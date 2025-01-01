Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Снежные дорожки
1 постер
Киноафиша Фильмы Снежные дорожки

Снежные дорожки

Snezhniye dorozhki 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Чтобы преуспеть в спорте, как и в любом деле, нужно затратить немало труда, нужно учиться.

Страна СССР
Продолжительность 11 минут
Год выпуска 1963
Премьера в мире 27 мая 1963
Дата выхода
27 мая 1963 Россия 6+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Snezhniye dorozhki, Snowy Roads, Снежные дорожки, Снігові доріжки
Режиссер
Борис Дежкин
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Снежные дорожки
Сердце храбреца 7.0
Сердце храбреца (1951)
Не опоздал 5.9
Не опоздал (1984)
Приходи на каток 6.6
Приходи на каток (1981)
Первый автограф 5.0
Первый автограф (1980)
В гостях у лета 6.6
В гостях у лета (1972)
Метеор на ринге 6.8
Метеор на ринге (1970)
Где я его видел? 6.4
Где я его видел? (1965)
Шайбу! Шайбу! 7.3
Шайбу! Шайбу! (1964)
Муха-цокотуха 6.7
Муха-цокотуха (1960)
Старые знакомые 6.7
Старые знакомые (1956)
Железные друзья 6.1
Железные друзья (1960)
Это не про меня 6.3
Это не про меня (1966)

Рейтинг мультфильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
«Грустный парень с прокачкой»: Джин Ву в 3 сезоне Solo Leveling ждут глобальные перемены — но фанаты недовольны
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше