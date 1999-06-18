Тарзан, 1999

Что было после «жили они долго и счастливо»: 5 диснеевских мультсериалов

Диснеевские мультфильмы всегда заканчиваются победой добра над злом, а влюбленные принц и принцесса уходят в закат, собираясь жить долго и счастливо. Но мало кто знает, что порой студия не готова перестать эксплуатировать полюбившихся персонажей. Так появляются анимационные сериалы, которые повествуют о будничных приключениях героев, заодно приоткрывая завесу тайн, о которых было упомянуто в полнометражных фильмах.