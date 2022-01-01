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Голый дипломат
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Meztelen diplomata

Голый дипломат, 1963

1963 / Венгрия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

В 1963 году на небольшом острове, в «Гранд-отеле» встретились представители двух держав, чтобы тайно заключить договор на владение новыми нефтеносными районами. Вмешиваются представители третьей державы. Происходит борьба за овладение планами этих районов. Совершенно случайно документы попадают к авантюристу Феликсу, скрывающемуся в отеле от гангстеров. После ряда комических приключений Феликс помогает одной державе заключить договор с другой, но эта сделка оказывается недействительной, так как один важный документ оказался в руках представителей третьей державы.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1963
Премьера в России 26 марта 1963
Премьера в мире 1 января 1963
Возраст 16+
Режиссер
Дьердь Палашти
В ролях
Ласло Маркуш
Марианна Кренчеи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Голый дипломат 1 постер
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