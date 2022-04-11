Джессика Альба – американская актриса, родилась 28 апреля 1981 года в г. Помона (штат Калифорния, США). По матери у Джессики есть франко-канадские и датские корни, а по отцу – американские и мексиканские. Отец актрисы служил в Военно-воздушных силах США, поэтому семье постоянно приходилось переезжать. Семья успела пожить в Билокси, Миссисипи, Техасе и Дель Рио, но в итоге вернулась в родную Калифорнию. В детстве и юности Джессика перенесла много болезней. У нее дважды был ателектаз (спадение доли легкого), 5 раз в год она стабильно заболевала пневмонией, а так же боролась с кистами миндалин. Из-за слабого здоровья Джессика Альба практически постоянно обучалась на дому и была изолирована от школьной жизни. Джессика столько времени провела в больницах, что почти не знала своих одноклассников. Здоровье девушки значительно улучшилось, когда семья вернулась в Калифорнию.

Роли Джессики Альбы

Джессика проявила интерес к актерскому мастерству уже в возрасте 5 лет, в 12 лет она начала посещать занятия. Уже спустя 9 месяцев юная актриса получила свой первый контракт. В 16 лет Альба окончила школу и полностью сконцентрировалась на актерстве. Азам этого мастерства девушку обучали Уильям Мэйси и его супруга Фелисити Хаффман в студии «Atlantic Theater Company».

Впервые Джессика Альба появилась на экранах в небольшой роли в кинофильме «Затерянный лагерь» (1994). Первоначально юную актрису наняли на двухнедельный срок, однако Джессика работала на съемочной площадке два месяца. Далее Альба снялась в двух рекламных роликах для компаний Nintendo и J.C.Penney, а также приняла участие в съемках нескольких независимых фильмах. Широкую известность Джессика получила в 1994 году благодаря небольшой роли в трех эпизодах комедийного сериала телеканала Nickelodeon «Тайный мир Алекс Мак». Позже она сыграла роль в двух первых сезонах телесериала «Флиппер». В 1998 году актриса исполнила еще несколько эпизодических ролей в сериалах. Она сыграла в одной серии первого сезона криминальной драмы «Южный Бруклин», появилась в «Беверли-Хиллз 90210» и эпизоде сериала «Лодка любви». В 1999 году Джессика снялась в комедии «Панки» Рэнди Куэйда. Голливудский дебют для нее состоялся позже в этом же году, когда она сыграла в романтической комедии «Нецелованная» и хоррор-комедии «Рука-убийца».

Настоящий прорыв в карьере Джессики Альбы случился, когда она успешно прошла кастинг у Джеймса Кэмерона, который выбрал актрису на роль генетически созданного суперсолдата Макс Гевары в телесериале «Тёмный ангел», из 1200 кандидаток. Перед началом съемок сериала Джессика каждый день тренировалась по три часа, почти ничего не ела и сбросила много веса. Позже актриса признала, что на тот момент страдала расстройством пищевого поведения. После выхода сериала на телеэкраны Альба стала по-настоящему популярной. За роль Макс Гевары она получила премию Teen Choice Award в категории «лучшая актриса», премию «Сатурн» и была номинирована на «Золотой глобус».

В 2006 году Джессика Альба получила премию телеканала MTV «Sexiest Performance» за роль в ленте «Город грехов». С тех пор актриса часто мелькала в списках самых сексуальных людей планеты. В дальнейшей карьере Альбы взлеты чередовались с падениями. Ее трижды номинировали на известную антипремию «Золотая малина». Самыми выдающимися ролями Джессики считается хореограф в фильме «Лапочка» (2003), стриптизерша в «Городе Грехов» (2006) и Невидимая Леди (Сью Сторм) в фильме-экранизации комикса «Фантастическая четверка» (2005).

После участия в этих картинах Альба сыграла роль в кинолентах «Добро пожаловать в рай!» и «Удачи, Чак». В 2008 году Джессика появилась в ремейке китайского хоррора «Глаз». За свою игру в этом фильме Альба получила одновременно разные отзывы: она была номинирована на «Золотую малину» как худшая актриса и получила премию Teen Choice Award за «Лучшую роль в фильме ужасов». За роль в следующем фильме «Секс Гуру» Альбе вновь вручили «Золотую малину».

В 2010 году на экраны вышли несколько кинолент с участием Джессики Альбы. В начале 2010 вышел фильм Майкла Уинтерботтома «Убийца внутри меня», где она сыграла проститутку. В то же время начался прокат ленты «День Святого Валентина», где Джессика снялась вместе с Джулией Робертс, Дженнифер Гарнер и Эштоном Кутчером. Позже в 2010 вышел комедийный боевик «Мачете» Роберта Родригеза, получивший неоднозначные отзывы критиков и зрителей. В конце года на экраны вышла драмы «Тайный знак», где Альба сыграла учительницу с психическим расстройством. Одновременно с «Тайным знаком» в прокат вышла картина «Знакомство с Факерами», где персонажем актрисы была сотрудница фармакологической компании. Далее последовала работа в фильме «Дети шпионов 4: Все время мира». Это было третье сотрудничество с режиссером Робертом Родригезом. Последние фильмы с участием Джессики Альбы: «Дорогая Элеонора», «Вуаль» и «Механик: Воскрешение», выпущенные в 2016 году.

Личная жизнь Джессики Альбы

Джессика воспитывалась в католической семье, но еще в 15 лет решила отдалиться от церкви. Актриса утверждает, что верит в Бога, но не считает библию гидом по жизни.

Первым мужем Альбы был актер Майкл Уэзерли, с которым они вместе снимались в сериале «Темный ангел». Майкл был на 12 лет старше Джессики, что часто обсуждалось в СМИ. Однако вскоре этот брак распался. Своего второго мужа, Кэша Уоррена, Джессика Альба встретила в 2004 году на съемочной площадке ленты «Фантастическая четверка». Пара поженилась в 2008 году, через месяц после свадьбы на свет появилась их дочь, Онор Мари Уоррен. В 2011 году у супругов родилась вторая дочь, Хэвен Гарнер Уоррен.