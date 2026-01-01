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Майкл Кейн 7 фотографий
Майкл Кейн Michael Caine
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Майкл Кейн

Michael Caine

Дата рождения
14 марта 1933
Возраст
93 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Ротерхит, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Биография Майкла Кейна

Содержание:

- Майкл Кейн – Фильмы
  - Майкл Кейн – «Отпетые мошенники»
- Майкл Кейн – Кристофер Нолан
- Майкл Кейн – Личная жизнь

Британский актёр Майкл Кейн родился 14 марта 1933 года в Лондоне. Настоящее имя актёра – Морис Джозеф Миклуайт, которое позже он сменил на псевдоним. Майкл родился в одном из беднейших районов города и вырос в нищете. Его отец, также Морис Джозеф, работал грузчиком, а мать, Эллен Фрэнсис Мэри Берчелл, была уборщицей. В семье был ещё один сын – Стэнли Виктор Миклуайт, впоследствии тоже ставший актёром и взявший фамилию Кейн. Семейство Миклуайтов проживало в районе, где был широко распространён акцент «кокни», в квартире, где одновременно находилось по 12 человек. В 1991 году Эллен умерла, и её сыновья узнали, что у них также есть сводный брат по материнской линии.

Когда Морису было 16 лет, он бросил школу, оценки в которой оставляли желать лучшего, и пошёл работать. Он то и дело менял профессии, а затем пошёл служить в армию. По возвращении он всерьёз увлёкся театром и стал работать сперва в буфете, а затем помощником администратора в театральной труппе. В 1955 году он окончил актёрские курсы и стал активно выступать на сцене и в различных телепостановках. Так на свет появился актёр Майкл Кейн, фильмография которого в настоящий момент насчитывает около 300 ролей в кино и на телевидении.

Майкл Кейн – Фильмы

Поворотным моментом в карьере молодого Майкла Кейна становится знакомство с Шоном Коннери, тогда уже сыскавшим мировое признание. Дружба с ним принесла актёру его первые значимые роли. Мировая слава приходит к Кейну в 30-летнем возрасте после роли в картине «Зулусы», где он играет аристократа. Также известность ему принесла картина «Досье „Ипкресс“», в которую его взяли по рекомендации Коннери. Там он сыграл шпиона Гарри Палмера, ставшего прототипом героя Остина Пауэрса. В 1966 году важным прорывом для Майкла Кейна становится фильм «Элфи», за который он получает свою первую номинацию на «Оскар».

В этом же году выходит первый американский проект Кейна – «Гамбит» с Ширли Маклейн. В 60-е и 70-е годы Майкл активно снимается в самых разных проектах. Большой успех ждёт такие ленты с его участием, как «Ящик Пандоры», «Ограбление по-итальянски», «Убрать Картера» и «Игра на вылет». Последний также имеет ремейк – фильм «Сыщик» 2007 года, в котором снялись Майкл Кейн и Джуд Лоу. В 1986 году Майкл Кейн появляется в фильме Вуди Аллена «Ханна и её сёстры», за что получает «Оскар».

Майкл Кейн – «Отпетые мошенники»

В 1988 году в прокат выходит один из самых известных фильмов с участием Майкла Кейна – «Отпетые мошенники», в котором также сыграл Стив Мартин. Картина рассказывает о двух аферистах, которые заключают пари, кто из них первый очарует богатую женщину. Комедия пришлась по вкусу критикам и зрителям по всему миру и считается культовой.

Майкл Кейн – Кристофер Нолан

Майкл Кейн известен также как актёр, наиболее часто снимавшийся у Кристофера Нолана. Всего он сыграл в семи фильмах известного голливудского режиссёра, наиболее известными из которых являются «Тёмный рыцарь» (и вся трилогия Бэтмене), «Начало», «Интерстеллар» и «Дюнкерк».. Среди последних ролей актёра выделяются две части «Иллюзии обмана», «Обитель проклятых» и «Kingsman: Секретная служба». Также нельзя не упомянуть Майкла Кейна в «Молодости» Паоло Соррентино.

Майкл Кейн – Личная жизнь

Актёр Майкл Кейн был женат дважды. С 1955 по 1962 он состоял в браке с актрисой Патрицией Хейнс. В 1973 году он женился на Шакире Бэкш, с которой он вместе по настоящее время. У актёра есть две дочери – Доминик от первого брака и Наташа от второго.

Популярные фильмы

Темный рыцарь 8.8
Темный рыцарь (2008)
Начало 8.7
Начало (2010)
Темный рыцарь: Возрождение легенды 8.7
Темный рыцарь: Возрождение легенды (2012)

Фильмография Майкла Кейна

Джон Кэнди: Я себе нравлюсь 8.1
Джон Кэнди: Я себе нравлюсь John Candy: I Like Me
биография, комедия, документальный 2025, США
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Великий беглец 6.9
Великий беглец The Great Escaper
драма 2023, Франция / Швеция / Великобритания
Смертельная зависимость: Хит Леджер 8
Смертельная зависимость: Хит Леджер Fatal Addiction: Heath Ledger
документальный 2023, Великобритания
Дивы: Барбра Стрейзанд 5
Дивы: Барбра Стрейзанд Divas: Barbra Streisand
документальный 2023, Великобритания
Средневековье 6.5
Средневековье Medieval
боевик, драма, исторический 2022, Чехия
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Бестселлер 6.8
Бестселлер Best Sellers
комедия, драма 2021, Канада / США
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Питер Пэн и Алиса в стране чудес 5.8
Питер Пэн и Алиса в стране чудес Come away
фэнтези, драма 2020, США / Великобритания
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Довод 7.3
Довод Tenet
фантастика, боевик, триллер 2020, США / Великобритания
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Майкл Кейн обращается за помощью к рыцарю Бену Фостеру в русскоязычном трейлере «Средневековья»

Интересные факты о Майкле Кейне

- В 2000 году на свет появился Сэр Майкл Кейн – в этом году королева Елизавета II посвятила актёра в рыцари.

- Изначально актёр использовал псевдоним Майкл Скотт, который позже сменил на Майкл Кейн, увидев на собеседовании афишу фильма «Бунт на „Кейне“». В 2016 он сменил имя и фамилию официально, по его словам, для облегчения процедуры прохождения таможенного досмотра во время перелётов.

- Майкл Кейн является консерватором по политическим взглядам.

- Майкл Кейн, во время празднования своего 80-летия, заявил, что в 90 лет собирается оставить актёрскую карьеру.

Фотографии Майкла Кейна

Майкл Кейн Майкл Кейн Майкл Кейн Майкл Кейн Майкл Кейн Майкл Кейн
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