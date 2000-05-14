Сука-любовь, 2000

Ужасная автомобильная авария связывает жизни троих совершенно незнакомых людей. Октавио, мятежный подросток, тайно влюбленный в свою невестку, мечтает начать нормальную жизнь и отправляет своего пса Кофи на собачьи бои, чтобы заработать. Валерия, известная супермодель, случайно встречается с Октавио, а ее избалованный пес Ричи пропадает в замкнутом пространстве ее квартиры. Наконец, Чиво, бывший партизанский бродяга, после того как он бросил свою маленькую дочь, передает свою любовь городским бездомным. Вскоре все трое сталкиваются на трассе…
Мехико Сити, фатальная авария. Сталкиваются три жизни, раскрывая предательскую сторону человеческой природы. Будоражащая и волнующая история об искуплении и об уязвимости и сложности человеческой жизни. До сих пор ни один фильм не изображал так прямолинейно и реалистично хаос Мехико — самого большого и густонаселённого города в мире. Круг никогда не замыкается: боль — это тоже дорога к надежде.