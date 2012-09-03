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Майкл Кларк Дункан
Майкл Кларк Дункан
Michael Clarke Duncan
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Майкл Кларк Дункан
Michael Clarke Duncan
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Дата рождения
10 декабря 1957
Возраст
54 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
3 сентября 2012
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Майкл Кларк Дункан
Родился 10 декабря 1957 года. Чикаго, Иллинойс, США
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Фильмография Майкл Кларк Дункан
Воскрешение
триллер
2013, США
7.0
Крест
боевик, фэнтези
2011, США
3.0
Крест
боевик, фэнтези
2010, США
3.0
Кошки против собак: Месть Китти Галор
комедия
2009, США
7.0
Верзила Салмон
комедия
2009, США
6.0
Уличный боец
приключения, боевик, триллер
2009, США
4.0
Кунг-Фу Панда
комедия, анимация
2008, США
8.0
В одну сторону
триллер, драма, криминал
2007, Германия
7.0
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