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Черная суббота, или Три лица страха
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I tre volti della paura

Черная суббота, или Три лица страха, 1963

1963 / Италия / Франция
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

В первой новелле вернувшаяся домой с работы героиня, услышав телефонный звонок, снимает трубку и погружается в пучину кошмара. Замогильный голос обещает ей мучительную и скорую смерть, причем, когда она начинает в ужасе метаться по квартире, он сообщает ей обо всех её телодвижениях, как будто присутствуя рядом.

Во втором сюжете в восточноевропейской глубинке старик-вурдалак безжалостно расправляется со своей многочисленной семьёй…

И, наконец, в третьей истории, медсестра, похитившая перстень у мертвой старухи, очень пожалела затем о своём святотатстве.

7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1963
Премьера в России 23 августа 1963
Премьера в мире 17 августа 1963
Возраст 16+
Режиссер
Марио Бава
В ролях
Мишель Мерсье
Лидия Альфонси
Борис Карлофф
Борис Карлофф
Марк Дэймон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Черная суббота, или Три лица страха 2 постера
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12 января 2022 16:55
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