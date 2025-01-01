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Постер мультфильма Как котёнку построили дом
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Киноафиша Фильмы Как котёнку построили дом

Как котёнку построили дом

Kak kotyonku postroili dom 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

О том, как строительные машины маленькому котенку построили новый красивый дом.

Страна СССР
Продолжительность 11 минут
Год выпуска 1963
Премьера в мире 1 октября 1963
Дата выхода
1 октября 1963 Россия 0+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Kak kotyonku postroili dom, How the Kitten's House Got Built, Как котёнку построили дом, Koneko no Misha, こねこのミーシャ
Режиссер
Роман Качанов
В ролях
Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
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Как котёнку построили дом

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