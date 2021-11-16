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Нил Джордан
Нил Джордан
Neil Jordan
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Нил Джордан
Neil Jordan
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Дата рождения
25 февраля 1950
Возраст
72 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Биография Нил Джордан
Режиссер, сценарист, продюсер. Родился 25 февраля 1950 года. Слайго, Ирландия.
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Фильмография Нил Джордан
В объятиях лжи
триллер, драма
2018, США / Ирландия
7.0
Византия
драма, триллер, фэнтези
2012, Великобритания / США / Ирландия
7.0
Ундина
фэнтези, драма
2009, Ирландия / США
6.0
Отважная
триллер, драма, боевик, криминал
2007, США / Австралия
7.0
Завтрак на Плутоне
комедия, драма
2005, Великобритания / Ирландия
6.0
Конец романа
драма, военный, мелодрама
1999, США / Великобритания
5.0
Сновидения
триллер, драма
1999, США
5.0
Мальчик-мясник
драма, комедия
1997, Ирландия / США
7.0
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