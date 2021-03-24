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Джордж Сигал

George Segal
Джордж Сигал
Джордж Сигал George Segal
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Дата рождения
13 февраля 1934
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
24 марта 2021
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Лонг-Айленд, Нью-Йорк, США
Рост
179 см
Биография Джорджа Сигала

Джордж Сигал родился 13 февраля 1934 года на Лонг-Айленде, США. С детства Джордж интересовался кино, много занимался музыкой. После смерти отца семья перебралась в Нью-Йорк. Джордж окончил Колумбийский колледж в 1955 году. Отслужив в армии, актер стал работать в театре, выступал на Бродвее, появлялся в небольших ролях на телевидении. Самой яркой и известной работой в карьере актёра стала роль молодого учителя Ника в экранизации пьесы «Кто боится Вирджинии Вульф?». В течение следующих лет Джордж стал активно сниматься в кино, пробуя себя в разных жанрах.

Актер был женат три раза. От первого брака с Мэрион Сигал у него есть двое детей. Со второй женой Линдой Сью актер был вместе с 1983 года. Вскоре после смерти супруги в 1996 году он встретил свою школьную любовь Соню Шульц и женился на ней.

Несмотря на то, что в его карьере были и взлёты, и падения, он смог справиться со всеми превратностями профессии и занять достойное место в американском кинематографе. Джордж Сигал талантлив и в комедии, и в драме. Он продолжает сниматься: одной из последних ярких работ стал сериал «Голдберги», где он сыграл Альберта Соломона, образ которого основан на создателе сериала.

Интересные факты о Джордже Сигале
  • Джордж – известный и талантливый игрок на банджо: прежде чем стать популярным актером, он зарабатывал игрой в разных музыкальных коллективах. Он записал несколько альбомов, в разное время выступал с концертами в клубах, на телевидении и радио.
  • В 83 года актёр получил звезду на голливудской Аллее славы на следующий день после своего дня рождения.
  • Оба дедушки и обе бабушки Джорджа Сигала – русские евреи, иммигранты.
  • Озвучивал одного из персонажей в популярном сериале «Американский папаша».
  • Джордж обучался актёрскому мастерству в театральной студии в Гринвич-Вилладж.
Фильмография Джорджа Сигала
Эльза и Фред
Эльза и Фред
мелодрама, семейный, комедия 2014, США
6.0
Любовь и другие лекарства
Любовь и другие лекарства
мелодрама, комедия 2010, США
7.0
Не будите спящую собаку
Не будите спящую собаку
комедия 1996, США
6.0
Кабельщик
Кабельщик
драма, комедия, триллер 1996, США
6.0
У зеркала два лица
У зеркала два лица
мелодрама, комедия, драма 1996, США
7.0
Феофания, рисующая смерть
Феофания, рисующая смерть
триллер, исторический, криминал 1991, Россия
5.0
Для парней
Для парней
мюзикл, драма, комедия 1991, США
5.0
Уж кто бы говорил
Уж кто бы говорил
комедия, мелодрама 1989, США
5.0
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