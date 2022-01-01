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Le doulos

Стукач, 1963

1963 / Франция / Италия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме

Два лучших друга Сильяна занимают полярные позиции в обществе - Морис - вор, Сальяри - полицейский комиссар. А потому ему приходится бороться с желанием сообщить всё, что он знает и тому и другому.
Но иногда он так и делает. Ведь он одновременно и преступник, и добровольный полицейский осведомитель. А за это рано или поздно может наступить расплата. И когда Морис после удачного ограбления убивает своего сообщника, а затем прячет пистолет и похищенные драгоценности, он предлагает Сальяри вступить в дело и поучаствовать в новом крупном дельце, наступает час выбора.

7.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1963
Премьера в России 18 января 1963
Премьера в мире 13 декабря 1962
Возраст 16+
Режиссер
Жан-Пьер Мельвиль
Жан-Пьер Мельвиль
В ролях
Жан-Поль Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо
Серж Реджани
Жан Десайи
Рене Лефевр
Марсель Кювелье
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Стукач 2 постера
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