Джордж Сигал родился 13 февраля 1934 года на Лонг-Айленде, США. С детства Джордж интересовался кино, много занимался музыкой. После смерти отца семья перебралась в Нью-Йорк. Джордж окончил Колумбийский колледж в 1955 году. Отслужив в армии, актер стал работать в театре, выступал на Бродвее, появлялся в небольших ролях на телевидении. Самой яркой и известной работой в карьере актёра стала роль молодого учителя Ника в экранизации пьесы «Кто боится Вирджинии Вульф?». В течение следующих лет Джордж стал активно сниматься в кино, пробуя себя в разных жанрах.

Актер был женат три раза. От первого брака с Мэрион Сигал у него есть двое детей. Со второй женой Линдой Сью актер был вместе с 1983 года. Вскоре после смерти супруги в 1996 году он встретил свою школьную любовь Соню Шульц и женился на ней.

Несмотря на то, что в его карьере были и взлёты, и падения, он смог справиться со всеми превратностями профессии и занять достойное место в американском кинематографе. Джордж Сигал талантлив и в комедии, и в драме. Он продолжает сниматься: одной из последних ярких работ стал сериал «Голдберги», где он сыграл Альберта Соломона, образ которого основан на создателе сериала.