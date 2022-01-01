Голый дипломат, 1963

В 1963 году на небольшом острове, в «Гранд-отеле» встретились представители двух держав, чтобы тайно заключить договор на владение новыми нефтеносными районами. Вмешиваются представители третьей державы. Происходит борьба за овладение планами этих районов. Совершенно случайно документы попадают к авантюристу Феликсу, скрывающемуся в отеле от гангстеров. После ряда комических приключений Феликс помогает одной державе заключить договор с другой, но эта сделка оказывается недействительной, так как один важный документ оказался в руках представителей третьей державы.