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Джессика Альба

Jessica Alba
Джессика Альба
Джессика Альба Jessica Alba
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Дата рождения
28 апреля 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Джессики Альбы

Джессика Альба – американская актриса, родилась 28 апреля 1981 года в г. Помона (штат Калифорния, США). По матери у Джессики есть франко-канадские и датские корни, а по отцу – американские и мексиканские. Отец актрисы служил в Военно-воздушных силах США, поэтому семье постоянно приходилось переезжать. Семья успела пожить в Билокси, Миссисипи, Техасе и Дель Рио, но в итоге вернулась в родную Калифорнию. В детстве и юности Джессика перенесла много болезней. У нее дважды был ателектаз (спадение доли легкого), 5 раз в год она стабильно заболевала пневмонией, а так же боролась с кистами миндалин. Из-за слабого здоровья Джессика Альба практически постоянно обучалась на дому и была изолирована от школьной жизни. Джессика столько времени провела в больницах, что почти не знала своих одноклассников. Здоровье девушки значительно улучшилось, когда семья вернулась в Калифорнию.

Роли Джессики Альбы

Джессика проявила интерес к актерскому мастерству уже в возрасте 5 лет, в 12 лет она начала посещать занятия. Уже спустя 9 месяцев юная актриса получила свой первый контракт.  В 16 лет Альба окончила школу и полностью сконцентрировалась на актерстве. Азам этого мастерства девушку обучали Уильям Мэйси и его супруга Фелисити Хаффман в студии «Atlantic Theater Company».

Впервые Джессика Альба появилась на экранах в небольшой роли в кинофильме «Затерянный лагерь» (1994). Первоначально юную актрису наняли на двухнедельный срок, однако Джессика работала на съемочной площадке два месяца. Далее Альба снялась в двух рекламных роликах для компаний Nintendo и J.C.Penney, а также приняла участие в съемках нескольких независимых фильмах. Широкую известность Джессика получила в 1994 году благодаря небольшой роли в трех эпизодах комедийного сериала телеканала Nickelodeon «Тайный мир Алекс Мак». Позже она сыграла роль в двух первых сезонах телесериала «Флиппер». В 1998 году актриса исполнила еще несколько эпизодических ролей в сериалах. Она сыграла в одной серии первого сезона криминальной драмы «Южный Бруклин», появилась в «Беверли-Хиллз 90210» и эпизоде сериала «Лодка любви». В 1999 году Джессика снялась в комедии «Панки» Рэнди Куэйда. Голливудский дебют для нее состоялся позже в этом же году, когда она сыграла в романтической комедии «Нецелованная» и хоррор-комедии «Рука-убийца».

Настоящий прорыв в карьере Джессики Альбы случился, когда она успешно прошла кастинг у Джеймса Кэмерона, который выбрал актрису на роль генетически созданного суперсолдата Макс Гевары в телесериале «Тёмный ангел», из 1200 кандидаток. Перед началом съемок сериала Джессика каждый день тренировалась по три часа, почти ничего не ела и сбросила много веса. Позже актриса признала, что на тот момент страдала расстройством пищевого поведения. После выхода сериала на телеэкраны Альба стала по-настоящему популярной. За роль Макс Гевары она получила премию Teen Choice Award в категории «лучшая актриса», премию «Сатурн» и была номинирована на «Золотой глобус».

В 2006 году Джессика Альба получила премию телеканала MTV «Sexiest Performance» за роль в ленте «Город грехов». С тех пор актриса часто мелькала в списках самых сексуальных людей планеты. В дальнейшей карьере Альбы взлеты чередовались с падениями. Ее трижды номинировали на известную антипремию «Золотая малина». Самыми выдающимися ролями Джессики считается хореограф в фильме «Лапочка» (2003), стриптизерша в «Городе Грехов» (2006) и Невидимая Леди (Сью Сторм) в фильме-экранизации комикса «Фантастическая четверка» (2005).

