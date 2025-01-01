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Как котёнку построили дом
Как котёнку построили дом
Kak kotyonku postroili dom
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О фильме
О том, как строительные машины маленькому котенку построили новый красивый дом.
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Страна
СССР
Продолжительность
11 минут
Год выпуска
1963
Премьера в мире
1 октября 1963
Дата выхода
1 октября 1963
Россия
0+
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Kak kotyonku postroili dom, How the Kitten's House Got Built, Как котёнку построили дом, Koneko no Misha, こねこのミーシャ
Режиссер
Роман Качанов
В ролях
Анатолий Папанов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.3
Оцените
10
голосов
6.2
IMDb
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