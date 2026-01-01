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Кэтрин Зета-Джонс
Catherine Zeta-Jones
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Кэтрин Зета-Джонс
Кэтрин Зета-Джонс
Catherine Zeta-Jones
Дата рождения
25 сентября 1969
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Место рождения
Суонси, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Цвет глаз
карий
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Биография Кэтрин Зета-Джонс
Родилась 25 сентября 1969 года. Уэльс, Великобритания.
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Популярные фильмы
8.6
Уэнсдэй
(2022)
8.1
Вражда
(2017)
8.0
Траффик
(2000)
Фильмография Кэтрин Зета-Джонс
В гости к дедушке
A Visit to Grandpa's
драма
2027, Бельгия / Италия
Убить Джеки
триллер
2026, США
4.6
Галеристки
The Gallerist
триллер
2026, США / Франция
5.5
Сокровище нации: На краю истории
боевик, приключения
2022, США
8.6
Уэнсдэй
комедия, детектив, фэнтези
2022, США
7.5
Блудный сын
драма, криминал
2019, США
8.1
Вражда
драма
2017, США
5.6
Крестная мать кокаина
Cocaine Godmother
биография, криминал, драма
2017, США
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Новости о Кэтрин Зета-Джонс
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