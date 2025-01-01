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Штрафной удар

Shtrafnoy udar 18+
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О фильме

Сельский руководитель Павел Васильевич Кукушкин получает приказ сверху: поднять авторитет местной спортивной команды. Предприимчивый герой решается на подлог: вместо обыкновенных сельских жителей приглашает в команду профессиональных спортсменов. Под вымышленными именами они должны выступить на областной спартакиаде и разгромить конкурентов. По пути на соревнования об обмане узнает корреспондентка Людмила Милованова…

  • После премьеры в 1963 году фильм был надолго отправлен на полку. Исполнитель главной роли Михаил Пуговкин в одном из интервью предположил, что причиной тому послужила фамилия главного героя. В то время такая же фамилия была у одного из высокопоставленных чинов. 
  • Роль Павла Васильевича Кукушкина стала первой главной ролью в творческой биографии Михаила Пуговкина. Ранее актер играл исключительно второстепенных персонажей. 
  • В эпизодической роли фигуристки в кадре появилась Наталья Седых – будущая Настенька из фильма Александра Роу «Морозко». Интересно, что Наталья не была профессиональной актрисой – она с детства занималась фигурным катанием. 
  • Роль гимнаста Юрия Никулина (он же – наездник Маслюков) исполнил Владимир Высоцкий. На момент съемок ему было 25 лет. На протяжении двух месяцев Высоцкий готовился к съемкам, занимаясь конным спортом.

Ответственным за продвижение спорта в селе назначают бывшего руководителя животноводческого комплекса, который совсем скоро придумывает прибыльную аферу. Чтобы добиться успеха, он приглашает профессионалов выступить анонимно на областной спартакиаде. Но он и не предполагал, что его план раскроет неприметная корреспондентка местной газеты.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1963
Премьера в мире 3 июля 1963
Дата выхода
3 июля 1963 Россия 12+
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Shtrafnoy udar, Der Strafstoß, Fiasko, Gól büntetésből, Rzut karny, Штрафной удар
Режиссер
Вениамин Дорман
В ролях
Лилия Алешникова
Владимир Трещалов
Владимир Высоцкий
Владимир Высоцкий
Игорь Пушкарев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.4
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6.2 IMDb
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