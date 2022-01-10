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Барбра Стрейзанд

Barbra Streisand
Барбра Стрейзанд
Барбра Стрейзанд Barbra Streisand
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Дата рождения
24 апреля 1942
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Продюсер, Актриса
Личные связи
Джош Бролин
Джош Бролин
пасынок и мачеха Джеймс Бролин
Джеймс Бролин
В браке с 1998 года Эллиотт Гулд
Эллиотт Гулд
Брак с 1963 по 1971
Биография Барбры Стрейзанд

Содержание:
Барбра Стрейзанд – Фильмы
  - Барбра Стрейзанд – «Смешная девчонка»
  - Барбра Стрейзанд – «У зеркала два лица»
  - Барбра Стрейзанд – «Знакомство с Факерами»
Барбра Стрейзанд – Личная жизнь
​​​​​​​Барбра Стрейзанд – Музыкальная карьера

Барбра Стрейзанд родилась 24 апреля 1942 года в Бруклине (Нью-Йорк) в семье евреев. Отец будущей актрисы умер, когда ей был год, а отчим Лиус Кайнд постоянно бил ее. В 1959 году Стрейзанд окончила школу «Эрасмас Холл», которую часто прогуливала. Она с детства любила петь и в школьном хоре даже пела вместе с Нилом Даймондом, а так же дружила с будущим чемпионом по шахматам Бобби Фишером.


Барбра Стрейзанд – Фильмы

Первым фильмом Стрейзанд стал мюзикл «Смешная девчонка», основанный на жизни Фанни Брайс. Он сразу принес актрисе мировую известность и «Оскар» в категории «Лучшая актриса». После этого она сыграла в двух комедиях «Хелло, Долли!» и «В ясный день увидишь вечность», а потом появилась в киноверсии мюзикла «Филин и кошечка». В этом фильме впервые в истории кино США главная героиня произносит слово fuck. В 1970-х годах Стрейзанд продолжила свою комедийную карьеру в картинах «В чем дело, док?» и «Все ради Пита». В 1973 году также вышла драма «Встреча двух сердец» с ее участием. Картина «Рождние звезды» принесла Стрейзанд второго «Оскара», но на этот раз как композитору – «За лучшую оригинальную композицию». Она стала первой женщиной, получившей эту награду. До 1980 года все ее фильмы были хитами, поэтому провальная картина «Всю ночь напролет» 1981 года повлекла за собой перерыв в работе. С тех пор актриса появилась на экранах лишь пять раз. Она также выступила режиссером фильмов «Йентл», «У зеркала два лица» и «Повелитель приливов», который получили высокие оценки критиков. В 2004 году Стрейзанд сыграла в комедии Бена Стиллера «Знакомство с Факерами», которая стала самой успешной в своем жанре за всю историю. Также актриса появилась в продолжении фильма – ленте «Маленькие Факеры», за которую получила номинацию на «Золотую малину». В 2011 году Стрейзанд сыграла в фильме Энн Флетчер «Проклятие моей матери».


Барбра Стрейзанд – «Смешная девчонка»

Музыкальная комедия Уильяма Уайлера 1968 года, основанная на мюзикле о жизни знаменитой актрисы Фанни Брайс. Простушка Фанни (Барбра Стрейзанд), мечтающая стать знаменитой, пробует себя в водевиле и устраивает на сцене каламбур, от чего зрители приходят в восторг. Вскоре ее замечает знаменитый нью-йоркский конферансе Флоренз Зигфельд (Уолтер Пиджон), который приглашает ее в шоу «Девушки Зигфелда». Там ей предстоит исполнить финальную песню, в которой восхваляется красота исполнительницы. Фанни, которая считает себя дурнушкой, решает устроить из этого номера комедийно шоу, что вызывает гнев Зигфелда и восторг зрителей.


Барбра Стрейзанд – «У зеркала два лица»

Комедия 1996 года, которую режиссировала сама Стрейзанд. По сюжету, профессор Колумбийского университета Грегори Ларкин (Джефф Бриджес) размещает объявление о знакомстве, на которое отвечает Роуз Морган (Барбра Стрейзанд), профессор того же университета. Она живет вдвоем с матерью, и когда Ларкин предлагает ей пожениться на основе интеллектуальной близости, но без чувств – она соглашается. При этом женщина по-прежнему жаждет любви и, когда ее муж уезжает, решает преобразить себя и стать для него привлекательной.


