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Достать до неба
Достать до неба
Dostat do neba
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О фильме
Дети с помощью Космонавта возвращают на небо упавшую звездочку.
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Страна
СССР
Продолжительность
9 минут
Год выпуска
1975
Премьера в мире
1 января 1975
Дата выхода
1 января 1975
Россия
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Dostat do neba, To Reach the Sky, Достать до неба
Режиссер
Гарри Бардин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.2
Оцените
10
голосов
6.2
IMDb
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