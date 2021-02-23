Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шоу ужасов Рокки Хоррора Шоу ужасов Рокки Хоррора
Киноафиша Фильмы Шоу ужасов Рокки Хоррора
The Rocky Horror Picture Show

Шоу ужасов Рокки Хоррора, 1975

1975 / Великобритания / США
7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Отправившись в путешествие по Америке, молодожены Джаннет и Брэд останавливаются на ночлег в огромном старинном особняке эксцентричного доктора Фрэнк-н-Фуртера. Доктор знакомит ребят со своим новым произведением, молодым человеком по имени Рокки Хоррор. С этого момента события вокруг них разворачиваются в бешеном темпе.

Этот дом и все его обитатели существуют по своим особым законам. Здесь, под энергичную музыку, возможно все то, что неприемлемо в приличном обществе. И порой кажется, что все это происходит на какой-то другой планете, улететь с которой дано не каждому.

7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1975
Премьера в России 14 августа 1975
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 14 августа 1975
Возраст 16+
Режиссер
Джим Шармен
В ролях
Тим Карри
Тим Карри
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Бэрри Боствик
Ричард О’Брайэн
Патриция Куинн
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Комедии про вампиров Комедии про вампиров
Постер фильма Шоу ужасов Рокки Хоррора 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Шоу ужасов Рокки Хоррора
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
На прошедших выходных культовый фильм «Шоу ужасов Рокки Хоррора» заработал $250 тысяч Картина является рекордсменом по продолжительности кинопроката. 
Написать
2 ноября 2021 15:50
Сила традиции: «Шоу ужасов Рокки Хоррора» целый год показывали в пустом кинотеатре Культовый мюзикл непрерывно демонстрировался в кинотеатре с 1978 года.
Написать
19 апреля 2021 14:14
В «Родине» покажут музыкальные фильмы программы «Кэмп! Мюзикл» С 28 апреля по 5 мая на большом экране киноцентра «Родина» перед зрителями предстанут музыкальные фильмы программы «Кэмп! Мюзикл». Показ организовывают «Кино в городе.
Написать
25 апреля 2017 16:11
Все новости фильма
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Приложение киноафиши