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Крис Нот
Крис Нот
Chris Noth
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Крис Нот
Chris Noth
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Дата рождения
13 ноября 1954
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Крис Нот
Родился 13 ноября 1954 года. Мэдисон, штат Висконсин, США.
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Фильмография Крис Нот
Белая девушка
драма
2016, США
5.0
Модная штучка
комедия
2015, Канада
5.0
Эльза и Фред
мелодрама, семейный, комедия
2014, США
6.0
Фрэнки наводит шорох
комедия
2012, США
5.0
Лавлэйс
биография
2012, США
4.0
Лига Справедливости: Кризис двух миров
боевик, анимация, фэнтези
2010, США
7.0
Секс в большом городе 2
комедия
2010, США
7.0
Мой единственный
комедия
2009, США
7.0
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Куин Латифа о лишении Криса Нота роли в сериале «Уравнитель»: «Справедливость должна восторжествовать»
Актриса с осторожностью прокомментировала сексуальный скандал коллеги.
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26 января 2022 16:35
Криса Нота вырезали из финальной серии «И просто так»
Актера обвинили в сексуальном насилии сразу несколько женщин.
Написать
10 января 2022 17:04
Уже пятая женщина обвинила Криса Нота в сексуальных домогательствах
Она утверждает, что он угрозами заставил ее молчать.
Написать
24 декабря 2021 10:34
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