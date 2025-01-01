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Снежные дорожки
Снежные дорожки
Snezhniye dorozhki
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
О фильме
Чтобы преуспеть в спорте, как и в любом деле, нужно затратить немало труда, нужно учиться.
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Страна
СССР
Продолжительность
11 минут
Год выпуска
1963
Премьера в мире
27 мая 1963
Дата выхода
27 мая 1963
Россия
6+
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Snezhniye dorozhki, Snowy Roads, Снежные дорожки, Снігові доріжки
Режиссер
Борис Дежкин
Все актеры и съемочная группа
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Старые знакомые
(1956)
6.1
Железные друзья
(1960)
6.3
Это не про меня
(1966)
Рейтинг мультфильма
6.3
Оцените
10
голосов
6.2
IMDb
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