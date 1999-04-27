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Ноттинг Хилл Ноттинг Хилл
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Notting Hill

Ноттинг Хилл, 1999

1999 / США / Великобритания
6.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Унылую и обыденную жизнь владельца книжного магазина Уильяма Тэкера переворачивает с ног на голову случайное знакомство с голливудской звездой Анной Скотт, инкогнито зашедшей в его лондонскую лавку за путеводителем.

  • В одной из сцен Анна Скотт называет сумму своего гонорара за последнюю картину – 15 миллионов долларов. Ровно столько же исполнительница роли Анны Джулия Робертс получила за съемки в “Ноттинг Хилл”.
  • Дом, в котором живет Уильям Тэкер, в реальной жизни некогда принадлежал сценаристу картины Ричарду Кертису. После продажи дома его новую входную дверь перекрасили в черный цвет, а культовая голубая дверь была продана на аукционе Christie’s.
  • Роль книжного магазина Тэкера “сыграла” реально существовавшая антикварная лавка, располагавшаяся рядом с офисом Ричарда Кертиса.
  • Чтобы получить разрешения на съемки в различных локациях Ноттинг-Хилла, создатели фильма разослали письма нескольким тысячам местных жителей, пообещав, что студия пожертвует денежные суммы благотворительным организациям по их выбору. В результате средства были отправлены в более чем 200 благотворительных обществ.
  • Сцена, в которой героиня Джулии Робертс отчитывает мужчин в ресторане, стала импровизацией актрисы.

Уильям Тэкер — владелец книжной лавки в районе Ноттинг Хилл в Лондоне. Однажды, по счастливому стечению обстоятельств, его магазин посещает всемирно известная актриса Анна Скотт. Продавец с изумлением наблюдает, как она направляется к выходу, зная, что никогда ее больше не увидит. Но спустя некоторое время Уильям и Анна сталкиваются на шоссе Портобелло — так начинается романтическое приключение.

При поддержке своего бесшабашного соседа по квартире Спайка и его старых друзей, Макса и Бэллы, Уильям пытается разыскать девушку, которую никак не может забыть...

6.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 1999
Премьера в России 22 декабря 1999
Премьера онлайн 9 декабря 1999
Премьера в мире 27 апреля 1999
Возраст 12+
Режиссер
Роджер Мишелл
Роджер Мишелл
В ролях
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Хью Грант
Хью Грант
Ричард МакКейб
Рис Иванс
Рис Иванс
Джеймс Дрейфус
Джеймс Дрейфус
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ноттинг Хилл 2 постера
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Ноттинг Хилл
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