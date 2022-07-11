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Жюльетт Бинош

Juliette Binoche
Жюльетт Бинош
Жюльетт Бинош Juliette Binoche
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Дата рождения
9 марта 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Биография Жюльетт Бинош

Содержание: 
Жюльетт Бинош - Фильмы
  - Жюльетт Бинош - «Грозовой перевал»
  - Жюльетт Бинош - «Шоколад»
  - Жюльетт Бинош - «История любви»
​​​​​​​Жюльетт Бинош - Личная жизнь

Жюльетт Бинош родилась 9 марта 1964 года в Париже в семье актрисы Моник Стэленс и скульптора Жана-Мари Биноша. Она с детства увлекалась театром, и в 17 лет поставила свой первый спектакль в школе по пьесе Эжена Ионеско «Король умирает». В 18 лет она поступила в Национальную академию драматического искусства в Париже, а потом присоединилась к труппе, с которой отправилась на гастроли по Европе. После окончания академии Бинош продолжала брать уроки актерского мастерства у Веры Грег. 


Жюльетт Бинош - Фильмы
 

Бинош дебютировала в телефильме «Доротея, танцовщица на проволоке» 1983 года, и в том же году снялась в фильме Паскаля Кане «Прекрасная свобода». После этого в карьере актрисы последовали несколько небольших ролей в фильмах «Детишки» и «Прощай, барсук». Затем Бинош снялась у Годара в картине «Салют, Мари» о девушке, у которой растет живот, хотя она еще ни разу не спала с парнем. Следующей для актрисы стала главная роль в картине Андре Тешине «Свидание», а за ней последовал фильм «Дурная кровь» Лео Каракса о преступниках, которые планируют похитить из лаборатории вакцину от опасного вируса. В 1988 году Бинош сыграла роль Терезы в экранизации романа Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия», после этого целых три года длились съемки фильма Лео Каракса о любви бездомных «Любовники с нового моста». В 1992 году актриса снялась в еще одной экранизации - «Грозового перевала» Эмили Бронте. В 1993 году Бинош предлагали роль в «Парке Юрского периода», но она предпочла сниматься у Кеслевского в картине «Три цвета: Синий». Международного успеха достиг фильм Энтони Мингеллы «Английский пациент», и Бинош получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. В 1999 году актриса сыграла Жорж Санд в фильме «Дети столетия». В 2000 году Бинош снялась у Михаэля Ханеке в фильме «Код неизвестен», а также сыграла главную роль в картине «Шоколад» Лассе Халльстрема. Через два года она появилась в легкой комедии «История любви» вместе с Жаном Рено. Важными в карьере актрисы стали фильмы Ханеке «Скрытое» и Амигорены «Несколько дней в сентябре», а также картина Мингеллы «Взлом и проникновение». В 2007 году актриса сыграла в картине «Путешествие красного шара» тайваньского режиссера Хоу Сяо-Сена. В 2009 году Бинош начала работу в фильме Аббаса Киаростами «Заверенная копия».


Жюльетт Бинош - «Грозовой перевал»

В 1992 году Бинош сыграла главную роль в экранизации романа Эмили Бронте «Грозовой перевал». Кэти Эрншо (Жюльетт Бинош) и приемный сын ее отца Хитклифф (Рэйф Файнс) безумно влюблены друг в друга и постоянно проводят время вместе в отдаленном горном поместье отца. И чем больше Кэти и мистер Эрншо любят Хитклиффа, тем больше ревнует Хиндли, родной брат девушки. Как только отец умирает, он отправляет приемного брата работать на конюшню. Однажды Кэти и Хитклифф пробираются в соседнее поместье, и девушку за ногу кусает собака. Она остается у соседей на время выздоровления, и между ней и богатым наследником поместья возникает притяжение.


Жюльетт Бинош - «Шоколад»

Драма 2000 года Лассе Халльстрема. Действие происходит в провинциальном французском городке на рубеже 1950-60-х: строгие распорядки, христианская мораль. Накануне поста в город приезжает красавица Виенн (Жюльетт Бинош) с дочерью Анук (Виктуар Тивисоль) и открывает маленькую кондитерскую, где продает сладости по старинным рецептам индейцев. Граф де Рейно (Альфред Молина), мэр города, возмущен, что у Виенн есть внебрачный ребенок, и он пытается настроить жителей против нее. Однако, кондитерская процветает, а ее хозяйка стремится помогать людям: принимает у себя Жозефину, которая сбежала от избивавшего ее мужа. Однажды в городе останавливаются кочующие цыгане, и Виенн знакомится с Ру (Джонни Депп).


Жюльетт Бинош - «История любви»

Романтическая комедия 2002 года, снятая Даниэль Томпсон. В суете аэропорта сталкиваются два непохожих человека: хмурый преуспевающий бизнесмен Феликс (Жан Рено), который торопится к любимой женщине, и болтливая хозяйка салона красоты Роза (Жюльетт Бинош), сбегающая от нелюбимого мужчины. Между ними нет ничего общего, но внезапно из-за забастовки сотрудников все рейсы задерживаются, и Феликсу и Рози приходится терпеть компанию друг друга.


Жюльетт Бинош - Личная жизнь

Бинош ни разу не была замужем, хотя у нее было множество романов, в том числе с Оливье Мартинесом, Андреем Кончаловским и Леосом Караксом. У нее есть сын Рафаэль от аквалангиста Андре Алле и дочь Ханна от актера Бенуа Мажимеля. 

 

Интересные факты о Жюльетт Бинош

Для съемок в фильме «Шоколад» Бинош специально посещала кондитерский магазин в Париже, чтобы научиться делать конфеты.

Для фильма Андре Тешине «Алиса и Мартин» Бинош научилась играть на скрипке.

Бинош стала второй французской актрисой, удостоенной «Оскара».

Фильмография Жюльетт Бинош
Avec amour et acharnement
Avec amour et acharnement
мелодрама 2021, Франция
4.0
Правда
Правда
драма 2019, Франция / Япония
5.0
Та, которой не было
Та, которой не было
драма 2019, Франция
7.0
Высшее общество
Высшее общество
триллер, фантастика 2018, Великобритания / Франция / Германия
6.0
Двойная жизнь
Двойная жизнь
драма, мелодрама, комедия 2018, Франция
6.0
Впусти солнце
Впусти солнце
мелодрама, комедия, драма 2017, Франция
6.0
Ой, мамочки
Ой, мамочки
комедия 2017, Франция
5.0
Полина: Станцевать свою жизнь
Полина: Станцевать свою жизнь
драма 2016, Франция
6.0
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