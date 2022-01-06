Содержание:

Джон Кьюсак – Фильмы

- Джон Кьюсак - «Скажи что-нибудь»

- Джон Кьюсак - «Воздушная тюрьма»

- Джон Кьюсак - «Ворон»

Джон Кьюсак – Личная жизнь

Джон Кьюсак родился 28 июня 1966 года в Эванстоне, штат Иллинойс, в творческой семье. Отец снимал рекламные ролиики и документальные фильмы, и даже был лауреатом премии «Эмми». Мать Кьюсака работала учительницей математики, но все пятеро детей пошли по стопам отца и выбрали актерскую профессию. Старшие сестры Джона посещали театральную школу, туда же в восьмилетнем возрасте поступил и он, хотя мечтал стать бейсболистом. Отец Кьюсака поспособствовал, чтобы двенадцатилетнего сына взяли на радиостанцию – он читал рекламу и иногда заменял диктора. Через два года Кьюсак попал в местный театр, а потом получил первую эпизодическую роль Роско в комедийной мелодраме Карлино «Класс».

Джон Кьюсак – Фильмы

Поначалу Кьюсаку доставались эпизодические роли в молодежных комедиях, в том числе в картине Джона Хьюза «Шестнадцать свечей», но также он появился в драме по Стивену Кингу «Останься со мной». Первая главная роль актера стала настоящим провалом – он сыграл в комедии Холланда «Уж лучше умереть» и, увидев отснятый материал, пришел в настоящий ужас от своей актерской игры и много лет спустя говорил, что ему до сих пор стыдно за эту работу. В 1989 году на экраны вышла картина Кэмерона Кроу «Скажи что-нибудь», которая сделала Кьюсака популярным. После этого актеру досталась роль афериста в комедийном триллере Стивена Фрирза «Кидалы», криминально-мафиозная лента Вуди Аллена «Пули над Бродвеем», «Дорога на Вэлвилл» Алана Паркера. 1997 год считается самым успешным в карьере Кьюсака - тогда в прокате появились «Воздушная тюрьма» Саймона Уэста и гангстерская комедия «Убийства в Гросс-Пойнте». В конце 1990 Кьюсак играл в фильмах разных жанров: нуар от Клинта Иствуда «Полночь в саду добра и зла», военная драма «Тонкая красная линия», сюрреалистическая притча «Быть Джоном Малковичем», мелодрама «Фанатик», хорроры «Идентификация» и «1408», ромком «Интуиция» с Кейт Бекинсейл. В 2012 году Кьюсак исполнил роль известного психотерапевта в киносатире Кроненберга на голливудский образ жизни «Звездная карта». Лента входила в конкурсную программу Каннского кинофестиваля.

Джон Кьюсак - «Скажи что-нибудь»

Романтическая комедия Кэмерона Кроу 1989 года о выпускнике Ллойде Доблере (Джон Кьюсак), который влюбляется в отличницу Дайан Курт (Айони Скай) и зовет ее на свидание. Девушка выиграла стипендию на обучение в Великобритании и вскоре уедет, так что Доблер охвачен желанием поскорее покорить ее и просит совета у сестры насчет ухаживаний. Отец Дайан (Джон Махони) против их отношений и заставляет девушку расстаться с Доблером. В этом фильме присутствует знаманитая сцена, в которой герой Кьюсака стоит под окном возлюбленной с бумбоксом над головой.

Джон Кьюсак - «Воздушная тюрьма»

Боевик Саймона Уэста 1997 года о происшествии на самолете C-123 службы судебных приставов США, перевозящем преступников. На борт попадает группа опасных и отчаянных рецидивистов для транспортировки в новую тюрьму супермаксимального режима. На этом же борту летит Кэмерон Поу (Николас Кейдж), осужденный за непреднамеренное убийство в драке и освобожденный досрочно. Он хочет поскорее встретиться со своей супругой Тришей (Моника Поттер) и восьмилетней дочерью, которой он раньше не видел. Кэмерон неожиданно оказывается замешанным в угоне самолёта, устроенный Сайрусом Гриссомом (Джон Малкович) и пытается оказать угонщикам сопротивление. На его стороне только федеральный маршал Винс Ларкин (Джон Кьюсак), который со своей стороны пытается убедить начальство не взрывать самолет вместе со всеми пассажирами.

Джон Кьюсак - «Ворон»

Триллер 2012 года, посвященный трагической истории, которая произошла с автором множества известных произведений – писателем Эдгаром По (Джон Кьюсак). Он возвращается в родной Балтимор и обнаруживает, что появился маньяк, убивающий своих жертв так, как описано в его рассказах. На месте преступления убийца оставляет сообщения для самого По, в которых требует написать о каждом его преступлении в местную газету. Тогда писатель начинает самостоятельное расследование вместе с детективом полиции (Люк Эванс), и преступник похищает его возлюбленную. Самого По находят без сознания.

Джон Кьюсак – Личная жизнь

Актер никогда не был женат и считает себя не созданным для семьи.