Ноттинг Хилл, 1999

Уильям Тэкер — владелец книжной лавки в районе Ноттинг Хилл в Лондоне. Однажды, по счастливому стечению обстоятельств, его магазин посещает всемирно известная актриса Анна Скотт. Продавец с изумлением наблюдает, как она направляется к выходу, зная, что никогда ее больше не увидит. Но спустя некоторое время Уильям и Анна сталкиваются на шоссе Портобелло — так начинается романтическое приключение.

При поддержке своего бесшабашного соседа по квартире Спайка и его старых друзей, Макса и Бэллы, Уильям пытается разыскать девушку, которую никак не может забыть...