После участия в этих картинах Альба сыграла роль в кинолентах «Добро пожаловать в рай!» и «Удачи, Чак». В 2008 году Джессика появилась в ремейке китайского хоррора «Глаз». За свою игру в этом фильме Альба получила одновременно разные отзывы: она была номинирована на «Золотую малину» как худшая актриса и получила премию Teen Choice Award за «Лучшую роль в фильме ужасов». За роль в следующем фильме «Секс Гуру» Альбе вновь вручили «Золотую малину».

В 2010 году на экраны вышли несколько кинолент с участием Джессики Альбы. В начале 2010 вышел фильм Майкла Уинтерботтома «Убийца внутри меня», где она сыграла проститутку. В то же время начался прокат ленты «День Святого Валентина», где Джессика снялась вместе с Джулией Робертс, Дженнифер Гарнер и Эштоном Кутчером. Позже в 2010 вышел комедийный боевик «Мачете» Роберта Родригеза, получивший неоднозначные отзывы критиков и зрителей. В конце года на экраны вышла драмы «Тайный знак», где Альба сыграла учительницу с психическим расстройством. Одновременно с «Тайным знаком» в прокат вышла картина «Знакомство с Факерами», где персонажем актрисы была сотрудница фармакологической компании. Далее последовала работа в фильме «Дети шпионов 4: Все время мира». Это было третье сотрудничество с режиссером Робертом Родригезом. Последние фильмы с участием Джессики Альбы: «Дорогая Элеонора», «Вуаль» и «Механик: Воскрешение», выпущенные в 2016 году.

Личная жизнь Джессики Альбы

Джессика воспитывалась в католической семье, но еще в 15 лет решила отдалиться от церкви. Актриса утверждает, что верит в Бога, но не считает библию гидом по жизни.

Первым мужем Альбы был актер Майкл Уэзерли, с которым они вместе снимались в сериале «Темный ангел». Майкл был на 12 лет старше Джессики, что часто обсуждалось в СМИ. Однако вскоре этот брак распался. Своего второго мужа, Кэша Уоррена, Джессика Альба встретила в 2004 году на съемочной площадке ленты «Фантастическая четверка». Пара поженилась в 2008 году, через месяц после свадьбы на свет появилась их дочь, Онор Мари Уоррен. В 2011 году у супругов родилась вторая дочь, Хэвен Гарнер Уоррен.

Интересные факты о Джессике Альбе

- Джессика преуспела не только в актерском мастерстве, но и в предпринимательстве. В 2011 году она основала компанию The Honest Company, которая занимается производством нетоксичных продуктов. В 2014 году прибыль компании составила более 1 миллиарда долларов.

- Альба участвует в нескольких благотворительных проектах и помогает различным фондам. Актриса озабочена образованием детей в Африке и является участником Национального центра по делам пропавших и эксплуатируемых детей.

- На теле Джессики три татуировки: на шее, запястье и пояснице.

- Её любимый цвет - фиолетовый

Фильмография Джессики Альбы
Клуб анонимных киллеров
Клуб анонимных киллеров
боевик, триллер, криминал 2019, Великобритания
4.0
Механик: Воскрешение
Механик: Воскрешение
боевик, триллер, криминал 2016, США / Таиланд
6.0
Драйвер на ночь
Драйвер на ночь
боевик, триллер, комедия 2014, США
7.0
Особо опасна
Особо опасна
триллер, комедия 2014, США
5.0
Как заниматься любовью по-английски
Как заниматься любовью по-английски
комедия, мелодрама 2014, США
5.0
Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать
Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать
драма, криминал, боевик, триллер 2014, США
7.0
Взрослые дети развода
Взрослые дети развода
комедия 2013, США
5.0
Мачете убивает
Мачете убивает
криминал, триллер, боевик 2013, США
6.0
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Джессика Альба Джессика Альба Джессика Альба Джессика Альба
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