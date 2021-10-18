Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Майкл Кейн

Майкл Кейн

Michael Caine
Майкл Кейн
Майкл Кейн Michael Caine
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
14 марта 1933
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Майкла Кейна

Содержание:

- Майкл Кейн – Фильмы
  - Майкл Кейн – «Отпетые мошенники»
- Майкл Кейн – Кристофер Нолан
- Майкл Кейн – Личная жизнь

Британский актёр Майкл Кейн родился 14 марта 1933 года в Лондоне. Настоящее имя актёра – Морис Джозеф Миклуайт, которое позже он сменил на псевдоним. Майкл родился в одном из беднейших районов города и вырос в нищете. Его отец, также Морис Джозеф, работал грузчиком, а мать, Эллен Фрэнсис Мэри Берчелл, была уборщицей. В семье был ещё один сын – Стэнли Виктор Миклуайт, впоследствии тоже ставший актёром и взявший фамилию Кейн. Семейство Миклуайтов проживало в районе, где был широко распространён акцент «кокни», в квартире, где одновременно находилось по 12 человек. В 1991 году Эллен умерла, и её сыновья узнали, что у них также есть сводный брат по материнской линии.

Когда Морису было 16 лет, он бросил школу, оценки в которой оставляли желать лучшего, и пошёл работать. Он то и дело менял профессии, а затем пошёл служить в армию. По возвращении он всерьёз увлёкся театром и стал работать сперва в буфете, а затем помощником администратора в театральной труппе. В 1955 году он окончил актёрские курсы и стал активно выступать на сцене и в различных телепостановках. Так на свет появился актёр Майкл Кейн, фильмография которого в настоящий момент насчитывает около 300 ролей в кино и на телевидении.

Майкл Кейн – Фильмы

Поворотным моментом в карьере молодого Майкла Кейна становится знакомство с Шоном Коннери, тогда уже сыскавшим мировое признание. Дружба с ним принесла актёру его первые значимые роли. Мировая слава приходит к Кейну в 30-летнем возрасте после роли в картине «Зулусы», где он играет аристократа. Также известность ему принесла картина «Досье „Ипкресс“», в которую его взяли по рекомендации Коннери. Там он сыграл шпиона Гарри Палмера, ставшего прототипом героя Остина Пауэрса. В 1966 году важным прорывом для Майкла Кейна становится фильм «Элфи», за который он получает свою первую номинацию на «Оскар».

В этом же году выходит первый американский проект Кейна – «Гамбит» с Ширли Маклейн. В 60-е и 70-е годы Майкл активно снимается в самых разных проектах. Большой успех ждёт такие ленты с его участием, как «Ящик Пандоры», «Ограбление по-итальянски», «Убрать Картера» и «Игра на вылет». Последний также имеет ремейк – фильм «Сыщик» 2007 года, в котором снялись Майкл Кейн и Джуд Лоу. В 1986 году Майкл Кейн появляется в фильме Вуди Аллена «Ханна и её сёстры», за что получает «Оскар».

Майкл Кейн – «Отпетые мошенники»

В 1988 году в прокат выходит один из самых известных фильмов с участием Майкла Кейна – «Отпетые мошенники», в котором также сыграл Стив Мартин. Картина рассказывает о двух аферистах, которые заключают пари, кто из них первый очарует богатую женщину. Комедия пришлась по вкусу критикам и зрителям по всему миру и считается культовой.

Майкл Кейн – Кристофер Нолан

Майкл Кейн известен также как актёр, наиболее часто снимавшийся у Кристофера Нолана. Всего он сыграл в семи фильмах известного голливудского режиссёра, наиболее известными из которых являются «Тёмный рыцарь» (и вся трилогия Бэтмене), «Начало», «Интерстеллар» и «Дюнкерк».. Среди последних ролей актёра выделяются две части «Иллюзии обмана», «Обитель проклятых» и «Kingsman: Секретная служба». Также нельзя не упомянуть Майкла Кейна в «Молодости» Паоло Соррентино.

Майкл Кейн – Личная жизнь

Актёр Майкл Кейн был женат дважды. С 1955 по 1962 он состоял в браке с актрисой Патрицией Хейнс. В 1973 году он женился на Шакире Бэкш, с которой он вместе по настоящее время. У актёра есть две дочери – Доминик от первого брака и Наташа от второго.

Интересные факты о Майкле Кейне

- В 2000 году на свет появился Сэр Майкл Кейн – в этом году королева Елизавета II посвятила актёра в рыцари.

- Изначально актёр использовал псевдоним Майкл Скотт, который позже сменил на Майкл Кейн, увидев на собеседовании афишу фильма «Бунт на „Кейне“». В 2016 он сменил имя и фамилию официально, по его словам, для облегчения процедуры прохождения таможенного досмотра во время перелётов.

- Майкл Кейн является консерватором по политическим взглядам.

- Майкл Кейн, во время празднования своего 80-летия, заявил, что в 90 лет собирается оставить актёрскую карьеру.

Фильмография Майкла Кейна
Бестселлер
Бестселлер
комедия, драма 2021, Канада / США
7.0
Афера Оливера Твиста
Афера Оливера Твиста
боевик, драма 2020, Великобритания
5.0
Сэм: Песочный эльф
Сэм: Песочный эльф
фэнтези, семейный 2020, Великобритания
5.0
Питер Пэн и Алиса в стране чудес
Питер Пэн и Алиса в стране чудес
фэнтези, драма 2020, США / Великобритания
6.0
Довод
Довод
фантастика, боевик, триллер 2020, США / Великобритания
7.0
Дорогой диктатор
Дорогой диктатор
комедия 2018, США
5.0
My Generation
My Generation
документальный 2018, Великобритания
6.0
Король воров
Король воров
драма, криминал 2018, Великобритания
5.0
Все фильмы
Фотографии Майкла Кейна Все фотографии
Майкл Кейн Майкл Кейн Майкл Кейн Майкл Кейн
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Майкл Кейн опроверг информацию об уходе на пенсию Ранее актер утверждал, что фильм «Бестселлер» может стать для него последним. 
Написать
18 октября 2021 09:35
Майкл Кейн восемь лет пытался не моргать, следуя совету из книги об актерском мастерстве Он утверждает, что из-за этого его считали психопатом. 
Написать
27 августа 2021 15:07
Обри Плаза и Майкл Кейн отправляются в книжное турне в новом трейлере комедийной драмы «Бестселлер» В фильме расскажут о путешествии молодой издательницы и пожилого писателя-затворника.
Написать
20 августа 2021 11:59
Все новости
Статьи о персоне
Летит время: 18 голливудских актеров, которых не узнать в их первых ролях От Мэттью МакКонахи с его «олрайт-олрайт-олрайт» до юных звездочек Дакоты Фаннинг и Кирстен Данст, дебютировавших в кино в рекордно малом возрасте.
Написать
30 мая 2019 05:23
Ветераны кино: топ 7 самых старых действующих актеров Голливуда Настоящие ветераны киноиндустрии и не думают уходить на покой – к счастью для нас, зрителей.
1 комментарий
12 ноября 2018 21:57
Все статьи
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Приложение киноафиши