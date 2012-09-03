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Майкл Кларк Дункан

Michael Clarke Duncan
Майкл Кларк Дункан
Майкл Кларк Дункан Michael Clarke Duncan
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Дата рождения
10 декабря 1957
Возраст
54 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
3 сентября 2012
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Майкл Кларк Дункан

Родился 10 декабря 1957 года. Чикаго, Иллинойс, США

Фильмография Майкл Кларк Дункан
Воскрешение
Воскрешение
триллер 2013, США
7.0
Крест
Крест
боевик, фэнтези 2011, США
3.0
Крест
Крест
боевик, фэнтези 2010, США
3.0
Кошки против собак: Месть Китти Галор
Кошки против собак: Месть Китти Галор
комедия 2009, США
7.0
Верзила Салмон
Верзила Салмон
комедия 2009, США
6.0
Уличный боец
Уличный боец
приключения, боевик, триллер 2009, США
4.0
Кунг-Фу Панда
Кунг-Фу Панда
комедия, анимация 2008, США
8.0
В одну сторону
В одну сторону
триллер, драма, криминал 2007, Германия
7.0
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