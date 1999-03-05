Анализируй это, 1999

Доктор Бен Собел — психиатр. Пол Витти — крестный отец мафии. Однажды доктор Собел врезается в одну из машин влиятельного мафиози, обменивается с ним визитками... И вот уже Пол Витти на приеме у врача. Оказывается, его мучают сильнейшие приступы депрессии, переходящие в паранойю и страх, что недопустимо для такого серьезного человека как Витти. Всеми правдами и неправдами он убеждает Бена провести с ним несколько сеансов. Однако попробуй, вылечи пациента, который привык решать все свои проблемы с помощью оружия!