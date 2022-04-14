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Бьорк
Бьорк
Björk
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Бьорк
Björk
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Дата рождения
21 ноября 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Композитор, Актриса
Биография Бьорк
Родилась 21 ноября 1965 года. Рейкьявик, Исландия.
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Фильмография Бьорк
Почему мы креативны?
документальный
2018, Германия
6.0
Bjork: Biophilia Live
мюзикл, документальный
2014, Великобритания
8.0
Рисуя границы 9
фэнтези
2005, США / Япония
6.0
Танцующая в темноте
мюзикл, драма
2000, Дания / Германия / Нидерланды / США / Великобритания / Франция / Швеция / Финляндия / Исландия / Норвегия
6.0
Можжевеловое дерево
драма, фэнтези
1990, Исландия
6.0
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21 декабря 2021 10:23
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