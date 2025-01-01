Сельский руководитель Павел Васильевич Кукушкин получает приказ сверху: поднять авторитет местной спортивной команды. Предприимчивый герой решается на подлог: вместо обыкновенных сельских жителей приглашает в команду профессиональных спортсменов. Под вымышленными именами они должны выступить на областной спартакиаде и разгромить конкурентов. По пути на соревнования об обмане узнает корреспондентка Людмила Милованова…
Ответственным за продвижение спорта в селе назначают бывшего руководителя животноводческого комплекса, который совсем скоро придумывает прибыльную аферу. Чтобы добиться успеха, он приглашает профессионалов выступить анонимно на областной спартакиаде. Но он и не предполагал, что его план раскроет неприметная корреспондентка местной газеты.
|3 июля 1963
|Россия
|12+