Два шестиклассника отправляются на летние каникулы в деревню. По дороге один из них бросает своего друга, так как надеется принять участие в настоящей экспедиции. Но оказывается, что второго ждут куда более интересные и увлекательные события…
СтранаСССР
Продолжительность1 час 19 минут
Год выпуска1964
Премьера в мире13 февраля 1963
Дата выхода
13 февраля 1963
Россия
0+
3 марта 1963
США
ПроизводствоМосфильм
Другие названия
Propalo leto, Ciotki na rowerach, Der verlorene Sommer, Elveszett nyár, Summer Is Over, Пропало лето
Лето – это маленькая жизнь: 12 фильмов об отпусках и каникулахПриближается пора отпусков и каникул, а значит, самое время подготовиться к отдыху! В нашей новой подборке мы собрали самые разные фильмы, действие которых происходит в отпуске, – от легких комедий и уютного семейного кино до хорроров и фильмов-катастроф, от классики мирового кинематографа до новинок.