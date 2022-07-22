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Кэтрин Зета-Джонс
Кэтрин Зета-Джонс
Catherine Zeta-Jones
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Кэтрин Зета-Джонс
Catherine Zeta-Jones
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Дата рождения
25 сентября 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Биография Кэтрин Зета-Джонс
Родилась 25 сентября 1969 года. Уэльс, Великобритания.
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Фильмография Кэтрин Зета-Джонс
Крестная мать кокаина
2017, США
5.0
Папашина армия
комедия
2016, Великобритания
5.0
РЭД 2
боевик, комедия, триллер
2013, США
7.0
Город порока
драма, триллер, криминал
2013, США
7.0
Побочный эффект
криминал, драма, триллер
2013, США
6.0
Рок на века
мюзикл
2012, США
7.0
Фортуна Вегаса
комедия
2012, США / Великобритания
4.0
Мужчина нарасхват
драма, спорт, комедия
2012, США
7.0
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Появился первый тизер приключенческого сериала «Сокровище нации: Край истории»
Дебютный сезон будет состоять из десяти эпизодов.
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22 июля 2022 15:29
Начались съемки сериала «Сокровище нации»
Появились первые фото с центральной звездой.
Написать
15 февраля 2022 10:37
Кэтрин Зета-Джонс сыграет в сериале Disney+ «Сокровище нации»
Съемки начнутся в ближайшие дни.
Написать
8 февраля 2022 10:33
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Майкла Дугласа приняли за дедушку его 18-летней дочери: «Наверно, гордитесь внучкой»
Актер признается, что на первом месте у него семья и он не может позволить себе повторить те ошибки, которые совершил в молодости.
Написать
9 июня 2021 16:50
Слухи: 76-летний Майкл Дуглас хочет развестись с Кэтрин Зета-Джонс
О разладе между звездами рассказали их друзья.
Написать
20 мая 2021 11:28
51-летняя Кэтрин Зета-Джонс раскрыла, на какие жертвы идет ради фигуры: «Мечтаю объедаться сладостями»
Артистка славится своей подтянутой фигурой.
Написать
9 апреля 2021 16:07
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