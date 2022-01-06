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Джон Кьюсак

John Cusack
Джон Кьюсак
Джон Кьюсак John Cusack
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Дата рождения
28 июня 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Джона Кьюсака

Содержание:
Джон Кьюсак – Фильмы
  - Джон Кьюсак - «Скажи что-нибудь»
  - Джон Кьюсак - «Воздушная тюрьма»
  - Джон Кьюсак - «Ворон»
Джон Кьюсак – Личная жизнь

Джон Кьюсак родился 28 июня 1966 года в Эванстоне, штат Иллинойс, в творческой семье. Отец снимал рекламные ролиики и документальные фильмы, и даже был лауреатом премии «Эмми». Мать Кьюсака работала учительницей математики, но все пятеро детей пошли по стопам отца и выбрали актерскую профессию. Старшие сестры Джона посещали театральную школу, туда же в восьмилетнем возрасте поступил и он, хотя мечтал стать бейсболистом. Отец Кьюсака поспособствовал, чтобы двенадцатилетнего сына взяли на радиостанцию – он читал рекламу и иногда заменял диктора. Через два года Кьюсак попал в местный театр, а потом получил первую эпизодическую роль Роско в комедийной мелодраме Карлино «Класс».

Джон Кьюсак – Фильмы

Поначалу Кьюсаку доставались эпизодические роли в молодежных комедиях, в том числе в картине Джона Хьюза «Шестнадцать свечей», но также он появился в драме по Стивену Кингу «Останься со мной». Первая главная роль актера стала настоящим провалом – он сыграл в комедии Холланда «Уж лучше умереть» и, увидев отснятый материал, пришел в настоящий ужас от своей актерской игры и много лет спустя говорил, что ему до сих пор стыдно за эту работу. В 1989 году на экраны вышла картина Кэмерона Кроу «Скажи что-нибудь», которая сделала Кьюсака популярным. После этого актеру досталась роль афериста в комедийном триллере Стивена Фрирза «Кидалы», криминально-мафиозная лента Вуди Аллена «Пули над Бродвеем», «Дорога на Вэлвилл» Алана Паркера. 1997 год считается самым успешным в карьере Кьюсака - тогда в прокате появились «Воздушная тюрьма» Саймона Уэста и гангстерская комедия «Убийства в Гросс-Пойнте». В конце 1990 Кьюсак играл в фильмах разных жанров: нуар от Клинта Иствуда «Полночь в саду добра и зла», военная драма «Тонкая красная линия», сюрреалистическая притча «Быть Джоном Малковичем», мелодрама «Фанатик», хорроры «Идентификация» и «1408», ромком «Интуиция» с Кейт Бекинсейл. В 2012 году Кьюсак исполнил роль известного психотерапевта в киносатире Кроненберга на голливудский образ жизни «Звездная карта». Лента входила в конкурсную программу Каннского кинофестиваля.

Джон Кьюсак - «Скажи что-нибудь»

Романтическая комедия Кэмерона Кроу 1989 года о выпускнике Ллойде Доблере (Джон Кьюсак), который влюбляется в отличницу Дайан Курт (Айони Скай) и зовет ее на свидание. Девушка выиграла стипендию на обучение в Великобритании и вскоре уедет, так что Доблер охвачен желанием поскорее покорить ее и просит совета у сестры насчет ухаживаний. Отец Дайан (Джон Махони) против их отношений и заставляет девушку расстаться с Доблером. В этом фильме присутствует знаманитая сцена, в которой герой Кьюсака стоит под окном возлюбленной с бумбоксом над головой.

Джон Кьюсак - «Воздушная тюрьма»

Боевик Саймона Уэста 1997 года о происшествии на самолете C-123 службы судебных приставов США, перевозящем преступников. На борт попадает группа опасных и отчаянных рецидивистов для транспортировки в новую тюрьму супермаксимального режима. На этом же борту летит Кэмерон Поу (Николас Кейдж), осужденный за непреднамеренное убийство в драке и освобожденный досрочно. Он хочет поскорее встретиться со своей супругой Тришей (Моника Поттер) и восьмилетней дочерью, которой он раньше не видел. Кэмерон неожиданно оказывается замешанным в угоне самолёта, устроенный Сайрусом Гриссомом (Джон Малкович) и пытается оказать угонщикам сопротивление. На его стороне только федеральный маршал Винс Ларкин (Джон Кьюсак), который со своей стороны пытается убедить начальство не взрывать самолет вместе со всеми пассажирами.

Джон Кьюсак - «Ворон»

Триллер 2012 года, посвященный трагической истории, которая произошла с автором множества известных произведений – писателем Эдгаром По (Джон Кьюсак). Он возвращается в родной Балтимор и обнаруживает, что появился маньяк, убивающий своих жертв так, как описано в его рассказах. На месте преступления убийца оставляет сообщения для самого По, в которых требует написать о каждом его преступлении в местную газету. Тогда писатель начинает самостоятельное расследование вместе с детективом полиции (Люк Эванс), и преступник похищает его возлюбленную. Самого По находят без сознания.

Джон Кьюсак – Личная жизнь

Актер никогда не был женат и считает себя не созданным для семьи.

Интересные факты о Джоне Кьюсаке

В одной из сцен фильма «Ворон» героиня по имени Эмили играет фортепианную пьесу Клода Дебюсси. Действия фильма разворачиваются в 1849 году, когда Дебюсси было только 13 лет.

Кьюсаку настолько не нравится фильм «Воздушная тюрьма», что он никогда не говорит о нем в интервью.

Сестру Ллойда в картине «Скажи что-нибудь» сыграла родная сестра Джона Кьюсака - Джоан Кьюсак.

Фильмография Джона Кьюсака
По следу хакера
По следу хакера
боевик, драма, триллер 2022, США
2.0
Вечно молодой
Вечно молодой
вестерн 2019, Ирландия
5.0
Контроль
Контроль
боевик, триллер, детектив 2018, Канада
4.0
Красная река
Красная река
боевик, триллер 2018, США
4.0
Сингулярность
Сингулярность
боевик, приключения, драма 2017, Швейцария / США
3.0
Я заберу твои деньги
Я заберу твои деньги
триллер 2017, США
4.0
Арсенал
Арсенал
триллер, криминал 2017, США
4.0
Чирак
Чирак
драма 2016, США
5.0
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