Содержание:

Жюльетт Бинош - Фильмы

- Жюльетт Бинош - «Грозовой перевал»

- Жюльетт Бинош - «Шоколад»

- Жюльетт Бинош - «История любви»

​​​​​​​Жюльетт Бинош - Личная жизнь



Жюльетт Бинош родилась 9 марта 1964 года в Париже в семье актрисы Моник Стэленс и скульптора Жана-Мари Биноша. Она с детства увлекалась театром, и в 17 лет поставила свой первый спектакль в школе по пьесе Эжена Ионеско «Король умирает». В 18 лет она поступила в Национальную академию драматического искусства в Париже, а потом присоединилась к труппе, с которой отправилась на гастроли по Европе. После окончания академии Бинош продолжала брать уроки актерского мастерства у Веры Грег.



Жюльетт Бинош - Фильмы



Бинош дебютировала в телефильме «Доротея, танцовщица на проволоке» 1983 года, и в том же году снялась в фильме Паскаля Кане «Прекрасная свобода». После этого в карьере актрисы последовали несколько небольших ролей в фильмах «Детишки» и «Прощай, барсук». Затем Бинош снялась у Годара в картине «Салют, Мари» о девушке, у которой растет живот, хотя она еще ни разу не спала с парнем. Следующей для актрисы стала главная роль в картине Андре Тешине «Свидание», а за ней последовал фильм «Дурная кровь» Лео Каракса о преступниках, которые планируют похитить из лаборатории вакцину от опасного вируса. В 1988 году Бинош сыграла роль Терезы в экранизации романа Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия», после этого целых три года длились съемки фильма Лео Каракса о любви бездомных «Любовники с нового моста». В 1992 году актриса снялась в еще одной экранизации - «Грозового перевала» Эмили Бронте. В 1993 году Бинош предлагали роль в «Парке Юрского периода», но она предпочла сниматься у Кеслевского в картине «Три цвета: Синий». Международного успеха достиг фильм Энтони Мингеллы «Английский пациент», и Бинош получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. В 1999 году актриса сыграла Жорж Санд в фильме «Дети столетия». В 2000 году Бинош снялась у Михаэля Ханеке в фильме «Код неизвестен», а также сыграла главную роль в картине «Шоколад» Лассе Халльстрема. Через два года она появилась в легкой комедии «История любви» вместе с Жаном Рено. Важными в карьере актрисы стали фильмы Ханеке «Скрытое» и Амигорены «Несколько дней в сентябре», а также картина Мингеллы «Взлом и проникновение». В 2007 году актриса сыграла в картине «Путешествие красного шара» тайваньского режиссера Хоу Сяо-Сена. В 2009 году Бинош начала работу в фильме Аббаса Киаростами «Заверенная копия».



Жюльетт Бинош - «Грозовой перевал»

В 1992 году Бинош сыграла главную роль в экранизации романа Эмили Бронте «Грозовой перевал». Кэти Эрншо (Жюльетт Бинош) и приемный сын ее отца Хитклифф (Рэйф Файнс) безумно влюблены друг в друга и постоянно проводят время вместе в отдаленном горном поместье отца. И чем больше Кэти и мистер Эрншо любят Хитклиффа, тем больше ревнует Хиндли, родной брат девушки. Как только отец умирает, он отправляет приемного брата работать на конюшню. Однажды Кэти и Хитклифф пробираются в соседнее поместье, и девушку за ногу кусает собака. Она остается у соседей на время выздоровления, и между ней и богатым наследником поместья возникает притяжение.



Жюльетт Бинош - «Шоколад»

Драма 2000 года Лассе Халльстрема. Действие происходит в провинциальном французском городке на рубеже 1950-60-х: строгие распорядки, христианская мораль. Накануне поста в город приезжает красавица Виенн (Жюльетт Бинош) с дочерью Анук (Виктуар Тивисоль) и открывает маленькую кондитерскую, где продает сладости по старинным рецептам индейцев. Граф де Рейно (Альфред Молина), мэр города, возмущен, что у Виенн есть внебрачный ребенок, и он пытается настроить жителей против нее. Однако, кондитерская процветает, а ее хозяйка стремится помогать людям: принимает у себя Жозефину, которая сбежала от избивавшего ее мужа. Однажды в городе останавливаются кочующие цыгане, и Виенн знакомится с Ру (Джонни Депп).



Жюльетт Бинош - «История любви»

Романтическая комедия 2002 года, снятая Даниэль Томпсон. В суете аэропорта сталкиваются два непохожих человека: хмурый преуспевающий бизнесмен Феликс (Жан Рено), который торопится к любимой женщине, и болтливая хозяйка салона красоты Роза (Жюльетт Бинош), сбегающая от нелюбимого мужчины. Между ними нет ничего общего, но внезапно из-за забастовки сотрудников все рейсы задерживаются, и Феликсу и Рози приходится терпеть компанию друг друга.



Жюльетт Бинош - Личная жизнь

Бинош ни разу не была замужем, хотя у нее было множество романов, в том числе с Оливье Мартинесом, Андреем Кончаловским и Леосом Караксом. У нее есть сын Рафаэль от аквалангиста Андре Алле и дочь Ханна от актера Бенуа Мажимеля.