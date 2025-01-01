Много растет в лесу кедров, но ни один из них не сравнится с мудрым Старым Кедром. Именно он знает все, что происходит в лесном царстве, понимает речь птиц и зверей, предостерегает об опасностях. Однажды произошло несчастье: во время грозы несколько молний ударили прямо в деревья и подожгли их. Начался пожар. Генерал Огонь ведет свои войска все глубже в лес, уничтожая все живое. Тогда Старый Кедр обращается за помощью к Дождю. А когда беда остается позади, отправляет своих внучат – кедровые шишки – восстанавливать лес.