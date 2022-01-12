Черная суббота, или Три лица страха, 1963

В первой новелле вернувшаяся домой с работы героиня, услышав телефонный звонок, снимает трубку и погружается в пучину кошмара. Замогильный голос обещает ей мучительную и скорую смерть, причем, когда она начинает в ужасе метаться по квартире, он сообщает ей обо всех её телодвижениях, как будто присутствуя рядом.



Во втором сюжете в восточноевропейской глубинке старик-вурдалак безжалостно расправляется со своей многочисленной семьёй…



И, наконец, в третьей истории, медсестра, похитившая перстень у мертвой старухи, очень пожалела затем о своём святотатстве.