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Миа Фэрроу

Mia Farrow
Миа Фэрроу
Миа Фэрроу Mia Farrow
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Дата рождения
9 февраля 1945
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Личные связи
Вуди Аллен
Вуди Аллен
были в браке с 1980 по 1992
Биография Миа Фэрроу

Родилась 9 февраля 1945 года. Лос-Анджелес, штат Калифорния, США.

Фильмография Миа Фэрроу
Темная лошадка
Темная лошадка
драма, мелодрама 2011, США
7.0
Артур и война двух миров
Артур и война двух миров
сказка, анимация 2010, Франция
7.0
Артур и месть Урдалака
Артур и месть Урдалака
сказка, семейный, анимация 2009, Франция
7.0
Роман Полански: разыскиваемый и желанный
Роман Полански: разыскиваемый и желанный
документальный 2008, США / Великобритания
8.0
Перемотка
Перемотка
комедия 2007, США
6.0
Омен 666
Омен 666
ужасы, триллер 2006, США
6.0
Скоро
Скоро
мелодрама, комедия 1999, США
4.0
Рапсодия Майями
Рапсодия Майями
комедия, мелодрама 1995, США
6.0
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Вуди Аллен ответил на обвинения Дилан Фэрроу в сексуальном насилии Режиссер настаивает на своей невиновности.
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29 марта 2021 10:26
Вуди Аллен и Сун-И Превин раскритиковали создателей документального фильма «Аллен против Фэрроу» Режиссер и его супруга охарактеризовали проект как «дрянной», «топорный» и «пронизанный ложью».
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24 февраля 2021 15:17
HBO выпустит документальный сериал о сексуальном скандале вокруг Вуди Аллена Премьера состоится 21 февраля.
Написать
9 февраля 2021 16:43
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Связи
Вуди Аллен
Вуди Аллен Woody Allen
были в браке с 1980 по 1992
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