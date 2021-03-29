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Миа Фэрроу
Миа Фэрроу
Mia Farrow
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Миа Фэрроу
Mia Farrow
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Дата рождения
9 февраля 1945
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Личные связи
Вуди Аллен
были в браке с 1980 по 1992
Биография Миа Фэрроу
Родилась 9 февраля 1945 года. Лос-Анджелес, штат Калифорния, США.
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Фильмография Миа Фэрроу
Темная лошадка
драма, мелодрама
2011, США
7.0
Артур и война двух миров
сказка, анимация
2010, Франция
7.0
Артур и месть Урдалака
сказка, семейный, анимация
2009, Франция
7.0
Роман Полански: разыскиваемый и желанный
документальный
2008, США / Великобритания
8.0
Перемотка
комедия
2007, США
6.0
Омен 666
ужасы, триллер
2006, США
6.0
Скоро
мелодрама, комедия
1999, США
4.0
Рапсодия Майями
комедия, мелодрама
1995, США
6.0
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Вуди Аллен ответил на обвинения Дилан Фэрроу в сексуальном насилии
Режиссер настаивает на своей невиновности.
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29 марта 2021 10:26
Вуди Аллен и Сун-И Превин раскритиковали создателей документального фильма «Аллен против Фэрроу»
Режиссер и его супруга охарактеризовали проект как «дрянной», «топорный» и «пронизанный ложью».
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24 февраля 2021 15:17
HBO выпустит документальный сериал о сексуальном скандале вокруг Вуди Аллена
Премьера состоится 21 февраля.
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9 февраля 2021 16:43
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Вуди Аллен
Woody Allen
были в браке с 1980 по 1992
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