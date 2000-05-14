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Сука-любовь Сука-любовь
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Amores Perros

Сука-любовь, 2000

2000 / Мексика
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Ужасная автомобильная авария связывает жизни троих совершенно незнакомых людей. Октавио, мятежный подросток, тайно влюбленный в свою невестку, мечтает начать нормальную жизнь и отправляет своего пса Кофи на собачьи бои, чтобы заработать. Валерия, известная супермодель, случайно встречается с Октавио, а ее избалованный пес Ричи пропадает в замкнутом пространстве ее квартиры. Наконец, Чиво, бывший партизанский бродяга, после того как он бросил свою маленькую дочь, передает свою любовь городским бездомным. Вскоре все трое сталкиваются на трассе…

  • В сценах, где собаки были мертвыми или умирающими, животные на самом деле получали сильные успокоительные под наблюдением мексиканской службы защиты животных. Чтобы одна и та же собака не находилась под седативным действием более получаса и не чаще одного раза в день за раз, использовались дублеры. 
  • Фильм снимался в самых опасных кварталах Мехико. Уличные банды нередко грабили членов съемочной группы по дороге на работу, так что для них вошло в привычку не носить с собой ничего ценного. 
  • Это первый фильм из трилогии смерти, снятой Алехандро Гонсалесом Иньярриту. Следующими двумя фильмами были «21 грaмм» и «Вавилон». Вместе с ними все три фильма получили 10 номинаций на премию «Оскар».

Мехико Сити, фатальная авария. Сталкиваются три жизни, раскрывая предательскую сторону человеческой природы. Будоражащая и волнующая история об искуплении и об уязвимости и сложности человеческой жизни. До сих пор ни один фильм не изображал так прямолинейно и реалистично хаос Мехико — самого большого и густонаселённого города в мире. Круг никогда не замыкается: боль — это тоже дорога к надежде.

7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 2 часа 33 минуты
Год выпуска 2000
Премьера в мире 14 мая 2000
Возраст 18+
Режиссер
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Алехандро Гонсалес Иньярриту
В ролях
Гаэль Гарсия Берналь
Гаэль Гарсия Берналь
Эмилио Эчиварриа
Гояй Толедо
Альваро Гуерреро
Ванесса Боче
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сука-любовь 2 постера
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Сука-любовь
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