Барбра Стрейзанд – «Знакомство с Факерами»

Комедия Джея Роуча 2004 года. Бывший агент ЦРУ Джек Бернс (Роберт де Ниро) дает свое согласие на брак дочери Пэм (Тери Поло) с Грегом Факером (Бен Стиллер), и жених решает познакомить семью невесты со своей. Для этого сам Джек и его жена Дина с маленьким внуком отправляются в Майами. Там их ждет веселое и неординарное семейство Факеров: Роз (Барбра Стрейзанд), сексолог для пожилых людей и адвокат Бернард (Дастин Хоффман).


Барбра Стрейзанд – Личная жизнь

Актриса была замужем дважды. С 1963 по 1971 год - за актером Эллиотом Гулдом, у них родился сын Джейсон. В 1998 году она вышла замуж за Джеймса Борлина.


Барбра Стрейзанд – Музыкальная карьера

В 1962 году Стрейзанд попала в свой первый бродвейский мюзикл «Я достану тебе это оптом», а также подписала контракт с Columbia Records и в 1963 году вышел ее дебютный альбом. Всего Стрейзанд выпустила за свою карьеру более 60 пластинок. Она начала с песен из ночных клубов, но позже перешла на поп-композиции. Стрейзанд занимала первые строки хит-парадов с такими песнями, как «The Way We Were», «Evergreen», «No More Tears (Enough Is Enough)». В 1985 году «The Broadway Album» принес певице статуэтку «Грэмми». В 1991 году вышел четырехдисковый сборник Стрейзанд, включающий более 70-ти ее самых известных композиций. Несмотря на свой успех, Стрейзанд очень боялась выступать перед публикой, и ее первый концерт состоялся только в 1993 году, на 27-ом году карьеры. Все билеты были раскуплены за полчаса, и стоили до 1500 долларов. Стрейзанд заявила о завершении своей карьеры в 1999 году и устроила прощальное выступление в Лас-Вегасе, однако после этого выпустила несколько пластинок, в том числе с симфоническим оркестром. В 2006 году прошло успешное турне певицы по США, а летом 2007 года она впервые выступила в Европе. В 2008 году Стрейзанд выпустила альбом Love is the Answer, который занял первое место в чарте Billboard, став ее девятым по счету альбомом, возглавлявшим его.

Интересные факты о Барбре Стрейзанд

Партнером Стрейзанд по фильму «Смешная девчонка» должен был быть Фрэнк Синатра, но она забраковала его кандидатуру, так как он ей не нравился.

Дни рождения Стрейзанд и актрисы Ширли Маклейн приходятся на один день, и они празднуют их вместе.

Когда Стрейзанд потребовала у фотографа Кеннета Аделмана изъять фото ее дома из публичного обращения, это привело к еще большему распространению снимка в интернете. Это явление получило название «эффект Стрейзанд».

Фильмография Барбры Стрейзанд
Проклятье моей мамы
Проклятье моей мамы
комедия 2012, США
7.0
Знакомство с Факерами 2
Знакомство с Факерами 2
комедия 2010, США
7.0
Знакомство с Факерами
Знакомство с Факерами
комедия 2004, США
6.0
У зеркала два лица
У зеркала два лица
мелодрама, комедия, драма 1996, США
7.0
Повелитель приливов
Повелитель приливов
драма, мелодрама 1991, США
6.0
Чокнутая
Чокнутая
триллер, драма 1987, США
6.0
Йентл
Йентл
мюзикл, драма, мелодрама 1983, Великобритания / США
6.0
Всю ночь напролет
Всю ночь напролет
комедия, драма, мелодрама 1981, США
5.0
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Связи
Джош Бролин
Джош Бролин Josh Brolin
пасынок и мачеха Джеймс Бролин
Джеймс Бролин James Brolin
В браке с 1998 года Эллиотт Гулд
Эллиотт Гулд Elliott Gould
Брак с 1963 по 1971
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