лет страдающей от тирании трех жадных и злобных монархов, наконец вспыхивает огонь революции. Лидерами восставших становятся оружейник Просперо и гимнаст Тибул. Когда герои попадаются правительственным солдатам, Просперо пленяют, а Тибул находит спасение в доме доктора Гаспара, обеспеченного, но сочувствующего революции человека. Тем временем у наследника престола Тутти ломается кукла, и Гаспару приказывают починить ее всего за один день. В отчаянии доктор начинает бродить по городу, где встречает юную циркачку Суок, как две капли воды похожую на куклу. Тогда Гаспар решает использовать ее в восстании…
Мультфильм создан по знаменитой сказке Юрия Карловича Олеши.
История о ловком канатоходце Тибуле, о смелой и дерзкой девочке-кукле Суок, о добром докторе Гаспаре и о тиранах-правителях Трех Толстяках. И, главное, о том, как искренность и любовь побеждают в маленьком человеке — наследнике тиранов Тутти — всё ненастоящее и наносное, пробуждая в нем самого обычного мальчишку.