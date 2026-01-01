Содержание:

- Майкл Кейн – Фильмы

- Майкл Кейн – «Отпетые мошенники»

- Майкл Кейн – Кристофер Нолан

- Майкл Кейн – Личная жизнь

Британский актёр Майкл Кейн родился 14 марта 1933 года в Лондоне. Настоящее имя актёра – Морис Джозеф Миклуайт, которое позже он сменил на псевдоним. Майкл родился в одном из беднейших районов города и вырос в нищете. Его отец, также Морис Джозеф, работал грузчиком, а мать, Эллен Фрэнсис Мэри Берчелл, была уборщицей. В семье был ещё один сын – Стэнли Виктор Миклуайт, впоследствии тоже ставший актёром и взявший фамилию Кейн. Семейство Миклуайтов проживало в районе, где был широко распространён акцент «кокни», в квартире, где одновременно находилось по 12 человек. В 1991 году Эллен умерла, и её сыновья узнали, что у них также есть сводный брат по материнской линии.

Когда Морису было 16 лет, он бросил школу, оценки в которой оставляли желать лучшего, и пошёл работать. Он то и дело менял профессии, а затем пошёл служить в армию. По возвращении он всерьёз увлёкся театром и стал работать сперва в буфете, а затем помощником администратора в театральной труппе. В 1955 году он окончил актёрские курсы и стал активно выступать на сцене и в различных телепостановках. Так на свет появился актёр Майкл Кейн, фильмография которого в настоящий момент насчитывает около 300 ролей в кино и на телевидении.

Майкл Кейн – Фильмы

Поворотным моментом в карьере молодого Майкла Кейна становится знакомство с Шоном Коннери, тогда уже сыскавшим мировое признание. Дружба с ним принесла актёру его первые значимые роли. Мировая слава приходит к Кейну в 30-летнем возрасте после роли в картине «Зулусы», где он играет аристократа. Также известность ему принесла картина «Досье „Ипкресс“», в которую его взяли по рекомендации Коннери. Там он сыграл шпиона Гарри Палмера, ставшего прототипом героя Остина Пауэрса. В 1966 году важным прорывом для Майкла Кейна становится фильм «Элфи», за который он получает свою первую номинацию на «Оскар».

В этом же году выходит первый американский проект Кейна – «Гамбит» с Ширли Маклейн. В 60-е и 70-е годы Майкл активно снимается в самых разных проектах. Большой успех ждёт такие ленты с его участием, как «Ящик Пандоры», «Ограбление по-итальянски», «Убрать Картера» и «Игра на вылет». Последний также имеет ремейк – фильм «Сыщик» 2007 года, в котором снялись Майкл Кейн и Джуд Лоу. В 1986 году Майкл Кейн появляется в фильме Вуди Аллена «Ханна и её сёстры», за что получает «Оскар».

Майкл Кейн – «Отпетые мошенники»

В 1988 году в прокат выходит один из самых известных фильмов с участием Майкла Кейна – «Отпетые мошенники», в котором также сыграл Стив Мартин. Картина рассказывает о двух аферистах, которые заключают пари, кто из них первый очарует богатую женщину. Комедия пришлась по вкусу критикам и зрителям по всему миру и считается культовой.

Майкл Кейн – Кристофер Нолан

Майкл Кейн известен также как актёр, наиболее часто снимавшийся у Кристофера Нолана. Всего он сыграл в семи фильмах известного голливудского режиссёра, наиболее известными из которых являются «Тёмный рыцарь» (и вся трилогия Бэтмене), «Начало», «Интерстеллар» и «Дюнкерк».. Среди последних ролей актёра выделяются две части «Иллюзии обмана», «Обитель проклятых» и «Kingsman: Секретная служба». Также нельзя не упомянуть Майкла Кейна в «Молодости» Паоло Соррентино.

Майкл Кейн – Личная жизнь

Актёр Майкл Кейн был женат дважды. С 1955 по 1962 он состоял в браке с актрисой Патрицией Хейнс. В 1973 году он женился на Шакире Бэкш, с которой он вместе по настоящее время. У актёра есть две дочери – Доминик от первого брака и Наташа от второго.