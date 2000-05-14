Сука-любовь, 2000

Мехико Сити, фатальная авария. Сталкиваются три жизни, раскрывая предательскую сторону человеческой природы. Будоражащая и волнующая история об искуплении и об уязвимости и сложности человеческой жизни. До сих пор ни один фильм не изображал так прямолинейно и реалистично хаос Мехико — самого большого и густонаселённого города в мире. Круг никогда не замыкается: боль — это тоже дорога к надежде.