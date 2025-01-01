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Сказка о старом кедре

Skazka o starom kedre 18+
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О фильме

Много растет в лесу кедров, но ни один из них не сравнится с мудрым Старым Кедром. Именно он знает все, что происходит в лесном царстве, понимает речь птиц и зверей, предостерегает об опасностях. Однажды произошло несчастье: во время грозы несколько молний ударили прямо в деревья и подожгли их. Начался пожар. Генерал Огонь ведет свои войска все глубже в лес, уничтожая все живое. Тогда Старый Кедр обращается за помощью к Дождю. А когда беда остается позади, отправляет своих внучат – кедровые шишки – восстанавливать лес.

  • Режиссером и художником-постановщиком мультфильма выступил заслуженный деятель искусств РСФСР Владимир Дегтярев. Среди других его работ – «Чудесный колодец» (1956), «Добрыня Никитич» (1965), «Паровозик из Ромашкова» (1967). 
  • Одним из кукловодов, работавших над созданием «Сказки о старом кедре», был Юрий Норштейн – создатель известного мультфильма «Ёжик в тумане» (1975). 
  • Мультфильм, помимо развлекательной функции, несет важный посыл – предупреждает о том, какими разрушительными и опасными могут быть лесные пожары. 
  • В 1966 году режиссер Владимир Дегтярев и автор сценария Людмила Зубкова вместе работали еще над одним мультфильмом – «Тимошкина елка».

В большом и густом лесу было много деревьев. Но был среди них особенно старый и ветвистый кедр, который понимал речь зверей и птиц, помнил события давно минувших дней и дал потомство – шишки и молодые побеги. Однажды в этом краю начался пожар, который смог бы уничтожить великолепное дерево, но внуки его защитили, сразившись с пламенем.

Страна СССР
Продолжительность 18 минут
Год выпуска 1963
Премьера в мире 9 февраля 1963
Дата выхода
9 февраля 1963 Россия
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Skazka o starom kedre, The Tale of the Old Siberian Pine, Сказка о старом кедре
Режиссер
Владимир Дегтярев
В ролях
Александр Хвыля
Александр Хвыля
Сергей Цейц
Алексей Грибов
Алексей Грибов
Юлия Юльская
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
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Сказка о старом кедре

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