Содержание:

Барбра Стрейзанд – Фильмы

- Барбра Стрейзанд – «Смешная девчонка»

- Барбра Стрейзанд – «У зеркала два лица»

- Барбра Стрейзанд – «Знакомство с Факерами»

Барбра Стрейзанд – Личная жизнь

​​​​​​​Барбра Стрейзанд – Музыкальная карьера

Барбра Стрейзанд родилась 24 апреля 1942 года в Бруклине (Нью-Йорк) в семье евреев. Отец будущей актрисы умер, когда ей был год, а отчим Лиус Кайнд постоянно бил ее. В 1959 году Стрейзанд окончила школу «Эрасмас Холл», которую часто прогуливала. Она с детства любила петь и в школьном хоре даже пела вместе с Нилом Даймондом, а так же дружила с будущим чемпионом по шахматам Бобби Фишером.



Барбра Стрейзанд – Фильмы

Первым фильмом Стрейзанд стал мюзикл «Смешная девчонка», основанный на жизни Фанни Брайс. Он сразу принес актрисе мировую известность и «Оскар» в категории «Лучшая актриса». После этого она сыграла в двух комедиях «Хелло, Долли!» и «В ясный день увидишь вечность», а потом появилась в киноверсии мюзикла «Филин и кошечка». В этом фильме впервые в истории кино США главная героиня произносит слово fuck. В 1970-х годах Стрейзанд продолжила свою комедийную карьеру в картинах «В чем дело, док?» и «Все ради Пита». В 1973 году также вышла драма «Встреча двух сердец» с ее участием. Картина «Рождние звезды» принесла Стрейзанд второго «Оскара», но на этот раз как композитору – «За лучшую оригинальную композицию». Она стала первой женщиной, получившей эту награду. До 1980 года все ее фильмы были хитами, поэтому провальная картина «Всю ночь напролет» 1981 года повлекла за собой перерыв в работе. С тех пор актриса появилась на экранах лишь пять раз. Она также выступила режиссером фильмов «Йентл», «У зеркала два лица» и «Повелитель приливов», который получили высокие оценки критиков. В 2004 году Стрейзанд сыграла в комедии Бена Стиллера «Знакомство с Факерами», которая стала самой успешной в своем жанре за всю историю. Также актриса появилась в продолжении фильма – ленте «Маленькие Факеры», за которую получила номинацию на «Золотую малину». В 2011 году Стрейзанд сыграла в фильме Энн Флетчер «Проклятие моей матери».



Барбра Стрейзанд – «Смешная девчонка»

Музыкальная комедия Уильяма Уайлера 1968 года, основанная на мюзикле о жизни знаменитой актрисы Фанни Брайс. Простушка Фанни (Барбра Стрейзанд), мечтающая стать знаменитой, пробует себя в водевиле и устраивает на сцене каламбур, от чего зрители приходят в восторг. Вскоре ее замечает знаменитый нью-йоркский конферансе Флоренз Зигфельд (Уолтер Пиджон), который приглашает ее в шоу «Девушки Зигфелда». Там ей предстоит исполнить финальную песню, в которой восхваляется красота исполнительницы. Фанни, которая считает себя дурнушкой, решает устроить из этого номера комедийно шоу, что вызывает гнев Зигфелда и восторг зрителей.



Барбра Стрейзанд – «У зеркала два лица»

Комедия 1996 года, которую режиссировала сама Стрейзанд. По сюжету, профессор Колумбийского университета Грегори Ларкин (Джефф Бриджес) размещает объявление о знакомстве, на которое отвечает Роуз Морган (Барбра Стрейзанд), профессор того же университета. Она живет вдвоем с матерью, и когда Ларкин предлагает ей пожениться на основе интеллектуальной близости, но без чувств – она соглашается. При этом женщина по-прежнему жаждет любви и, когда ее муж уезжает, решает преобразить себя и стать для него привлекательной.



Барбра Стрейзанд – «Знакомство с Факерами»

Комедия Джея Роуча 2004 года. Бывший агент ЦРУ Джек Бернс (Роберт де Ниро) дает свое согласие на брак дочери Пэм (Тери Поло) с Грегом Факером (Бен Стиллер), и жених решает познакомить семью невесты со своей. Для этого сам Джек и его жена Дина с маленьким внуком отправляются в Майами. Там их ждет веселое и неординарное семейство Факеров: Роз (Барбра Стрейзанд), сексолог для пожилых людей и адвокат Бернард (Дастин Хоффман).



Барбра Стрейзанд – Личная жизнь

Актриса была замужем дважды. С 1963 по 1971 год - за актером Эллиотом Гулдом, у них родился сын Джейсон. В 1998 году она вышла замуж за Джеймса Борлина.



Барбра Стрейзанд – Музыкальная карьера

В 1962 году Стрейзанд попала в свой первый бродвейский мюзикл «Я достану тебе это оптом», а также подписала контракт с Columbia Records и в 1963 году вышел ее дебютный альбом. Всего Стрейзанд выпустила за свою карьеру более 60 пластинок. Она начала с песен из ночных клубов, но позже перешла на поп-композиции. Стрейзанд занимала первые строки хит-парадов с такими песнями, как «The Way We Were», «Evergreen», «No More Tears (Enough Is Enough)». В 1985 году «The Broadway Album» принес певице статуэтку «Грэмми». В 1991 году вышел четырехдисковый сборник Стрейзанд, включающий более 70-ти ее самых известных композиций. Несмотря на свой успех, Стрейзанд очень боялась выступать перед публикой, и ее первый концерт состоялся только в 1993 году, на 27-ом году карьеры. Все билеты были раскуплены за полчаса, и стоили до 1500 долларов. Стрейзанд заявила о завершении своей карьеры в 1999 году и устроила прощальное выступление в Лас-Вегасе, однако после этого выпустила несколько пластинок, в том числе с симфоническим оркестром. В 2006 году прошло успешное турне певицы по США, а летом 2007 года она впервые выступила в Европе. В 2008 году Стрейзанд выпустила альбом Love is the Answer, который занял первое место в чарте Billboard, став ее девятым по счету альбомом, возглавлявшим его.