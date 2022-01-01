Стукач, 1963

Два лучших друга Сильяна занимают полярные позиции в обществе - Морис - вор, Сальяри - полицейский комиссар. А потому ему приходится бороться с желанием сообщить всё, что он знает и тому и другому.

Но иногда он так и делает. Ведь он одновременно и преступник, и добровольный полицейский осведомитель. А за это рано или поздно может наступить расплата. И когда Морис после удачного ограбления убивает своего сообщника, а затем прячет пистолет и похищенные драгоценности, он предлагает Сальяри вступить в дело и поучаствовать в новом крупном дельце, наступает час выбора.