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Киноафиша Фильмы Достать до неба

Достать до неба

Dostat do neba 18+
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О фильме

Дети с помощью Космонавта возвращают на небо упавшую звездочку.

Страна СССР
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 1 января 1975
Дата выхода
1 января 1975 Россия
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Dostat do neba, To Reach the Sky, Достать до неба
Режиссер
Гарри Бардин
Гарри Бардин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
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Достать до неба

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