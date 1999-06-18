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Тарзан Тарзан
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Tarzan

Тарзан, 1999

1999 / США
8.2 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда его родители становятся жертвой леопарда Сабора, маленького Тарзана забирает Кала, самка гориллы, недавно потерявшая в зубах хищника собственного младенца.  Тарзан растет в джунглях в компании гориллы Тока и слона Тантора, но страдает от различий между ним и другими зверями. Однажды герой обнаруживает в джунглях группу исследователей, в том числе прекрасную Джейн Портер. Тарзан отказывается проводить их к своей семье, потому что Клейтон, защитник Джейн и ее отца, вооружен. Но когда он узнает, что Джейн скоро покинет джунгли, он соглашается. Вождь стаи Керчак называет Тарзана предателем. Сможет ли герой обрести новую семью?

  • Знаковый «Крик Тарзана» на самом деле был исполнен Брайаном Блесседом, голосом главного злодея этого фильма Клейтона. Заметив, что Тони Голдвин, озвучивающий Тарзана, не может убедительно издать клич, Блессед пошел к одному из продюсеров и сказал, что может лучше. Крик актера привел всех в восторг. 
  • Чтобы увидеть, как тело Тарзана будет двигаться при скольжении на бревне, аниматоры основали его движения на записях профессионального скейтбордиста Тони Хоука. 
  • Причина, по которой Терк в фильме стала самкой, заключается в том, что ни один мужской голос не понравился продюсерам. Однако, когда Рози О'Доннелл пришла на прослушивание, ее голос так хорошо подошел персонажу, что пол героя сменили.

Тарзан вырос среди горилл, в таинственных лесах, где не ступала нога человека. Враждебное царство диких животных долго не хотело признавать хрупкого мальчика. Вскоре на глазах у всех слабый малыш превратился в храброго юношу и стал быстрее пантеры, сильнее тигра, зорче орла. Но когда Тарзан становится настоящим королем джунглей, происходит неожиданная встреча, которая полностью меняет его жизнь.

8.2 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 18 июня 1999
Возраст 0+
Режиссер
Крис Бак
Крис Бак
В ролях
Тони Голдуин
Тони Голдуин
Брайан Блессид
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Минни Драйвер
Минни Драйвер
Все актеры и съемочная группа
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