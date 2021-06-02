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Киноафиша Фильмы Пропало лето

Пропало лето

Propalo leto 18+
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О фильме

Два шестиклассника отправляются на летние каникулы в деревню. По дороге один из них бросает своего друга, так как надеется принять участие в настоящей экспедиции. Но оказывается, что второго ждут куда более интересные и увлекательные события…
Страна СССР
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 1964
Премьера в мире 13 февраля 1963
Дата выхода
13 февраля 1963 Россия 0+
3 марта 1963 США
Производство Мосфильм
Другие названия
Propalo leto, Ciotki na rowerach, Der verlorene Sommer, Elveszett nyár, Summer Is Over, Пропало лето
Режиссер
Ролан Быков
Ролан Быков
Никита Орлов
В ролях
Владимир Евстафьев
Сергей Гудко
Зоя Федорова
Антонина Дмитриева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.8
Оцените 11 голосов
7.7 IMDb
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Новости о фильме
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Лето – это маленькая жизнь: 12 фильмов об отпусках и каникулах Приближается пора отпусков и каникул, а значит, самое время подготовиться к отдыху! В нашей новой подборке мы собрали самые разные фильмы, действие которых происходит в отпуске, – от легких комедий и уютного семейного кино до хорроров и фильмов-катастроф, от классики мирового кинематографа до новинок.
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2 июня 2021 12:30
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