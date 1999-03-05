Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Анализируй это Анализируй это
Киноафиша Фильмы Анализируй это
Analyze This

Анализируй это, 1999

1999 / США / Австралия
7.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Быть мафиози - дело не из легких. Постоянные стрессы, угрозы и разборки доводят нью-йоркского “крестного отца” Пола Витти до нервного срыва. Чтобы помочь боссу, его подручные уговаривают Витти пойти к психотерапевту. В итоге задача вытащить Пола из депрессии ставится перед семейным психотерапевтом Беном Собелом. Но проблема в том, что новый клиент Бена не привык к душевным разговорам и совершенно не умеет считаться с чужими планами.

  • Роберту Де Ниро было очень важно, чтобы фильм был максимально аутентичными. Они вместе с режиссером Харольдом Рэмисом ездили по району Маленькая Италия в Нью-Йорке в поисках реальных людей для съемок. 
  • Мартин Скорсезе отказался выступить режиссером фильма. 
  • По словам Роберта Де Ниро, он и Билли Кристал некоторое время обдумывали идею совместной режиссуры фильмом, прежде чем решили предложить его Харольду Рэмису.
  • Роберт Де Ниро предложил на роль Примо актера Чазза Пальминтери, поскольку ему понравилось работать с ним в “Бронкской истории”. 
  • Прообразом Пола Витти был был реальный гангстер Джон Готти.
  • Фонтан, который Пол Витти дарит доктору Собелу в качестве свадебного подарка, был  12 метров в высоту и 7 метров в диаметре. 
  • Харольд Рэмис говорил, что этот фильм - это нечто среднее между картинами “Крестный отец” и “А как же Боб?”.

Доктор Бен Собел — психиатр. Пол Витти — крестный отец мафии. Однажды доктор Собел врезается в одну из машин влиятельного мафиози, обменивается с ним визитками... И вот уже Пол Витти на приеме у врача. Оказывается, его мучают сильнейшие приступы депрессии, переходящие в паранойю и страх, что недопустимо для такого серьезного человека как Витти. Всеми правдами и неправдами он убеждает Бена провести с ним несколько сеансов. Однако попробуй, вылечи пациента, который привык решать все свои проблемы с помощью оружия!

7.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1999
Премьера в России 5 марта 1999
Премьера в мире 5 марта 1999
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $80 000 000
Режиссер
Харольд Рэмис
В ролях
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Билли Кристал
Билли Кристал
Лиза Кудроу
Лиза Кудроу
Крешимир Новакович
Барт Тангреди
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Анализируй это
Мой голубой рай
Мой голубой рай (1990)
6.3333335
Starперцы
Starперцы (2013)
7.133333
Малавита
Малавита (2013)
7.1
Всё путём
Всё путём (2009)
7.7647057
Право на убийство
Право на убийство (2008)
7.4358974
Знакомство с Факерами
Знакомство с Факерами (2004)
6.948718
Шоу начинается
Шоу начинается (2002)
7
Анализируй то
Анализируй то (2002)
6.0833335
15 минут славы
15 минут славы (2001)
8.25
Медвежатник
Медвежатник (2001)
7.6153846
Знакомство с родителями
Знакомство с родителями (2000)
7.3636365
Военный ныряльщик
Военный ныряльщик (2000)
7.214286
Фильм находится в подборках
Фильмы про гангстеров Фильмы про гангстеров
Постер фильма Анализируй это 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Фильмы про психоаналитиков 26 марта на экраны вышла комедия режиссера Эллы Омельченко «Пациенты». Испытывая кризис в отношениях, семейная пара начинает искать выход.  Муж ходит за советом к
Написать
27 марта 2015 00:00
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Related video
Люди с особыми отметинами никогда не станут успешными бизнесменами: бегите, пока не влюбились
Разлучницы: женщины с этими именами могут увести мужа из семьи
Тепляковы больше не скрывают округлившийся животик: в жизни Алисы грядут перемены
Тест для девушек: какой вы прекрасный цветок?
Требует российскую пенсию и называет всех мошенниками: раскрыта горькая правда о любимце советских женщин
Изменилась до неузнаваемости: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)
Клип Пригожина любого доведет до истерики: дело даже не в заунывном пении
Самую смешную сцену фильма «Любовь и голуби» вырезали: так могли сделать только в СССР
Точь-в-точь Татьяна Васильева: Максим Аверин разоткровенничался об избраннице
Выступит перед кем угодно: требования Ротару озвучили публично
Рассекречен богатый молодой любовник: Михалкову выставили в неприглядном свете
Гарри Галкин вырос копией этой женщины: речь не о предполагаемой сурмаме
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше