Тарзан, 1999

Когда его родители становятся жертвой леопарда Сабора, маленького Тарзана забирает Кала, самка гориллы, недавно потерявшая в зубах хищника собственного младенца. Тарзан растет в джунглях в компании гориллы Тока и слона Тантора, но страдает от различий между ним и другими зверями. Однажды герой обнаруживает в джунглях группу исследователей, в том числе прекрасную Джейн Портер. Тарзан отказывается проводить их к своей семье, потому что Клейтон, защитник Джейн и ее отца, вооружен. Но когда он узнает, что Джейн скоро покинет джунгли, он соглашается. Вождь стаи Керчак называет Тарзана предателем. Сможет ли герой обрести новую семью?
Тарзан вырос среди горилл, в таинственных лесах, где не ступала нога человека. Враждебное царство диких животных долго не хотело признавать хрупкого мальчика. Вскоре на глазах у всех слабый малыш превратился в храброго юношу и стал быстрее пантеры, сильнее тигра, зорче орла. Но когда Тарзан становится настоящим королем джунглей, происходит неожиданная встреча, которая полностью меняет его жизнь.